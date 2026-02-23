lunes 23 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Efecto Trump

El Bitcoin cae 3% y acumula una pérdida del 25% en un mes

El mercado critpo se ve afectado por ventas de grandes tenedores y la tensión con la política arancelaria

Por Agencia NA
El Bitcoin sufre un nuevo retroceso en su valor.

El Bitcoin sufre un nuevo retroceso en su valor.

Las criptomonedas operan en baja en el inicio de la última semana de febrero, con el Bitcoin cayendo un 3% y acumulando un declive en torno al 25% durante el último mes, en medio de las tensiones por la política arancelaria de Donald Trump en Estados Unidos.

Lee además
La incertidumbre en Wall Street influye en el desempeño de los activos locales.
Mercados

Las acciones y los bonos argentinos retoman las bajas condicionados por Wall Street
Informaron a los usuarios del sistema de energía de San Juan, cuáles son los 5 electrodomésticos que más electricidad consumen.
Atención

Advierten en San Juan sobre el top 5 de los artefactos que más energía consumen en verano

El Bitcoin retrocedió hasta un 5% en las últimas 24 horas al caer desde los US$67.688 hasta un mínimo de US$64.266. Actualmente, recortó la merma a cerca de un 3% para ubicarse en US$66.297.

De esta manera, la principal criptomoneda profundiza su tendencia negativa de las últimas semanas. Arrancó el 2026 con un valor de US$88.000 dólares y escaló hasta los US$96.900 el 14 de enero pero desde ahí no para de caer.

Es así que acumula un desplome de alrededor del 25% en el último mes y de 47% desde su máximo histórico de US$126.000 alcanzado en octubre de 2025.

En paralelo, Ethereum cae 3,2% a US$1.917,04. Solana lidera las caídas y retrocede un 5,8% a los US$80,39, mientras que BNB cae 2,6% a US$607,84. En tanto, Ripple (XRP) pierde 1,5% a US$1,40 y Dogecoin baja 0,6% a US$0,09686.

La actual caída del mercado cripto está vinculada a un aumento en las ventas por parte de los grandes tenedores de Bitcoin y a la disputa en territorio estadounidense sobre los aranceles impuestos por la administración Trump.

Recientemente, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el programa arancelario del mandatario frente a lo que Trump anunció un nuevo arancel global del 10% sobre las importaciones durante 150 días y la suba de la tasa al 15%, el máximo permitido bajo el estatuto relevante.

FUENTE: Agencia NA

Seguí leyendo

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1.000.000

Últimos días para acceder al descuento en el pago anual y semestral del IPV: cómo hacer el trámite

Anses publicó el cronograma de pagos de marzo 2026: cuándo arranca el calendario

Construir en San Juan: el m2 ya supera los $1.400.000 y lo "no tradicional" sigue sin convencer

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan

Empleo en crisis: cerraron casi 22 mil empresas en lo que va de gestión de Javier Milei

La RTO, otra vez en picada en San Juan: afirman que la demanda cayó y cuáles son las 3 fallas más comunes en los vehículos

Con el último aumento, la carne en San Juan subió hasta un 25% durante febrero y el kilo de asado ya cuesta $19.500

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Para febrero de 2026, en San Juan, el valor del metro cuadrado para una vivienda tradicional de 77,1 metros cuadrados se ubicó en $1.421.962,92.
Precios y tendencias

Construir en San Juan: el m2 ya supera los $1.400.000 y lo "no tradicional" sigue sin convencer

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan
Educación

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan
Educación

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan

Una leyenda, un cerro famoso y la fantasmagórica aparición del cacique Huazihul que pone la piel de gallina en Calingasta
Historias sanjuaninas

Una leyenda, un cerro famoso y la fantasmagórica aparición del cacique Huazihul que pone la piel de gallina en Calingasta

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia
Tribunales

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: Este golpe me podría haber costado la vida
Fútbol sanjuanino

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: "Este golpe me podría haber costado la vida"

Te Puede Interesar

A la izquierda, el jugador señalado como el autor de la agresión: Gustavo Naveda. A la derecha, la víctima fue Matías Esterman
Lo último

Violencia en el fútbol local: al jugador de Trinidad le imputarán el delito de lesiones leves agravadas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con tanta nieve, se extraña el Zonda: el testimonio de dos sanjuaninos en medio de la histórica nevada y el toque de queda en Nueva York
Temporal extremo

"Con tanta nieve, se extraña el Zonda": el testimonio de dos sanjuaninos en medio de la histórica nevada y el toque de queda en Nueva York

Vacaciones frustradas: una empresaria deberá pagar $3,4 millones a una familia por un viaje que nunca se hizo
Con las maletas listas

Vacaciones frustradas: una empresaria deberá pagar $3,4 millones a una familia por un viaje que nunca se hizo

Ya hay fecha para el tratamiento de la Ley de Glaciares en el Senado
Congreso

Ya hay fecha para el tratamiento de la Ley de Glaciares en el Senado

Yo hago caer a cualquiera: así presentó Barassi la nueva temporada de su programa en El Trece
En las redes

"Yo hago caer a cualquiera": así presentó Barassi la nueva temporada de su programa en El Trece