sábado 28 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Enamoradísima

Wanda Nara volvió con un expareja: su decisión sorprendió a todos

La conductora de MasterChef Celebrity le dio una nueva posibilidad al amor y dejó a todos con la boca abierta con su elección.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Wanda Nara está muy enamorada y lo dejó claro con sus fotos compartidas en Instagram. Lo que si causó sorpresa es con quién volvió a apostar en el amor, es nada menos que con una expareja.

Lee además
El sanjuanino Darío Barassi, junto a los amores de su vida: Inés, Emilia y Luli.
Un ganador

Darío Barassi, el último romántico: el emotivo texto que le dedicó a su esposa por su aniversario de casados
belen, la pelicula en la que actuo la sanjuanina pilar mestre, gano un goya
Reconocimiento internacional

"Belén", la película en la que actuó la sanjuanina Pilar Mestre, ganó un Goya

Con quién quiso volver a apostar Wanda Nara

Wanda Nara volvió a dejar en claro que Milán ocupa un lugar muy especial en su vida. Desde la ciudad italiana, la empresaria y conductora de MasterChef Celebrity compartió una postal íntima en sus redes sociales tras celebrar su reconciliación con Martín Migueles.

image

En una de las fotos que subió a Instagram Stories, Migueles dio que hablar con su pícaro comentario en una postal donde se lo ve con varias bolsas frente a la emblemática Piazza Duomo: “Podés parar, mi amor”, escribió arrobando a su novia.

Por su parte, Wanda que definió a Milán como su “segunda casa”, se mostró disfrutando de un contundente planto de fideos con un gorro de lana y look relajado.

De esta manera, la parejita dejó en claro el gran presente sentimental que atraviesan después de haber enfrentado varios escándalos que pusieron en jaque su historia de amor.

Fuente: Ciudad

Temas
Seguí leyendo

Revolución en las redes: la China Suárez mostró el backstage de su campaña de lencería

Tras varias polémicas, Eugenia Tobal terminó su programa de "Escuela de Cocina"

Un imperdible y creativo paseo por los 'parrales' en la Casa de Sarmiento

Charles Leclerc se casó con una influencer y lo celebraron arriba de una Ferrari que vale 30.000.000 de euros

Vuelve el sanjuanino Darío Barassi a la TV y así queda la programación de El Trece

Entrarían a la casa de Gran Hermano tres famosos: los nombres son explosivos

La película más engañosa: de un thriller sensual de los '90 a la mirada actual de las relaciones, en dos horas

La insólita charla entre el sanjuanino Franco Poggio y Andrea del Boca que nos dejó confundidos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La fotógrafa y arquitecta Diana Gil Bielous, junto a su muestra en la Casa de Sarmiento. video
Talento nuestro

Un imperdible y creativo paseo por los 'parrales' en la Casa de Sarmiento

Por Jorge Balmaceda Bucci

Las Más Leídas

Presentaron a las candidatas a reina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida
Galería de fotos

Presentaron a las candidatas a reina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida

Un colectivo chocó a una peatona en una transitada esquina de Rawson
Siniestro vial

Un colectivo chocó a una peatona en una transitada esquina de Rawson

La Circunvalación de San Juan, en plena transformación. video
El drone de Tiempo

Desde arriba, la Circunvalación de San Juan hecha "una pinturita": se nota la mejora de los accesos y preparan la transformación integral del anillo

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Una sanjuanina quiso activar su tarjeta de crédito y terminó estafada por $23.000.000

Camalú tiene mesas y sillas para que el público pueda disfrutar de su oferta gastronómica. 
Ruta de los Panchos

Las firmas de carros pancheros copan la Libertador para no perder al público de los boliches

Te Puede Interesar

Tras un verano con altibajos, en los 4 valles turísticos de San Juan esperan por la Semana Santa: muchas consultas y cuánto cuestan las cabañas
Relevamiento

Tras un verano con altibajos, en los 4 valles turísticos de San Juan esperan por la Semana Santa: muchas consultas y cuánto cuestan las cabañas

Por David Cortez Vega
Chau losas de antaño: en avenida España, cómo avanza la histórica renovación y cuándo se termina video
Cambio profundo

Chau losas de antaño: en avenida España, cómo avanza la histórica renovación y cuándo se termina

Nueva incursión bélica de Israel sobre Irán. Foto Agencia NA.
Conflicto en Medio Oriente

Israel lanza un nuevo y más ofensivo ataque contra territorio de Irán

Un videoclip 100% sanjuanino está nominado en el festival audiovisual más importante de Latinoamérica: compite contra Nicki Nicole y Tiago PZK video
Orgullo

Un videoclip 100% sanjuanino está nominado en el festival audiovisual más importante de Latinoamérica: compite contra Nicki Nicole y Tiago PZK

Imagen ilustrativa.
Comisaría 34°

A punta de pistola, asaltaron a un delivery en Rivadavia: lo golpearon en la cabeza y le robaron mercadería