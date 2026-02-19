De qué murió Sofía Devries, la joven que desapareció cuando buceaba en Madryn: lo que reveló la autopsia

Sofía Devries, la joven de 23 años que desapareció el lunes mientras practicaba buceo en Puerto Madryn y su cuerpo fue encontrado el miércoles, murió por ahogamiento. Así lo determinó el informe preliminar de la autopsia.

Según los primeros datos aportados por los forenses s la fiscalía que investiga el caso, la causa de muerte fue asfixia por sumersión y no habría signos de participación de otras personas en el fallecimiento. No obstante, aun restan resultados de pericias complementarias que serán incorporadas al informe de autopsia en los próximos días.

El cuerpo de Sofía fue encontrado el miércoles al mediodía por la Prefectura Naval Argentina a 20 metros de profundidad en la zona donde habían señalado el descenso del grupo para la práctica de buceo.

Si bien en ese lugar se habían concentrado los operativos los días previos, los investigadores dijeron a Clarín que en el lugar hay "baja visibilidad a esa profundidad" y que por eso se mantuvo la búsqueda en esa zona.

Además de "Leo", el novio de Sofía, habían viajado sus padres que este miércoles habían estado junto al fiscal Alex Williams para saber los pormenores de la investigación.

Con el cuerpo de Sofía los investigadores buscaban determinar si lo que ocurrió fue producto de una descompensación debajo del agua que le impidió a Sofía subir por sus propios medios o si hubo alguna conducta negligente que pueda tener una calificación penal.

En las próximas horas se realizará el traslado del cuerpo de Sofía desde Chubut hacia Moreno para que su familia y amigos despidan a la joven en su ciudad.

La joven desapareció el lunes en el marco de su titulación para convertirse en buzo, durante una inmersión en un barco hundido en la zona de Punta Cuevas, en el Golfo Nuevo. Según testigos, estaba a 25 metros de profundidad y su pareja de buceo informó que tuvo un problema y no pudo ascender. A pesar de los intentos del grupo por encontrarla, la joven no apareció.

La causa había quedado, inicialmente, en manos de María Angélica Cárcano, pero luego quedó a cargo del fiscal Williams, el jefe de los fiscales en la jurisdicción.

La investigación penal no cuenta, por el momento, con personas imputadas. "Se han tomado entrevistas a quienes participaron de la actividad, y se recopila información técnica para reconstruir las circunstancias del hecho", planteó el Ministerio Público Fiscal. El objetivo es determinar si existió una eventual falta a los deberes de cuidado por parte de terceros, figura que podría configurar responsabilidad penal en caso de acreditarse una "conducta negligente".

El cuerpo sin vida de Sofia Devries, una joven buzo de 23 años, fue hallado la tarde del miércoles. La joven era buscada en Puerto Madryn tras un incidente cuando se habría descompensado sin poder ascender por sus medios, ocurrido el lunes. pic.twitter.com/9cjQ6x3oU7 — Fiscalía Madryn (@FiscaliaMadryn) February 18, 2026

Nacida en Moreno, Sofía cursó la licenciatura en Comunicación Social y Relaciones Públicas en la UADE. También obtuvo un grado de Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica Nacional. Además del buceo, comparte con su pareja, Leonardo Alonso, quien estaba con ella en Madryn, un emprendimiento de fertilizantes orgánicos.

“Sofía es mi mujer, mi compañera. Nos vinimos a Puerto Madryn a certificar un curso de buceo. Lamentablemente, tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde el lunes. Quiero encontrarla”, expresó el martes Leonardo en un posteo en redes sociales.

En sus redes, Sofía muestra posteos como modelo de maquillaje y también imágenes sobre viajes. También se la ve buceando no solo hay imágenes de ella en distintos rincones de la Argentina; también en paisajes de otros países.

En su perfil de Linkedin se define como "fundamentalista de la comunicación creativa, atrevida y auténtica. Gestiono proyectos de comunicación y acompaño a empresas y emprendedores a alcanzar sus objetivos. Me especializo en Social Media Management, Branding, campañas integrales y producción audiovisual".

Sofía formaba parte de un grupo experimentado que había salido en una embarcación de la empresa Freediving Patagonia para conseguir la titulación. Según sus allegados, había llegado desde una escuela de buceo de Villa Ballester, zona norte del conurbano bonaerense.

Según el sitio Madryn Ahora, la escuela había consultado previamente a distintas operadoras locales para realizar la experiencia en el barco hundido pero finalmente contrataron únicamente el servicio de traslado. El instructor pertenecía a la misma escuela que organizó el viaje, y no a una operadora de Puerto Madryn.

El lunes, cuando se produjo el descenso, las condiciones climáticas habían sido malas por la mañana, lo que desaconsejaba la salida. A media mañana, al mejorar el pronóstico, el grupo se sumergió. Especialistas citados por el medio local señalaron que, aunque era posible realizar la inmersión, la visibilidad podía reducirse considerablemente de unos 20 a solo 5 metros.

Tres personas de las siete que participaron de la inmersión debieron recibir asistencia médica y someterse a tratamiento en cámara hiperbárica en el Hospital Andrés Isola, dos de ellos por descompensación. Tienen 26, 33 y 37 años. El instructor también debió recibir asistencia médica, ya que descendió en reiteradas oportunidades para intentar ubicar a la joven practicante que además, era su novia.

Según confirmaron a Clarín, Alonso tuvo que ser hospitalizado producto de una descompensación mientras intentaba encontrar a Sofía. También sus dos amigos, que fueron estabilizados en una cámara hiperbárica, un dispositivo médico que permite respirar oxígeno puro al 100% bajo una presión atmosférica superior a la normal.

Una vez que los instructores dieron aviso a la Prefectura, la fiscalía de Puerto Madryn -dijeron- activó el protocolo de emergencia y en el lugar intervino Prefectura Naval Argentina, que desplegó buzos tácticos y equipos especializados, incluyendo robots de exploración subacuática, para localizar a la joven.

El operativo finalizó este miércoles al mediodía tras el hallazgo del cuerpo.

