Israel lanza un nuevo y más ofensivo ataque contra territorio de Irán

En una jornada que marca un punto de no retorno en el conflicto regional, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado el inicio de una segunda y más agresiva oleada de ataques aéreos coordinados contra objetivos estratégicos en territorio iraní.

Flores para "los aliados" Javier Milei elogió la operación conjunta de Estados Unidos e Israel y condenó "las atrocidades" de Irán

Esta nueva fase de la operación militar tiene como blancos principales los sistemas de misiles balísticos y el andamiaje de defensa aérea de la República Islámica, mientras se reportan potentes explosiones en diversos puntos de la capital, Teherán, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas.

La situación ha tomado una dimensión personal y simbólica de extrema gravedad. Según informes difundidos por medios oficiales iraníes y agencias internacionales, los bombardeos conjuntos ejecutados por fuerzas de Estados Unidos e Israel han provocado la muerte de la hija y el nieto del Líder Supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

Este suceso, que aún genera ondas de choque en las cancillerías de todo el mundo, representa el golpe más directo al círculo íntimo del liderazgo clerical iraní en décadas. Expertos en seguridad internacional sugieren que este evento podría desencadenar una respuesta de magnitudes impredecibles por parte del régimen de Teherán.

Desde los Estados Unidos, el panorama indica que este despliegue militar no es una incursión aislada, sino el comienzo de una campaña prolongada. Un alto funcionario estadounidense declaró a la agencia Reuters que se espera que los ataques se extiendan durante varios días, buscando la degradación total de las capacidades ofensivas de Irán.

Por su parte, el presidente Donald Trump ha recurrido a sus redes sociales para fijar la postura oficial de su administración con una contundencia inusual. El mandatario afirmó que los intensos bombardeos "continuarán ininterrumpidamente durante toda la semana o mientras sea necesario".

Según las palabras de Trump, el objetivo final de esta ofensiva es alcanzar la "Paz en Oriente Medio y, de hecho, en el mundo", reforzando la doctrina de intervención directa que ha caracterizado su actual mandato.

En Teherán, el pánico se ha apoderado de sectores de la población mientras el sistema de defensa aérea intenta, con éxito limitado, interceptar los proyectiles de última generación empleados por las fuerzas aliadas. La interrupción de las comunicaciones y el cierre del espacio aéreo en gran parte de la región han generado un vacío informativo que los medios locales intentan cubrir bajo estrictas condiciones de seguridad.

La comunidad internacional observa con alarma este desarrollo, mientras los precios del crudo han comenzado a mostrar una volatilidad extrema y las Naciones Unidas han convocado a una sesión de urgencia que, por el momento, parece carecer de influencia sobre el terreno frente a la determinación de la coalición liderada por Washington y Jerusalén.

FUENTE: Agencia NA