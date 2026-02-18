Valle Fértil colmado y alto movimiento en la provincia en el fin de semana XXL

El fin de semana largo de Carnaval dejó un balance positivo para el turismo sanjuanino . Entre el 13 y el 17 de febrero, la provincia registró un promedio de ocupación hotelera del 79,8%, de acuerdo a los datos difundidos por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Turismo.

Adrenalina en el Valle Emilio Alaniz y Matías Ramos dominaron y se consagraron campeones del Safari tras las Sierras

Imperdibles lugares Tiempo de San Juan recorre los departamentos turísticos para mostrar en su streaming todo lo que se puede hacer este verano

Según el relevamiento oficial, los destinos de naturaleza y cordillera fueron los más elegidos por los visitantes. Valle Fértil encabezó las estadísticas con un 100% de ocupación, consolidándose como el punto más convocante del período. Esto sucedió en el marco del Safari Tras las Sierras que convocó una gran cantidad de aficionados del mundo del automovilismo. En segundo lugar se ubicó Calingasta, con un 95% , mientras que Iglesia alcanzó el 90% de sus plazas cubiertas.

Tercero se posicionó Jáchal, con un 65% de ocupación, y el Gran San Juan, que registró un 49%.

Las cifras reflejan un importante movimiento turístico en todo el territorio provincial, impulsado por el fin de semana extra largo y una nutrida agenda de actividades culturales, deportivas y recreativas que atrajeron tanto a visitantes de otras provincias como a turistas internos.