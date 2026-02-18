miércoles 18 de febrero 2026

Justicia

Piden 6 años de cárcel para el ex funcionario del PRO acusado de chocar y matar a cuatro jóvenes

Juan Cruz Orrico está imputado por el delito de homicidio culposo agravado. La defensa pidió reducir la pena a cuatro años.

Por Agencia NA
Una pena de seis años solicitaron la fiscalía y la querella contra el ex funcionario del PRO Juan Cruz Orrico, acusado de manejar alcoholizado, chocar y matar a cuatro jóvenes en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay.

Lorena, madre de Brian y Lucas Izaguirre, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y señaló: “Junto a la fiscalía pedimos la pena máxima que en este caso es una falta de respeto”.

La carátula del caso es homicidio culposo agravado por circular a alta velocidad, la alcoholemia, la cantidad de víctimas y por tratarse de un vehículo oficial.

El juicio comenzó este miércoles y se lleva a cabo en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay.

Por su parte, la defensa del imputado peticionó reducir la pena a cuatro años de cárcel, al tiempo que Orrego “se hizo cargo”, sostuvo Lorena.

El 20 de junio de 2024, Orrico manejó su Volkswagen Passat con 1,59 g/l de alcohol en sangre cuando impactó contra el Chevrolet Corsa en el que viajaban los hermanos Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi, a la altura del kilómetro 223 de la ruta 39, provincia de Entre Ríos.

“Probablemente el martes de la semana que viene se conozca el veredicto”, afirmó Lorena, a la vez que recordó a sus dos hijos: “Ellos son mi vida entera, son luz. Luquitas era mi bebé, siempre hacia bromas y escuchaba música. Brian cuidaba a todos, era el mayor. Eran muy compañeros conmigo”.

En este sentido, la madre lamentó que “quedamos vacíos" y sostuvo que Diego, el hermano del medio, “me dice que ellos eran todos amigos y concejeros”.

“Es muy duro que te arrebaten dos hijos”, concluyó.

El implicado ofreció a través de sus abogados una reparación económica de 150 millones de pesos a las familias para atender el “daño moral” causado tras el siniestro fatal.

Los damnificados, todos padres, se dirigían hasta su trabajo en el Frigorífico Fadel, de Pronunciamiento, momento en el que fueron embestidos por el ex titular del Instituto Portuario de Entre Ríos.

