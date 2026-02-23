El Bitcoin cae 3% y acumula una pérdida del 25% en un mes

Las criptomonedas operan en baja en el inicio de la última semana de febrero, con el Bitcoin cayendo un 3% y acumulando un declive en torno al 25% durante el último mes, en medio de las tensiones por la política arancelaria de Donald Trump en Estados Unidos.

El Bitcoin retrocedió hasta un 5% en las últimas 24 horas al caer desde los US$67.688 hasta un mínimo de US$64.266. Actualmente, recortó la merma a cerca de un 3% para ubicarse en US$66.297.

De esta manera, la principal criptomoneda profundiza su tendencia negativa de las últimas semanas. Arrancó el 2026 con un valor de US$88.000 dólares y escaló hasta los US$96.900 el 14 de enero pero desde ahí no para de caer.

Es así que acumula un desplome de alrededor del 25% en el último mes y de 47% desde su máximo histórico de US$126.000 alcanzado en octubre de 2025.

En paralelo, Ethereum cae 3,2% a US$1.917,04. Solana lidera las caídas y retrocede un 5,8% a los US$80,39, mientras que BNB cae 2,6% a US$607,84. En tanto, Ripple (XRP) pierde 1,5% a US$1,40 y Dogecoin baja 0,6% a US$0,09686.

La actual caída del mercado cripto está vinculada a un aumento en las ventas por parte de los grandes tenedores de Bitcoin y a la disputa en territorio estadounidense sobre los aranceles impuestos por la administración Trump.

Recientemente, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el programa arancelario del mandatario frente a lo que Trump anunció un nuevo arancel global del 10% sobre las importaciones durante 150 días y la suba de la tasa al 15%, el máximo permitido bajo el estatuto relevante.

FUENTE: Agencia NA