miércoles 18 de febrero 2026

Alternativas

Chau Xuper y Magis TV: cuáles son las aplicaciones similares y legales para ver series y películas

Tras el cierre y los bloqueos vinculados a Magis TV, muchos usuarios buscan medios confiables para seguir disfrutando de películas y series en su Smart TV.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En numerosos hogares se volvió habitual recurrir a aplicaciones alternativas como Magis TV o Xuper TV, que prometían acceso sencillo a una enorme oferta de canales y títulos on demand, sin contratos ni pagos mensuales visibles. Esa facilidad, que parecía una ventaja indiscutida, en realidad funcionaba al margen de los circuitos oficiales y dejaba a los usuarios sin respaldo ante fallas técnicas, fraudes o posibles consecuencias legales.

Con las recientes restricciones y bloqueos dispuestos en el país, ese recurso dejó de estar disponible para muchos. El cambio obliga a buscar alternativas de plataformas habilitadas que ofrezcan series y películas para Smart TV dentro del marco legal, con catálogos amplios, buena calidad de transmisión y mayor seguridad para los dispositivos y los datos personales.

¿Cuáles son las opciones legales para ver series y películas en tu Smart Tv?

Magis TV y Xuper TV operaban con un esquema similar: brindaban acceso a películas, series, señales deportivas y canales en vivo sin contar con autorizaciones oficiales de productoras ni plataformas de streaming. Ese funcionamiento, basado en la retransmisión de contenido protegido sin licencia, las ubicó dentro del ámbito de la piratería digital.

A esto se sumaba un aspecto técnico clave: solían instalarse mediante archivos APK descargados desde sitios externos, fuera de las tiendas oficiales, lo que exponía a los usuarios a posibles virus, robo de datos y fallas de seguridad. Tras las medidas judiciales en Argentina, muchos de estos servicios dejaron de funcionar de manera repentina.

Quienes utilizaban estas aplicaciones, en general, buscaban una combinación difícil de igualar: una amplia grilla de TV en vivo, estrenos recientes y eventos deportivos pagos, todo en un solo lugar y sin abonos formales. Esa experiencia "todo incluido" y gratuita es, justamente, lo que no existe dentro del marco legal. Sin embargo, sí hay alternativas que permiten acercarse bastante a ese modelo, aunque mediante esquemas regulados y seguros.

Entre las opciones más elegidas aparecen las plataformas de streaming tradicionales como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Max, Paramount+ y Apple TV+. Todas cuentan con aplicaciones oficiales para Smart TV, ofrecen buena calidad de imagen y soporte técnico, y permiten elegir entre distintos planes, algunos incluso con publicidad para reducir el costo mensual.

Para quienes priorizan no pagar suscripción, existen servicios gratuitos financiados con anuncios. Plataformas como Pluto TV, Tubi y Plex, además de sistemas integrados como Samsung TV Plus o LG Channels, ofrecen películas, series y canales temáticos las 24 horas sin necesidad de instalar archivos sospechosos. Si bien no suelen incluir los estrenos más recientes, representan una alternativa legal y accesible.

Otra vía son las aplicaciones de operadores de cable e internet, que trasladaron su propuesta a las Smart TV. Servicios como Flow, DirecTV Go (hoy DGO) o Claro Video permiten acceder a señales en vivo y contenido a demanda mediante un abono mensual, muchas veces incluido en el plan contratado. No replican el esquema gratuito de las apps bloqueadas, pero ofrecen estabilidad, respaldo y funcionamiento dentro de la ley.

Instalación responsable: claves para evitar riesgos en tu Smart TV

Después de lo ocurrido con Magis TV y Xuper TV, quedó una enseñanza clara: cuando una aplicación promete acceso ilimitado y gratuito a contenido pago, pero exige descargar archivos externos o modificar la configuración del televisor, es momento de desconfiar. Activar "orígenes desconocidos" o instalar APK desde páginas sin respaldo oficial puede abrir la puerta a virus, robo de datos o fallas en el dispositivo.

La forma más segura de sumar nuevas apps es utilizar exclusivamente la tienda oficial del Smart TV, ya sea Google Play en Android TV, la tienda propia de cada marca o los catálogos autorizados del sistema operativo. También conviene revisar los permisos que solicita cada aplicación y evitar aquellas que no cuenten con desarrollador identificado o soporte técnico.

FUENTE: Crónica

Temas
