El cruce entre "Pepe" Villa y Marcelo Arancibia en redes: uno lo trató de mentiroso y el otro lo mandó a leer "El otoño del patriarca"

Las elecciones en Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) trascendieron la esfera de lo institucional y se trasladaron a las redes sociales. Esta vez, fue el propio secretario general y candidato a repetir mandato, José "Pepe" Villa, quien le comentó una foto de perfil al abogado de la lista opositora, Marcelo Arancibia. "Es un mentiroso y cómplice" , le dijo el referente sindical; mientras que el profesional lo mandó a leer "El otoño del patriarca", una novela de Gabriel García Márquez con un particular significado.

Villa confirmó a Tiempo de San Juan que esa cuenta de Facebook le pertenece, y explicó por qué le hizo ese comentario. Según indicó, sus palabras se deben a una publicación anterior de Arancibia, en la que compartió un fragmento de una entrevista en otro programa. En esa nota, el abogado habló sobre la Ley de Asociaciones Sindicales, y dijo que fue aprobada en la década del 40'. "Esa ley fue aprobada en 1988, hablan porque es gratis", manifestó el secretario general del gremio.

En contrapartida, Arancibia le escribió: "No lo conozco a Ud, no parece ser un hombre de lecturas profundas, pero si no fuera así le sugiero la lectura de la novela de García Márquez "El otoño del patriarca". Léalo y trate de ubicarse en el personaje de la obra literaria del gran premio Nobel colombiano. Saludos".

Lo curioso de esto es que la novela que le recomendó Arancibia a Villa narra la historia de un anciano dictador de un país del Caribe que gobernó durante 100 años. Cuenta la vida del hombre en sus años de juventud, cómo ejerció el poder y cómo termina sus años de gobierno en soledad.

Este insólito intercambio se da en medio de unas elecciones, cuanto menos, convulsas. La Junta Electoral impugnó la lista de la oposición, encabezada por Alejandro Savoca y Carlos Quinteros, porque no habría llegado al 3% de avales legales. En este contexto, según dijo Villa, denunció ante la Justicia a los opositores por la supuesta cantidad de avales falsos que presentaron.

En contrapartida, Savoca recurrió ante la Junta Electoral Nacional la decisión que la dejó fuera de las elecciones sindicales 2026, al denunciar irregularidades en el proceso, falta de padrón confiable y anulación arbitraria de avales.

Si la lista de Savoca continúa impugnada, Villa será el único competidor para las elecciones que se llevarán adelante el próximo 9 de abril y se convertirá nuevamente en secretario general de UPCN.