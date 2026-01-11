domingo 11 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Un visionario

Maxi López tendrá su propio reality en Argentina: de qué tratará

El exjugador y participante de MasterChef volvió al país con nuevos proyectos en carpeta. Los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Maxi López, en MasterChef Celebrity

Maxi López, en MasterChef Celebrity

Lee además
calu rivero decidio no enviar a su hijo al jardin y dio los motivos
Redes

Calu Rivero decidió no enviar a su hijo al jardín y dio los motivos
eugenia tobal dijo el verdadero motivo de su tenso vinculo con german martitegui
Declaraciones

Eugenia Tobal dijo el verdadero motivo de su tenso vínculo con German Martitegui

La periodista Naira Vecchio de Implacables expresó: “Esto es una primicia. Estuve hablando con él y, además de Olga, va a haber un reality de Maxi López. Lo va a subir a sus redes sociales. Es su puesta a punto”, contó la panelista en vivo.

Según detalló Vecchio, el exfutbolista es consciente de que necesita bajar de peso y decidió hacerlo de manera profesional, acompañado por un equipo especializado. “Él es consciente de que tiene que adelgazar unos kilos y va a hacerlo con una productora independiente”, explicó.

image

Qué hará Maxi López en Argentina

El proyecto tendrá una duración de tres meses y mostrará sin filtros el proceso de cambio físico de López. “Lo va a grabar durante tres meses. Va a tener un nutricionista y un personal trainer que lo controle”, precisó la panelista, y agregó: “Se va a emitir día a día su evolución”.

El reality se grabará íntegramente en la Argentina, país al que Maxi López regresará este año junto a su esposa sueca, Daniela Christiansson, y sus dos hijos, Elle y Lando.

Mientras tanto, Maxi López se sumó al streaming de verano de Olga y transita la recta final en MasterChef Celebrity.

Fuente: Ciudad

Temas
Seguí leyendo

Murió un reconocido cantante tras la caída de una avioneta

Guadalupe de la Fuente y un sueño nacional tan valioso como un 'Rubí'

Aterradores chats de More Rial sobre brujería y amarres para Jorge Rial, Marcelo Tinelli y sus novios: los detalles

Un cura asesinado en plena misa, 8 sospechosos y un detective listo para resolver el misterio

Luciano Castro habló tras su infidelidad: "Escucharme me da mucha vergüenza"

Un grupo de sanjuaninos hizo pasar un incómodo momento al equipo de Luzu: "Se pasaron unos pueblos"

Martín Demichelis y su familia debieron ser rescatados en el mar de Punta del Este

Christian Petersen realizó un primer posteo luego de recibir el alta médica: qué dijo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
eugenia tobal dijo el verdadero motivo de su tenso vinculo con german martitegui
Declaraciones

Eugenia Tobal dijo el verdadero motivo de su tenso vínculo con German Martitegui

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El jinete sanjuanino Benjamín Costa hizo historia en Festival de Doma y Folklore de Jesús María
Sentando precedente

El jinete sanjuanino Benjamín Costa hizo historia en Festival de Doma y Folklore de Jesús María

Murió un reconocido cantante tras la caída de una avioneta
Tragedia

Murió un reconocido cantante tras la caída de una avioneta

Un mandamás de un importante grupo con negocios en San Juan anunció su salida y generó sorpresa
Cambios

Un mandamás de un importante grupo con negocios en San Juan anunció su salida y generó sorpresa

Rolando Lara, hermano de Alejandro Lara. Fue asesinado en mayo de 2016.
Historial

"¿No les dolió cuando mataron a su hermano?": el trágico antecedente de una familia involucrada en el crimen del Barrio Las Pampas

No somos delincuentes: la bronca de grupos de moteros tras el operativo policial en Pocito
En las redes

"No somos delincuentes": la bronca de grupos de moteros tras el operativo policial en Pocito

Te Puede Interesar

El legado de don Domingo, el loco autodidacta que marcó una huella en el patrimonio sanjuanino
Historias

El legado de don Domingo, el "loco" autodidacta que marcó una huella en el patrimonio sanjuanino

Por David Cortez Vega
Tres años después de retirarse, Maxi Richeze volvió a San Juan para disfrutar del ciclismo: Lo vivo con más nervios que arriba de la bici
Invitado de lujo

Tres años después de retirarse, Maxi Richeze volvió a San Juan para disfrutar del ciclismo: "Lo vivo con más nervios que arriba de la bici"

Histórico triunfo del sanjuanino Lichi Sisterna y Kevin Benavides en el Rally Dakar
¡Enormes!

Histórico triunfo del sanjuanino Lichi Sisterna y Kevin Benavides en el Rally Dakar

Negocio desvalijado en Pocito: escrachan a los supuestos ladrones y dicen que ya ofrecen la mercadería
Publicación

Negocio desvalijado en Pocito: escrachan a los supuestos ladrones y dicen que ya ofrecen la mercadería

Polémica, victoria cordobesa en la CRI y cambio en la general: el Giro del Sol arde antes de su final
Ciclismo

Polémica, victoria cordobesa en la CRI y cambio en la general: el Giro del Sol arde antes de su final