miércoles 18 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Producción

Cerró sus puertas una clásica fábrica de dulces y alfajores de Córdoba

Los responsables de la empresa, en un comunicado, explicaron el cierre por la "difícil e inestable realidad económica que vivimos en Argentina".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La tradicional fábrica cordobesa de alfajores, colaciones y dulces regionales, La Paila, anunció el cese definitivo de sus actividades comerciales tras más de 30 años de trayectoria en el sector. La noticia, confirmada por la familia propietaria a través de un comunicado oficial en redes sociales, marca el fin de un emprendimiento que comenzó de manera artesanal en el quincho de una casa de familia y logró consolidarse como un referente ineludible de la gastronomía local.

Lee además
quebro la cadena que impuso la hamburguesa de entrana
Desastre

Quebró la cadena que impuso la hamburguesa de entraña
es sinonimo de hamburguesa, pero puede cerrar y dejar 450 trabajadores en la calle
Consumo

Es sinónimo de hamburguesa, pero puede cerrar y dejar 450 trabajadores en la calle

La decisión de bajar las persianas responde directamente a la crítica coyuntura macroeconómica que atraviesa Argentina. Los responsables de la firma explicaron que la inestabilidad económica y los constantes cambios en las reglas de juego dificultan enormemente la posibilidad de trabajar con un horizonte claro, tornando inviable la continuidad del proyecto bajo los estándares de calidad que siempre los caracterizaron. Según expresaron, la realidad actual para quienes emprenden y producen en el país ha vuelto imposible sostener la producción en el tiempo.

Embed - Alfajores, dulces & confituras | Después de 30 años de historia, hoy nos toca compartir una decisión muy difícil. La Paila fue mucho más que una marca. Fue familia,... | Instagram
View this post on Instagram

Fundada en 1992, la empresa llegó a contar con diversas bocas de expendio en centros comerciales de la capital y a emplear a una veintena de trabajadores en su período de mayor crecimiento. Si bien la firma había logrado sortear crisis previas, como la ocurrida en el año 2016, en esta oportunidad factores como la apertura de importaciones y la falta de condiciones previsibles precipitaron el desenlace. No obstante, los dueños han dejado abierta la posibilidad de vender la marca a interesados que deseen dar continuidad al legado de la firma.

El cierre de La Paila se inscribe en un contexto regional preocupante, sumándose a otras empresas cordobesas y del sector industrial que han cesado actividades recientemente, como la fábrica de neumáticos IBF, el histórico comercio Córdoba Goma y la planta de motores WEG. Esta tendencia refleja las dificultades que enfrenta el sector pyme local ante la actual gestión económica nacional.

Con una profunda carga emocional, la familia fundadora se despidió manifestando su orgullo por haberlo dado todo a lo largo de estas tres décadas. En su mensaje final, agradecieron a sus empleados y clientes por el apoyo recibido y expresaron su deseo de que en un futuro existan condiciones más favorables para quienes apuestan por el trabajo y la producción en el país. El cierre definitivo de la atención al público está previsto para el próximo 28 de febrero.

Temas
Seguí leyendo

Fate anunció su cierre: la histórica marca argentina de neumáticos despedirá a sus 920 empleados

Misión del FMI en Argentina: "Muy buenos avances"

Inflación: Caputo habló de "reacomodamiento de precios relativos"

Sobreseyeron a Fernando Espinoza en la causa por abuso sexual

Di Tullio denunció en la Justicia a Sturzenegger y Quirno por el escándalo de Cancillería

Reforma laboral: Los puntos más salientes del dictamen oficialista, y quiénes lo firmaron

El proyecto de reforma laboral del peronismo: Jornada más corta, participación en ganancias, licencias ampliadas y aguinaldo para monotributistas

Stellantis frenó la producción en Argentina hasta marzo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Red Tulum no funcionará este jueves.
Último

UTA confirmó que adhiere al paro de la CGT y en San Juan no habrá colectivos este jueves

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Caso Branka Motors: quién es quién en el esquema comercial investigado por presuntas estafas con motos
Investigación

Caso Branka Motors: quién es quién en el esquema comercial investigado por presuntas estafas con motos

Miércoles con tormentas aisladas y calor en San Juan
SMN

Miércoles con tormentas aisladas y calor en San Juan

Los huesos hallados en Marayes pertenecen a cinco personas, entre ellas, dos adolescentes
Confirmación

Los huesos hallados en Marayes pertenecen a cinco personas, entre ellas, dos adolescentes

Evelyn Esquivel, la joven emprendedora sanjuanina que murió trágicamente esta semana.
En la Justicia

La familia de Evelyn Esquivel será querellante para aclarar las contradicciones sobre quién conducía el auto

La Red Tulum no funcionará este jueves.
Último

UTA confirmó que adhiere al paro de la CGT y en San Juan no habrá colectivos este jueves

Te Puede Interesar

Venden la posada más antigua de Calingasta: cuesta casi 500 mil dólares y está cerca de cumplir 100 años
Histórica

Venden la posada más antigua de Calingasta: cuesta casi 500 mil dólares y está cerca de cumplir 100 años

Por Redacción Tiempo de San Juan
Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves video
Tiempo Pregunta

Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves

Las pasadas elecciones provinciales fueron en mayo. 
Análisis

En San Juan ya está la decisión de adelantar las elecciones y hay un mes que pica en punta

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria
Preocupante

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria

Valle Fértil colmado y alto movimiento en la provincia en el fin de semana XXL
Carnaval

Valle Fértil colmado y alto movimiento en la provincia en el fin de semana XXL