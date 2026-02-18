miércoles 18 de febrero 2026

Golfo Nuevo

Encontraron el cuerpo de la turista desaparecida que buceaba en Puerto Madryn

La joven tenía 23 años y se había sumergido en una profundidad aproximada de 20 metros, en el marco de una certificación internacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
1

Encontraron el cuerpo de Sofía Devries, la turista de 23 años que era intensamente buscada por la Prefectura Naval en las aguas del Golfo Nuevo, en la ciudad chubutense de Puerto Madryn, luego de que no emergiera durante una inmersión aproximada de 20 metros, en el marco de una certificación internacional de buceo.

La información fue confirmada por fuentes oficiales, que agregaron que el cadáver fue hallado en la misma zona donde la buscaban, a 20 metros de profundidad.

Hay que destacar que, desde hace 24 horas, ningún agente que trabaja en la causa esperaba hallarla viva. “La posibilidad de encontrarla con vida es nula”, había dicho este martes Adrián Wagner, jefe de Salvamento y Buceo de la Prefectura Naval Argentina.

Sofía, oriunda de Villa Ballester, era intensamente buscada desde el lunes, tras un incidente ocurrido durante una práctica de buceo en la zona de Punta Cuevas, al que había ido junto a su pareja y otras cinco personas, en una embarcación de la empresa Freediving Patagonia.

Según los primeros datos, el grupo desarrollaba una inmersión en el área del Parque Submarino HU SHUN YU 809, dentro del Golfo Nuevo. Al finalizar la práctica, solo tres de los cuatro buceadores que integraban la expedición emergieron a la superficie, lo que activó inmediatamente las alarmas y el protocolo de emergencia.

A Sofía la buscaba la Prefectura Naval Argentina, que desplegó buzos tácticos y equipos especializados, incluyendo robots de exploración subacuática, con el objetivo de localizar a la joven. Las tareas de búsqueda se coordinaron entre las distintas fuerzas y organismos intervinientes.

Según la información que maneja la Fiscalía de Puerto Madryn, a cargo del caso, por motivos que aún son materia de investigación, la joven se habría descompensado y no pudo ascender por sus medios. Por ello, de comprobarse que existió un delito, sería del orden culposo, es decir, sin intención del resultado muerte.

“Estamos trabajando en establecer si las personas que debían cuidarla no lo hicieron”, había resumido una fuente con acceso al expediente a este medio antes del hallazgo del cuerpo, que se confirmó este miércoles sobre las 15.

Fuente: Infobae

