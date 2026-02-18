miércoles 18 de febrero 2026

Visita oficial

Javier Milei viaja a Estados Unidos para participar del Consejo de Paz de Trump

El Presidente asistirá a la primera edición del evento que busca desarticular el conflicto en Medio Oriente.

Por Agencia NA
Javier Milei y Donald Trump volverán a verse las caras en el Consejo de Paz.

Javier Milei y Donald Trump volverán a verse las caras en el Consejo de Paz.

El presidente Javier Milei partirá esta tarde rumbo a Estados Unidos, la primera visita de este 2026, para participar de la primera reunión del Consejo de Paz que convocó el republicano Donald Trump.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la delegación que integra además el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, partirá a las 13 rumbo a Washington donde se celebrará la sesión inaugural.

Asimismo, se espera la participación de varios jefes de Estado, con marcada ausencia de varios países europeos, y con limitada adhesión en la región cuya representación la encarnan Paraguay, Bolivia y Argentina.

Se trata de un viaje exprés dado que no tiene más agenda que la disertación en el organismo impulsado por Trump para mediar en conflictos bélicos.

Lo cierto es que dos semanas más tarde, Milei volverá a Estados Unidos para dar el presente en la reunión de presidentes de Latinoamérica convocada por Trump para el 7 de marzo .

De esta forma, compartirá instancia con Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), y José Jeri (Perú), entre otros, quienes discutirán la injerencia de China en el territorio americano, tema que preocupa al republicano que aspira a neutralizar su poderío.

Del 9 al 11 de marzo, Milei se mostrará en Manhattan para dar asistencia al Argentina Week, donde disertará el 10 de marzo, escoltado por varios integrantes de su Gabinete. En agenda, el mandatario también tiene previsto participar de la asunción del reciente electo Antonio Kast en Chile, que se celebrará el 11 de marzo en el Palacio de la Moneda.

FUENTE: AgenciaNA

