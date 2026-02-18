miércoles 18 de febrero 2026

Polémica

Anularon el matrimonio trans celebrado en Corrientes

Isabel Díaz Núñez y Solange Ayala se casaron en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya el pasado 28 de enero.

Por Agencia NA
Los jóvenes contrajeron matrimonio el 28 de enero pasado en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, en la capital, al tiempo que el casamiento se llevó a cabo con los nombres que figuran en los documentos de identidad y no con los que figuran en sus bautismos.

El sacerdote de la capilla les comunicó a Díaz Núñez y Ayala que no había impedimentos para la boda a raíz de que desde el punto de vista biológico son “un varón y una mujer”.

Sin embargo, el 8 de febrero, el arzobispo de la provincia, monseñor José Adolfo Larregain, difundió un texto en el que aseguró que no dio la autorización para la realización del matrimonio, al tiempo que no recibió los documentos eclesiásticos pertinentes.

A su vez, remarcó que el caso debería ser considerado un “ipso facto” por no ajustarse a los valores del derecho canónico.

FUENTE: AgenciaNA

