domingo 11 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Declaraciones

Eugenia Tobal dijo el verdadero motivo de su tenso vínculo con German Martitegui

La exparticipante de MasterChef Celebrity habló de la discusión que tuvo con el chef en el certamen.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
calu rivero decidio no enviar a su hijo al jardin y dio los motivos
Redes

Calu Rivero decidió no enviar a su hijo al jardín y dio los motivos
Maxi López, en MasterChef Celebrity
Un visionario

Maxi López tendrá su propio reality en Argentina: de qué tratará

Yo estaba pasando un mal momento”, comenzó aclarando Tobal, dando cuenta que no pudo dar su mejor versión en su participación del exitoso reality de cocina que conduce Wanda Nara.

¿El motivo de su débil estado de ánimo? Los problemas de salud de su perro Romeo, que tuvo que ser operado de urgencia mientras ella estaba transitando la competencia. "Me dejó detonada, no se como llegué a fin de año", reconoció, tras haber sido eliminada del programa el pasado 10 de diciembre.

En ese sentido, reconoció que el desgaste físico y emocional le jugó una mala pasada durante toda su participación. “Es muy cansador, son muchas horas. La cocina es una hora, pero además está el estrés”, relató Eugenia.

image

Entonces, la actriz se refirió a la polémica que se generó por una supuesta pelea que tuvo con Martitegui, luego de una devolución que le realizó de uno de sus platos y que no le gustó.

Si bien reconoció el cruce, aclaró: “No es que me dijo algo que me cayó mal, fue una pavada del plato. Yo estaba mal, no estaba muy receptiva, entonces estaba muy sensible”.

La actriz, en ese episodio presentó un postre con dedicatoria a su madre fallecida, y la devolución, que fue catalogada como "muy dura" no fue la esperada.

“Asumo que estaba muy sensible, aparte muy llorona”, advirtió en la charla que tuvo con Ángel de Brito para su programa de streaming Ángel Responde (Bondi Live). Luego, reconoció que detrás de cámaras tuvo una charla con el chef y pudieron conciliar.

De todas maneras, Tobal tiene su opinión sobre Martitegui: “Es distante, también es muy tímido. A veces la timidez te hace ver antipático”.

Seguí leyendo

Murió un reconocido cantante tras la caída de una avioneta

Guadalupe de la Fuente y un sueño nacional tan valioso como un 'Rubí'

Aterradores chats de More Rial sobre brujería y amarres para Jorge Rial, Marcelo Tinelli y sus novios: los detalles

Un cura asesinado en plena misa, 8 sospechosos y un detective listo para resolver el misterio

Luciano Castro habló tras su infidelidad: "Escucharme me da mucha vergüenza"

Un grupo de sanjuaninos hizo pasar un incómodo momento al equipo de Luzu: "Se pasaron unos pueblos"

Martín Demichelis y su familia debieron ser rescatados en el mar de Punta del Este

Christian Petersen realizó un primer posteo luego de recibir el alta médica: qué dijo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Maxi López, en MasterChef Celebrity
Un visionario

Maxi López tendrá su propio reality en Argentina: de qué tratará

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El jinete sanjuanino Benjamín Costa hizo historia en Festival de Doma y Folklore de Jesús María
Sentando precedente

El jinete sanjuanino Benjamín Costa hizo historia en Festival de Doma y Folklore de Jesús María

Murió un reconocido cantante tras la caída de una avioneta
Tragedia

Murió un reconocido cantante tras la caída de una avioneta

Un mandamás de un importante grupo con negocios en San Juan anunció su salida y generó sorpresa
Cambios

Un mandamás de un importante grupo con negocios en San Juan anunció su salida y generó sorpresa

Rolando Lara, hermano de Alejandro Lara. Fue asesinado en mayo de 2016.
Historial

"¿No les dolió cuando mataron a su hermano?": el trágico antecedente de una familia involucrada en el crimen del Barrio Las Pampas

No somos delincuentes: la bronca de grupos de moteros tras el operativo policial en Pocito
En las redes

"No somos delincuentes": la bronca de grupos de moteros tras el operativo policial en Pocito

Te Puede Interesar

El legado de don Domingo, el loco autodidacta que marcó una huella en el patrimonio sanjuanino
Historias

El legado de don Domingo, el "loco" autodidacta que marcó una huella en el patrimonio sanjuanino

Por David Cortez Vega
Tres años después de retirarse, Maxi Richeze volvió a San Juan para disfrutar del ciclismo: Lo vivo con más nervios que arriba de la bici
Invitado de lujo

Tres años después de retirarse, Maxi Richeze volvió a San Juan para disfrutar del ciclismo: "Lo vivo con más nervios que arriba de la bici"

Histórico triunfo del sanjuanino Lichi Sisterna y Kevin Benavides en el Rally Dakar
¡Enormes!

Histórico triunfo del sanjuanino Lichi Sisterna y Kevin Benavides en el Rally Dakar

Negocio desvalijado en Pocito: escrachan a los supuestos ladrones y dicen que ya ofrecen la mercadería
Publicación

Negocio desvalijado en Pocito: escrachan a los supuestos ladrones y dicen que ya ofrecen la mercadería

Polémica, victoria cordobesa en la CRI y cambio en la general: el Giro del Sol arde antes de su final
Ciclismo

Polémica, victoria cordobesa en la CRI y cambio en la general: el Giro del Sol arde antes de su final