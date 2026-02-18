miércoles 18 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Desesperación

El desesperado mensaje del novio de la turista que desapareció durante una inmersión de buceo en Puerto Madryn

Sofía Devries es la turista de 23 años desaparecida en Puerto Madryn durante una inmersión de buceo recreativo. Estaba junto a ella su novio, viviendo esa experiencia en pareja.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Sofía Devries es la turista de 23 años desaparecida en Puerto Madryn durante una inmersión de buceo recreativo. Ella no estaba sola. Leo, su novio, estaba junto a ella, viviendo esa experiencia en pareja. “Tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer”, dijo este martes.

Lee además
La sífilis es un enfermedad de transmisión sexual.
Preocupación

Alerta sanitaria: se registraron en Argentina más de 50.000 casos de sífilis
Sofia Devries, desapareció mientras buceaba en Puerto Madryn
Investigación

La desaparición de Sofía Devries: cuál es la principal hipótesis que se maneja

El incidente ocurrió el lunes durante una expedición guiada por la empresa Freediving Patagonia en aguas del Golfo Nuevo. La actividad, que tenía como objetivo la certificación de un curso, reunió a Devries y seis personas a bordo de una embarcación, entre ellas la pareja de la joven.

Al finalizar la práctica, solo tres de los cuatro buceadores retornaron a la superficie. De inmediato, el grupo notificó la ausencia de la joven y se activó el protocolo de emergencia.

El operativo de búsqueda, coordinado por la Prefectura Naval Argentina, se desplegó en la zona de Punta Cuevas y en el área del Parque Submarino “HU SHUN YU 809”. La fuerza envió un medio de superficie con un nadador de rescate y sumó un guardacostas con personal especializado en buceo, perteneciente a la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la Prefectura.

Mientras la investigación quedó a cargo de la fiscal María Angélica Carcano, el relato de Leo cobró notoriedad en redes sociales. “Sofía es mi mujer, mi compañera. Nos vinimos a Puerto Madryn a certificar un curso de buceo. Lamentablemente, tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer. ¡Quiero encontrarla!”, escribió en el comienzo de su descargo.

El pedido de ayuda cerró con indignación y tristeza por lo sucedido: “Lógicamente, estoy alterado y muy triste con esta situación. ¡Necesitamos que aparezca Sofía! Mi amor, te estamos buscando y esperando. La escuela de buceo aún sigue buscando también y fueron súperamigos conmigo, no me dejaron solo en ningún momento. ¡Queremos a Sofía con nosotros!”.

Horas más tarde, en otro mensaje también compartido a través de Instagram, Leo manifestó: “Te amo para toda mi vida, tengo la esperanza de volverte a encontrar. Todavía te espero...”. Sus palabras, además, estaban cargadas de angustia; se leía que estaba superado por la situación y, en ese contexto, se quejó del trabajo que hace la Prefectura y la fiscal del caso.

image

Lo concreto es que no es bueno el pronóstico. En diálogo con Radio Mitre, el jefe de Salvamento y Buceo de la Prefectura Naval Argentina, Adrián Wagner, sostuvo que la posibilidad de encontrarla con vida es nula.

Wagner explicó que la búsqueda ya superó las 24 horas y que, con profundidades de entre 20 y 26 metros, la probabilidad de rescate exitoso disminuye drásticamente.

“Posibilidades de encontrarla con vida, no. A razón de verdad, no hay que generar falsas expectativas. Por la profundidad a la que estaba, la posibilidad de encontrarla con vida es nula”, afirmó el funcionario.

El especialista también describió que en el buceo deportivo no se utiliza vinculación física entre los participantes ni con la superficie, ya que podría incrementar los riesgos. Al mismo tiempo, aclaró que el lugar donde ocurrió el hecho es seguro y cuenta con la debida autorización.

image

Dos de los rescatados recibieron tratamiento en cámara hiperbárica para apoyar la descompresión, mientras que el tercer individuo quedó bajo vigilancia médica. Los tres habían sido derivados por precaución al Hospital Andrés Ísola tras salir del agua.

“Una hipótesis, la que menos pasa en estos casos, es que se quede sin aire en el botellón. Otra es que haya quedado enganchada en algún lugar y no pueda haber salido. Pero una de las mayores hipótesis es que ella, por la profundidad, por la temperatura, por la topografía del lugar, haya entrado en pánico y se haya sacado el regulador de la boca o haya querido hacer una maniobra mal por no tener experiencia”, dedujo Wagner en diálogo con TN, sobre lo que podría haber ocurrido.

Seguí leyendo

Conmoción en el conurbano bonaerense: cocinaba para sus hijos y lo mató una bala perdida

Una pareja trans se casó por la iglesia en Corrientes y generó un conflicto con el Arzobispado

Chau Xuper y Magis TV: cuáles son las aplicaciones similares y legales para ver series y películas

Murió Juan Carlos Desanzo, director de clásicos del cine nacional

Femicidio en Termas de Río Hondo: detuvieron a un sospechoso

Punguista récord: la detuvieron tras robar 18 celulares en carnaval

Reforma laboral: qué dice el artículo 44 y cómo afecta a las licencias por enfermedad

Preocupación por la salud de Alberto Samid: ¿qué le pasó?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
chau xuper y magis tv: cuales son las aplicaciones similares y legales para ver series y peliculas
Alternativas

Chau Xuper y Magis TV: cuáles son las aplicaciones similares y legales para ver series y películas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía
Profunda tristeza

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía

Miércoles con tormentas aisladas y calor en San Juan
SMN

Miércoles con tormentas aisladas y calor en San Juan

Caso Branka Motors: quién es quién en el esquema comercial investigado por presuntas estafas con motos
Investigación

Caso Branka Motors: quién es quién en el esquema comercial investigado por presuntas estafas con motos

Un reconocido heladero y una influencer sanjuanina se casaron y lo contaron todo en un vlog
Un 14 de febrero

Un reconocido heladero y una influencer sanjuanina se casaron y lo contaron todo en un vlog

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón
Dolor

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón

Te Puede Interesar

Médico acusado de abuso: la presunta víctima se descompensó mientras declaraba y tuvieron que suspender el juicio
Tribunales

Médico acusado de abuso: la presunta víctima se descompensó mientras declaraba y tuvieron que suspender el juicio

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los huesos hallados en Marayes pertenecen a cinco personas, entre ellas, dos adolescentes
Confirmación

Los huesos hallados en Marayes pertenecen a cinco personas, entre ellas, dos adolescentes

Evelyn Esquivel, la joven emprendedora sanjuanina que murió trágicamente esta semana.
En la Justicia

La familia de Evelyn Esquivel será querellante para aclarar las contradicciones sobre quién conducía el auto

El Consejo de la Magistratura abre concurso para cubrir tres cargos clave en la Justicia
Importante

El Consejo de la Magistratura abre concurso para cubrir tres cargos clave en la Justicia

Dolor en el futbol sanjuanino por la muerte de un histórico jugador y entrenador
Deceso

Dolor en el futbol sanjuanino por la muerte de un histórico jugador y entrenador