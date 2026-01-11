A punto de cumplir 99 años, Mirtha Legrand debutó desde Mar del Plata

Luego de un 2025 movido, a punto de cumplir 99 años y con la misma energía de siempre, Mirtha Legrand arrancó con sus programas de verano desde Mar del Plata . La gran diva de la televisión argentina no solo demostró que sigue más vigente que nunca sino que, además, desplegó todo su glamour cuando apareció en la pantalla de eltrece enfundada en traje

A las 21.30 puntual, y luego de un breve clip con imágenes de la clásica ciudad balnearia de Buenos Aires, la gran diva de la televisión argentina apareció en escena con su clásica cortina musical de fondo. “Muchas gracias”, agradeció primero los aplausos. “ Estoy muy feliz de empezar esta nueva temporada en Mar del Plata, en el hotel Costa Galana ”, agregó de inmediato.

Fiel defensora de la ciudad, la Chiqui aprovechó la oportunidad para pedirle a su público que veraneen en la costa Atlántica. “Vengan a Mar del Plata señores, está divina, ¿no es cierto? La playa, las plazas, los paseos, los restaurantes, las calles y los teatros, que son fantásticos. Está todo divino. Venganse a Mar del Plata, hay que veranear aquí”, insistió efusiva.

Como siempre, antes de sentarse en su escritorio, Legrand compartió el look elegido para la ocasión. “Miren que bonito lo que tengo hoy. Es un conjunto en crepe y mini paillettes oro”, describió. Acto seguido, resaltó que eligió diseñadores locales para vestir en su debut estival. “Es muy bonito. Es de Geronimo De la Iglezia, de aquí, de Mar del Plata”, exclamó, y se dispuso a mostrar los anillos y los aros, todo perfectamente combinado. Luego de un corte, Mirtha pasó a la mesa, donde la esperaban Joaquín y Lucía Galán, los Pimpinela, y Soledad y Natalia Pastorutti.

A lo largo del programa, los músicos -dos duplas referentes de la música popular argentina- hablaron de los comienzos de sus carreras, contaron anécdotas divertidas y respondieron todas las preguntas de la Chiqui. En cuanto a la comida, el menú fue ciento por ciento argentino: unas clásicas rabas, unos langostinos del sur salteados con pimientos rellenos y de postre higos, miel y frambuesas.

Después de una cena distendida, donde hubo risas, algunas confesiones y momentos de complicidad, la Sole cantó un fragmento de “Cuando Llegue el Alba”, de Jorge Cafrune, y Natalia Pastorutti le puso la voz a la célebre zamba “Luna Cautiva”, una canción escrita por José Ignacio “Chango” Rodríguez y popularizada por Cafrune, por Los Chalchaleros y también por Soledad. Antes de abandonar el escenario armado para la ocasión, entonaron juntas “De mi madre”, de Los Chalchaleros. “¡Qué bonito! ¡Bravo!, celebró la Chiqui el momento. “Qué lindo escucharlas juntas”.

Antes de despedirse, Mirtha se dio el lujo de presentar a Los Pimpinela junto a las hermanas Pastorutti: los cuatro cantaron “Hermanos”, el famoso tema de Joaquín y Lucía Galán que habla de su especial vínculo.

