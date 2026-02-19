jueves 19 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Flagrancia

Chimbas: tomaba una siesta, se despertó y se topó con un ladrón robándole el celular

El ladrón intentó huir de la vivienda, pero en la puerta fue acorralado por el damnificado y su padre. Lo redujeron hasta que la Policía llegó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
celular

Un violento episodio se registró en la tarde de este martes en Chimbas, cuando un hombre que descansaba en su casa se despertó y sorprendió a un ladrón dentro de su habitación. El sospechoso terminó reducido por la víctima y su padre, en medio de golpes y empujones, hasta que intervino la Policía.

Lee además
delincuentes fueron sorprendidos robando en una casa, huyeron y los atraparon en un descampado
Chimbas

Delincuentes fueron sorprendidos robando en una casa, huyeron y los atraparon en un descampado
un cabo y una agente de policia sufrieron el ataque de delincuentes en menos de dos dias
En Chimbas y Rivadavia

Un cabo y una agente de policía sufrieron el ataque de delincuentes en menos de dos días

El hecho ocurrió este miércoles 18 de febrero, alrededor de las 16:00, en una casa del barrio Santo Domingo. Según informaron fuentes policiales, el damnificado se encontraba durmiendo la siesta cuando el acusado, identificado como Miguel Ángel González (33), ingresó a la propiedad tras escalar una medianera y entrar por la puerta trasera, que no tenía llave.

Ya en el interior del domicilio, el sujeto se dirigió a la habitación y sustrajo un celular que estaba cargándose. En ese momento, el propietario se despertó y comenzó un forcejeo con el intruso. Durante el enfrentamiento, el ladrón le provocó un corte en la mano derecha.

En medio de la pelea, González abrió la puerta principal y salió hacia la vereda. Sin embargo, allí fue interceptado por el padre del damnificado, quien intentó retenerlo. Según indicaron, el sospechoso lo empujó contra las rejas de la vivienda, ocasionándole lesiones en la cabeza y en uno de sus brazos.

La situación estuvo a punto de descontrolarse, ya que ambos hombres continuaron golpeándolo hasta que un vecino dio aviso al 911. Minutos después, alrededor de las 16:30, efectivos de la Comisaría 26ta llegaron al lugar y redujeron al acusado.

Al momento de la aprehensión, los uniformados constataron que González tenía en su poder un celular, que fue reconocido por la víctima como de su propiedad.

Tras lo sucedido, intervino Flagrancia y la causa quedó en manos del fiscal Francisco Micheltorena.

Temas
Seguí leyendo

El Corsódromo desbordó de gente en otra noche histórica del Carnaval de Chimbas 2026

El Centro Evangelizador de Chimbas recibió un hueso del Cura Brochero

Se llevaron dinero y dos armas de fuego de una casa de Chimbas sin ejercer violencia

Murió un hombre que trabajaba en la Costanera: fue identificado

Parque Industrial de Chimbas: ola de desalojos por tener los lotes ociosos

La pelea vecinal en el B° Los Toneles sacó a luz una vieja disputa donde un joven terminó asesinado

Una comerciante acusó a un empleado de estafarla y quedarse con $10.000.000 de las ventas

Su aire acondicionado dejó de funcionar de la nada en su casa de Chimbas: se lo habían robado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Captados por las cámaras de los vecinos. La imagen tomó a los ladrones minutos antes del atraco. video
Violento robo

Asaltaron y maniataron a un matrimonio y a su hija con discapacidad en Capital, el tercer atraco en seis meses

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria
Preocupante

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria

La Red Tulum no funcionará este jueves.
Último

UTA confirmó que adhiere al paro de la CGT y en San Juan no habrá colectivos este jueves

Captados por las cámaras de los vecinos. La imagen tomó a los ladrones minutos antes del atraco. video
Violento robo

Asaltaron y maniataron a un matrimonio y a su hija con discapacidad en Capital, el tercer atraco en seis meses

Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves video
Tiempo Pregunta

Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves

Venden la posada más antigua de Calingasta: cuesta casi 500 mil dólares y está cerca de cumplir 100 años
Histórica

Venden la posada más antigua de Calingasta: cuesta casi 500 mil dólares y está cerca de cumplir 100 años

Te Puede Interesar

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía
Ruta 20

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía

Por Redacción Tiempo de San Juan
El paro general en San Juan: postales de una jornada con servicios suspendidos
Galería

El paro general en San Juan: postales de una jornada con servicios suspendidos

El Gobierno de San Juan amplió el monto de créditos para cosecha, acarreo y elaboración
Apoyo estatal

El Gobierno de San Juan amplió el monto de créditos para cosecha, acarreo y elaboración

En 25 de Mayo: estaba embarazada de 36 semanas y no lo sabía; salió a caminar y tuvo el bebé en plena calle
Increíble

En 25 de Mayo: estaba embarazada de 36 semanas y no lo sabía; salió a caminar y tuvo el bebé en plena calle

Plantaron una bandera de EE.UU. en una plaza de Rivadavia y causó sorpresa entre los vecinos
Misterio

Plantaron una bandera de EE.UU. en una plaza de Rivadavia y causó sorpresa entre los vecinos