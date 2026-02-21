sábado 21 de febrero 2026

Este 28 de febrero

Rompiendo mitos: masterclass gratuita para experimentar la 'Sensualidad sin Moldes'

A través de una propuesta online que combina danza, yoga y reflexión, las creadoras de Pantera invitan a mujeres de todas las edades a derribar mandatos sociales y reconectar con su energía vital.

Por Jorge Balmaceda Bucci
Flori y Ani Rodríguez Lara son las encargadas de brindar esta masterclass que derriba mitos sobre la conexión mujer-sensualidad.

En una sociedad que suele 'sugerir' cómo debemos vernos, movernos y sentirnos, la sensualidad ha quedado atrapada en un rincón que parece inalcanzable. Con el objetivo de derribar estas barreras y devolverle a la mujer el protagonismo sobre su propio cuerpo, irrumpe la masterclass gratuita “Sensualidad sin Moldes”, una propuesta diseñada para transformar la percepción personal a través del arte y la conciencia.

El encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 28 de febrero, a las 10:30 hs., en modalidad online (vía Zoom). Durante 90 minutos, las asistentes participarán de una experiencia que promete ser un punto de inflexión en su relación con la autoestima y el disfrute.

horizontal alumnas online

Detrás de esta iniciativa se encuentran las hermanas Ani y Flori Rodríguez Lara, creadoras de Pantera. Ambas han fusionado sus recorridos artísticos y personales para acompañar a otras mujeres en sus propios procesos de transformación.

Ani es bailarina profesional, coreógrafa, actriz, docente y la encargada de aportar la sabiduría del cuerpo y el movimiento. Por su parte, Flori es profesora de yoga, de la palabra escrita, música, cantautora y bajo su potestad está transmitir la profundidad de la introspección y la expresión verbal.

Podés conectar con tu sensualidad sin cambiar quien sos Podés conectar con tu sensualidad sin cambiar quien sos

Ambas atravesaron sus propios procesos de redescubrimiento y hoy vuelcan esa experiencia en un método que integra el movimiento con la conciencia.

Uno de los pilares de esta masterclass es cuestionar el "vencimiento" social que muchas mujeres sienten al llegar a cierta etapa de la vida. “Muchas mujeres +40 sienten que ya no están en edad, que su cuerpo cambió, que hay cosas ‘más importantes’, pero eso no es así”, afirmó con contundencia Ani.

escritura

La propuesta busca romper con la idea de que la sensualidad es un atributo exclusivo de la juventud o de ciertos estándares de belleza. Según Ani, la clave está en entender la sensualidad como una herramienta de bienestar integral: “Podés conectar con tu sensualidad sin cambiar quien sos. No es un tema superficial; es energía vital, autoestima y presencia. Nos hicieron creer que la sensualidad tiene una sola forma”.

¿Para quién es este encuentro?

La masterclass está dirigida especialmente a aquellas mujeres que:

  • Se sienten desconectadas de su cuerpo o de su propio placer.
  • Se han postergado durante años por mandatos familiares o laborales.
  • Sienten culpa al momento de priorizarse.
  • Creen erróneamente que la sensualidad es un don innato que “se tiene o no se tiene”.

El objetivo central es generar un primer quiebre interno. Se busca que las participantes recuperen el permiso para disfrutar de sí mismas y que, al finalizar la sesión, puedan decir con convicción: “Yo también puedo vivir esto”.

integración

Preparativos para la transformación

Para participar de esta experiencia potente y transformadora, no se requiere experiencia previa en danza ni en yoga. Solo es necesario contar con:

  • Ropa cómoda que permita el movimiento libre.
  • Un cuaderno y lapicera para registrar las reflexiones que surjan.
  • Un espacio tranquilo en casa para evitar interrupciones.
  • Y, sobre todo, ganas de mirarse distinto y cuestionar los mandatos que condicionan el día a día.
