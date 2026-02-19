Chimbas: tomaba una siesta, se despertó y se topó con un ladrón robándole el celular

Un violento episodio se registró en la tarde de este martes en Chimbas, cuando un hombre que descansaba en su casa se despertó y sorprendió a un ladrón dentro de su habitación. El sospechoso terminó reducido por la víctima y su padre, en medio de golpes y empujones, hasta que intervino la Policía.

En Chimbas y Rivadavia Un cabo y una agente de policía sufrieron el ataque de delincuentes en menos de dos días

Chimbas Delincuentes fueron sorprendidos robando en una casa, huyeron y los atraparon en un descampado

El hecho ocurrió este miércoles 18 de febrero, alrededor de las 16:00, en una casa del barrio Santo Domingo. Según informaron fuentes policiales, el damnificado se encontraba durmiendo la siesta cuando el acusado, identificado como Miguel Ángel González (33) , ingresó a la propiedad tras escalar una medianera y entrar por la puerta trasera, que no tenía llave.

Ya en el interior del domicilio, el sujeto se dirigió a la habitación y sustrajo un celular que estaba cargándose. En ese momento, el propietario se despertó y comenzó un forcejeo con el intruso. Durante el enfrentamiento, el ladrón le provocó un corte en la mano derecha.

En medio de la pelea, González abrió la puerta principal y salió hacia la vereda. Sin embargo, allí fue interceptado por el padre del damnificado, quien intentó retenerlo. Según indicaron, el sospechoso lo empujó contra las rejas de la vivienda, ocasionándole lesiones en la cabeza y en uno de sus brazos.

La situación estuvo a punto de descontrolarse, ya que ambos hombres continuaron golpeándolo hasta que un vecino dio aviso al 911. Minutos después, alrededor de las 16:30, efectivos de la Comisaría 26ta llegaron al lugar y redujeron al acusado.

Al momento de la aprehensión, los uniformados constataron que González tenía en su poder un celular, que fue reconocido por la víctima como de su propiedad.

Tras lo sucedido, intervino Flagrancia y la causa quedó en manos del fiscal Francisco Micheltorena.