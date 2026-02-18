Cierre de FATE y paro de la CGT: Milei respondió con un posteo enigmático

Tras el anuncio de un paro de 24 horas por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT) este mediodía, el presidente Javier Milei se expresó en redes sociales con un enigmático mensaje. Lo huzo minutos antes de emprender un nuevo viaje a los Estados Unidos, a participar en Board of Peacem, la inciativa por la paz global que lanzó Donald Trump.

La central obrera anunció la medida para este jueves y advirtió que “La Argentina se paralizará de punta a punta”.

En conferencia de prensa, el secretario general de la CGT Jorge Sola, junto a los otros dos cosecretarios, Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), aseguró que “no están en contra de una reforma laboral, pero sí de perder derechos”.

Con información de NA