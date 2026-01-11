Eugenia Tobal dijo el verdadero motivo de su tenso vínculo con German Martitegui

Eugenia Tobal, finalmente dio a conocer cuál fue el verdadero motivo de su discusión con el chef Germán Martitegui mientras era una participante en MasterChef Celebrity . Además, Eugenia se refirió lo mal que la pasó a nivel emocional mientras estaba en el certamen.

“ Yo estaba pasando un mal momento” , comenzó aclarando Tobal, dando cuenta que no pudo dar su mejor versión en su participación del exitoso reality de cocina que conduce Wanda Nara.

¿El motivo de su débil estado de ánimo? Los problemas de salud de su perro Romeo, que tuvo que ser operado de urgencia mientras ella estaba transitando la competencia. "Me dejó detonada, no se como llegué a fin de año", reconoció, tras haber sido eliminada del programa el pasado 10 de diciembre.

En ese sentido, reconoció que el desgaste físico y emocional le jugó una mala pasada durante toda su participación. “Es muy cansador, son muchas horas. La cocina es una hora, pero además está el estrés”, relató Eugenia.

Entonces, la actriz se refirió a la polémica que se generó por una supuesta pelea que tuvo con Martitegui, luego de una devolución que le realizó de uno de sus platos y que no le gustó.

Si bien reconoció el cruce, aclaró: “No es que me dijo algo que me cayó mal, fue una pavada del plato. Yo estaba mal, no estaba muy receptiva, entonces estaba muy sensible”.

La actriz, en ese episodio presentó un postre con dedicatoria a su madre fallecida, y la devolución, que fue catalogada como "muy dura" no fue la esperada.

“Asumo que estaba muy sensible, aparte muy llorona”, advirtió en la charla que tuvo con Ángel de Brito para su programa de streaming Ángel Responde (Bondi Live). Luego, reconoció que detrás de cámaras tuvo una charla con el chef y pudieron conciliar.

De todas maneras, Tobal tiene su opinión sobre Martitegui: “Es distante, también es muy tímido. A veces la timidez te hace ver antipático”.