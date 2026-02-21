"Hoy era el día donde debías reunirte con tu niña y con tu mamá": dolor por la muerte de la mendocina en el vuelco en Jáchal

La tragedia ocurrida en la madrugada de este sábado sobre Ruta 40, a unos 30 kilómetros de San José de Jáchal , sigue generando conmoción y mensajes de despedida en las redes sociales. Claudia Liliana Gurrieri, la mujer mendocina de 61 años que perdió la vida tras el violento vuelco, fue despedida con palabras cargadas de amor y dolor por sus allegados.

Una amiga publicó durante la mañana una imagen del reciente festejo por la jubilación de Gurrieri. En la fotografía se la ve sonriente, con ese estilo personal que la caracterizaba. El posteo rápidamente se llenó de comentarios y muestras de acompañamiento para la familia.

“Así te voy a recordar, siempre! Con esa alegría, ese look tan particular, siempre el detalle y la sonrisa. La vida te dio mil golpes y siempre te levantaste! Hoy era el día donde debías reunirte con tu niña y con tu mamá para siempre! Que Dios te reciba en sus brazos querida Claudia Gurrieri, y desde allá mándale consuelo a tu papá, esposo, hijos y nietos!! Te vamos a extrañar mucho!”, expresó la allegada, reflejando el profundo dolor que atraviesa el entorno más íntimo de la víctima.

El siniestro se produjo cuando la camioneta Renault Oroch en la que viajaban cuatro personas volcó por motivos que aún son materia de investigación. Gurrieri sufrió las heridas más graves y falleció en el lugar, mientras que los demás ocupantes fueron asistidos y trasladados de urgencia al hospital.

En el vehículo también circulaban Olga Cayetana Escudero (66), oriunda de Santa Cruz, quien conducía; Walter Andrés Nievas (66), esposo de la fallecida y también mendocino; y Gustavo Ignacio Kuhnle (84), oriundo de Santa Cruz y pareja de Escudero.

De acuerdo a las primeras informaciones, el grupo regresaba de Jujuy, había llegado a San Juan y tenía previsto continuar viaje hacia Mendoza, donde pensaban descansar antes de seguir camino hacia su provincia de origen.

En el lugar trabajó personal de Comisaría 21ra junto a integrantes de la UFI Norte, quienes avanzan con las pericias para determinar la mecánica del vuelco que terminó en tragedia.