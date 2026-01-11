Maxi López tendrá su propio reality en Argentina: de qué tratará

Una primicia salió a luz en las últimas horas en el mundo del chimento argentino. Maxi López tendrá un reality propio en la Argentina tras su vuelta y esta noticia no es un rumor, es casi un hecho.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El exjugador y participante de MasterChef volvió al país con nuevos proyectos en carpeta. Los detalles.
Una primicia salió a luz en las últimas horas en el mundo del chimento argentino. Maxi López tendrá un reality propio en la Argentina tras su vuelta y esta noticia no es un rumor, es casi un hecho.
La periodista Naira Vecchio de Implacables expresó: “Esto es una primicia. Estuve hablando con él y, además de Olga, va a haber un reality de Maxi López. Lo va a subir a sus redes sociales. Es su puesta a punto”, contó la panelista en vivo.
Según detalló Vecchio, el exfutbolista es consciente de que necesita bajar de peso y decidió hacerlo de manera profesional, acompañado por un equipo especializado. “Él es consciente de que tiene que adelgazar unos kilos y va a hacerlo con una productora independiente”, explicó.
El proyecto tendrá una duración de tres meses y mostrará sin filtros el proceso de cambio físico de López. “Lo va a grabar durante tres meses. Va a tener un nutricionista y un personal trainer que lo controle”, precisó la panelista, y agregó: “Se va a emitir día a día su evolución”.
El reality se grabará íntegramente en la Argentina, país al que Maxi López regresará este año junto a su esposa sueca, Daniela Christiansson, y sus dos hijos, Elle y Lando.
Mientras tanto, Maxi López se sumó al streaming de verano de Olga y transita la recta final en MasterChef Celebrity.
Fuente: Ciudad