Wanda Nara volvió con un expareja: su decisión sorprendió a todos

Wanda Nara volvió a dejar en claro que Milán ocupa un lugar muy especial en su vida. Desde la ciudad italiana, la empresaria y conductora de MasterChef Celebrity compartió una postal íntima en sus redes sociales tras celebrar su reconciliación con Martín Migueles .

En una de las fotos que subió a Instagram Stories, Migueles dio que hablar con su pícaro comentario en una postal donde se lo ve con varias bolsas frente a la emblemática Piazza Duomo: “Podés parar, mi amor”, escribió arrobando a su novia.

Por su parte, Wanda que definió a Milán como su “segunda casa”, se mostró disfrutando de un contundente planto de fideos con un gorro de lana y look relajado.

De esta manera, la parejita dejó en claro el gran presente sentimental que atraviesan después de haber enfrentado varios escándalos que pusieron en jaque su historia de amor.

Fuente: Ciudad