jueves 19 de febrero 2026

Dolor

Sorpresa trágica en Mendoza: encontraron a una mujer electrocutada en su casa

El hecho se registró en una vivienda ubicada en el barrio San Cayetano. Según relató la pareja de la mujer, un hombre de 30 años, el episodio fue advertido por familiares que notaron una baja de tensión eléctrica en la vivienda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una mujer de 32 años murió este miércoles por la noche en el departamento mendocino de Maipú, en un episodio que es investigado por la Justicia. La víctima fue trasladada de urgencia a un centro de salud, pero ingresó sin signos vitales.

El hecho se registró alrededor de las 20 en una vivienda ubicada en el barrio San Cayetano, lote 98, en la zona de Villa La Angostura. Fuentes policiales informaron que un llamado a la línea de emergencias alertó sobre el ingreso de una mujer al hospital Metraux tras sufrir una presunta descarga eléctrica.

Personal policial se trasladó al nosocomio, donde constató que la paciente había llegado sin signos vitales y estaba siendo asistida por el equipo médico. Minutos después, los profesionales confirmaron el fallecimiento.

Según relató la pareja de la mujer, un hombre de 30 años, el episodio fue advertido por familiares que notaron una baja de tensión eléctrica en la vivienda. Al verificar la situación, encontraron a la mujer tendida en el piso. Ante el cuadro, decidieron trasladarla de inmediato al hospital.

De acuerdo con el parte médico, la mujer ingresó a las 20 sin signos vitales y a las 20.30 se declaró el fallecimiento, estableciéndose como causa una electrocución.

En la causa intervino el fiscal Ignacio Carmona, de la Oficina Fiscal de Maipú, quien dispuso la actuación de Policía Científica en el domicilio, el levantamiento del cuerpo y la realización de las pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias del deceso.

Resultados

De qué murió Sofía Devries, la joven que desapareció cuando buceaba en Madryn: lo que reveló la autopsia

