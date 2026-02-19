Casi mata a su concuñado a balazos en Chimbas y luego de amagar aceptó la culpa, fue condenado

Se acabaron las vueltas y este jueves se le puso punto final a una violenta historia que tuvo comienzo el pasado 2 de febrero de 2025 en Chimbas . Ismael Carrizo , luego de varios amagues, aceptó la culpa por haber baleado a su concuñado Sergio Leiza , dejarlo grave y fue condenado a 7 años y un mes de prisión.

Tensión en Tribunales Baleó a su concuñado en Chimbas, rechazó la pena de 7 años de prisión y lloró: "Es mucho, señor juez"

El acuerdo fue homologado por el juez Guillermo Adárvez , por pedido del fiscal Nicolás Schiatino y la defensa particular a cargo de Javier Rosales. El 28 de mayo de 2025 el condenado había rechazado un pedido de pena de 7 años de prisión entre lágrimas, al considerar: “es mucho, señor juez”, y ofreció 3 años de purga en el Servicio Penitenciario Provincial , pero no fue contemplado.

image Sergio Lezia, víctima del ataque.

El hecho ocurrió durante una violenta discusión entre Carrizo y Sergio Leiza, quienes mantenían una relación familiar indirecta. En medio del conflicto, Carrizo sacó un arma y disparó cinco veces. Dos de los proyectiles impactaron en Leiza: uno en la zona del ombligo y otro en el antebrazo. Según la víctima, su atacante le apuntó a la cabeza, pero logró desviar el arma antes del disparo. Las heridas le provocaron una infección severa, fue sometido a una cirugía con drenaje y sufrió secuelas físicas.

image Schiattino y equipo fiscal.

Carrizo, que permaneció prófugo tras el ataque, se entregó voluntariamente semanas después, junto a su abogado. Este jueves, con poco más de un año de prisión preventiva, se llegó a un consenso y se evitó la elevación a juicio oral.