jueves 19 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Se decidió

Casi mata a su concuñado a balazos en Chimbas y luego de amagar aceptó la culpa, fue condenado

Con más de un año de prisión preventiva, Ismael Carrizo finalmente reconoció que intentó ultimar a su pariente político, Sergio Leiza, con cinco disparos. En una audiencia anterior le iban a dar 7 años y se arrepintió ante el juez: "Es mucho, señor juez", había expresado entre lágrimas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Se acabaron las vueltas y este jueves se le puso punto final a una violenta historia que tuvo comienzo el pasado 2 de febrero de 2025 en Chimbas. Ismael Carrizo, luego de varios amagues, aceptó la culpa por haber baleado a su concuñado Sergio Leiza, dejarlo grave y fue condenado a 7 años y un mes de prisión.

Lee además
Ismael Carrizo llorando. Foto captura: Canal 13.
Tensión en Tribunales

Baleó a su concuñado en Chimbas, rechazó la pena de 7 años de prisión y lloró: "Es mucho, señor juez"
un camion desviaba alimentos escolares hacia su casa: fue condenada, pero no ira a la carcel
Juicio abreviado

Un camión desviaba alimentos escolares hacia su casa: fue condenada, pero no irá a la cárcel
image

El acuerdo fue homologado por el juez Guillermo Adárvez, por pedido del fiscal Nicolás Schiatino y la defensa particular a cargo de Javier Rosales. El 28 de mayo de 2025 el condenado había rechazado un pedido de pena de 7 años de prisión entre lágrimas, al considerar: “es mucho, señor juez”, y ofreció 3 años de purga en el Servicio Penitenciario Provincial, pero no fue contemplado.

image
Sergio Lezia, víctima del ataque.

Sergio Lezia, víctima del ataque.

El hecho ocurrió durante una violenta discusión entre Carrizo y Sergio Leiza, quienes mantenían una relación familiar indirecta. En medio del conflicto, Carrizo sacó un arma y disparó cinco veces. Dos de los proyectiles impactaron en Leiza: uno en la zona del ombligo y otro en el antebrazo. Según la víctima, su atacante le apuntó a la cabeza, pero logró desviar el arma antes del disparo. Las heridas le provocaron una infección severa, fue sometido a una cirugía con drenaje y sufrió secuelas físicas.

image
Schiattino y equipo fiscal.

Schiattino y equipo fiscal.

Carrizo, que permaneció prófugo tras el ataque, se entregó voluntariamente semanas después, junto a su abogado. Este jueves, con poco más de un año de prisión preventiva, se llegó a un consenso y se evitó la elevación a juicio oral.

Temas
Seguí leyendo

Evita la condena el joven que "chapeó" diciendo "no saben quién soy" y que quiso llevarse una camioneta en infracción

Ratificaron la condena al "Abuelo Pepe" por abusar de sus nietos, le revocaron la domiciliaria y pasará 12 años preso

Se entregó el hombre acusado de apuñalar a un presunto abusador en Santa Lucía: qué cargos enfrenta

Imputan por estafa a los dueños de una clínica de Rodeo por facturaciones fantasmas

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía

En 25 de Mayo: estaba embarazada de 36 semanas y no lo sabía; salió a caminar y tuvo el bebé en plena calle

Chimbas: tomaba una siesta, se despertó y se topó con un ladrón robándole el celular

Un conocido psicólogo jachallero que ya fue condenado por abusador vuelve a caer preso por manosear a una niña

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
caso evelyn esquivel: se conocio el resultado de la autopsia de la joven que perdio la vida tras un mes de agonia
Ruta 20

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria
Preocupante

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía
Ruta 20

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía

Captados por las cámaras de los vecinos. La imagen tomó a los ladrones minutos antes del atraco. video
Violento robo

Asaltaron y maniataron a un matrimonio y a su hija con discapacidad en Capital, el tercer atraco en seis meses

Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves video
Tiempo Pregunta

Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves

Venden la posada más antigua de Calingasta: cuesta casi 500 mil dólares y está cerca de cumplir 100 años
Histórica

Venden la posada más antigua de Calingasta: cuesta casi 500 mil dólares y está cerca de cumplir 100 años

Te Puede Interesar

Un camión desviaba alimentos escolares hacia su casa: fue condenada, pero no irá a la cárcel
Juicio abreviado

Un camión desviaba alimentos escolares hacia su casa: fue condenada, pero no irá a la cárcel

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tiempo Streaming arranca con su nueva temporada el lunes 23 de febrero.
Programación 2026

Tiempo Streaming, en nueva casa, abre la temporada cargado de información y análisis con identidad sanjuanina

Resero aumentara 30% su volumen de molienda: pasará de 20 a 26 millones de kilos de uva.
Ni soja ni trigo

Radiografía laboral del agro: la vitivinicultura encabeza la generación de empleo con 73 puestos por hectárea

Casi mata a su concuñado a balazos en Chimbas y luego de amagar aceptó la culpa, fue condenado
Se decidió

Casi mata a su concuñado a balazos en Chimbas y luego de amagar aceptó la culpa, fue condenado

Imputan por estafa a los dueños de una clínica de Rodeo por facturaciones fantasmas
Grave

Imputan por estafa a los dueños de una clínica de Rodeo por facturaciones fantasmas