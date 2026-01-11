domingo 11 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
De no creer

Escándalo: señalan que Wanda Nara tuvo un "affaire" con un hombre casado

La empresaria y actual conductora de MasterChef Celebrity fue señalada de otro culebrón tras su separación con Martín Migueles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
Wanda Nara siempre se renueva.
A lo hecho, pecho

Tras confirmarse su separación de Martín Migueles, mirá cuál fue la primera reacción de Wanda Nara
Wanda Nara, otra vez en el centro de la polémica.
Redes sociales

Wanda Nara y una ironía que podría desatar una guerra con la China Suárez

Todo comenzó cuando Fede Flowers contó que desde hace tiempo tiene datos del vínculo que Wanda habría comenzado con un empresario durante un viaje a Salta, el año pasado. Según su relato, se trata de algo que empezó a tomar forma hacia fines de 2025. “Wanda no da puntada sin hilo, tengo información que manejo desde hace más o menos desde noviembre”, sostuvo.

Y dio precisiones de ese viaje de Nara al norte argentino. “En noviembre se fue a Salta, para ser más preciso, a una empresa del rubro de hortalizas y bananas. A partir de ese momento, a mí me empieza a llegar información del entorno... y de la esposa de él (Sofía)”, explicó, como parte de algo que le habría llegado a través de personas muy cercanas a este episodio.

No es la primera vez que Wanda queda envuelta en la polémica, más allá de que su vida sentimental ha sido bastante cambiante en el último tiempo. Sin embargo, el hecho de tratarse de un hombre casado hace que la historia tenga tintes diferentes, sobre todo sabiendo el historial de traiciones e infidelidades que la han afectado.

image

Qué dijo Wanda Nara sobre su supuesto nuevo romance

No obstante, al enterarse de la versión que comenzó a circular, Wanda Nara no tardó en reaccionar y decidió ir con todo. A través de su cuenta de X salió a responderle al propio periodista y amenazó con tomar medidas legales. De hecho también contó su versión de los hechos, explicando que nunca estuvo a solas con nadie y que su novio en ese entonces la estaba acompañando.

“¡Fake! Y lo que decís lo vas a tener que demostrar en la justicia. Me cansé del invento, con el único fin de dañar. Estuve trabajando y estaban las parejas de las personas que nombrás y mi novio invitado (ya estaba con Migueles)”, escribió molesta. Wanda no titubeó y, de la misma forma que pasó otras veces, salió a desmentir rápidamente las versiones falsas sobre su vida.

Por su parte, el periodista redobló la apuesta. Aseguró que tiene información de primera mano y que el conflicto con Wanda habría tenido consecuencias en el matrimonio del empresario. “Yo hablé con las partes involucradas. La información que aporté la tengo desde fines de noviembre. El detalle es que él es casado y cuando pasó lo de Wanda la pareja tuvo una gran pelea”, afirmó.

En ese mismo mensaje, el panelista sumó un dato clave sobre el supuesto encuentro que habría desatado el conflicto. “Todo sale del entorno de las mujeres que estaban en esa mesa y en la fiesta. Evento al que él le habría pedido a su esposa que no fuera y fue así. Esa noche habrían tenido ese encuentro con Nara”, escribió, alimentando la polémica. ¿Qué pasó realmente con Wanda en aquel viaje a Salta?

Fuente: Paparazzi

Temas
Seguí leyendo

A punto de cumplir 99 años, Mirtha Legrand debutó desde Mar del Plata

Calu Rivero decidió no enviar a su hijo al jardín y dio los motivos

Eugenia Tobal dijo el verdadero motivo de su tenso vínculo con German Martitegui

Maxi López tendrá su propio reality en Argentina: de qué tratará

Murió un reconocido cantante tras la caída de una avioneta

Guadalupe de la Fuente y un sueño nacional tan valioso como un 'Rubí'

Aterradores chats de More Rial sobre brujería y amarres para Jorge Rial, Marcelo Tinelli y sus novios: los detalles

Un cura asesinado en plena misa, 8 sospechosos y un detective listo para resolver el misterio

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
calu rivero decidio no enviar a su hijo al jardin y dio los motivos
Redes

Calu Rivero decidió no enviar a su hijo al jardín y dio los motivos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Le dio un techo a su sobrino y este le pagó robándole en Chimbas: cansado de los problemas, lo entregó a la policía
No lo soportaba más

Le dio un techo a su sobrino y este le pagó robándole en Chimbas: cansado de los problemas, lo entregó a la policía

Urgente: dos detenidos tras un robo en Pocito
Inseguridad

Urgente: dos detenidos tras un robo en Pocito

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan
¿Lo sentiste?

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan

Don Junco, el abuelo de Villa del Carril que fue asaltado por su joven vecino y agonizó cinco meses
Historias del Crimen

Don Junco, el abuelo de Villa del Carril que fue asaltado por su joven vecino y agonizó cinco meses

Negocio desvalijado en Pocito: escrachan a los supuestos ladrones y dicen que ya ofrecen la mercadería
Publicación

Negocio desvalijado en Pocito: escrachan a los supuestos ladrones y dicen que ya ofrecen la mercadería

Te Puede Interesar

Martín Quiroga Massa, Juan Manuel Salvalaggio (cuando declaró en el juicio contra los barras) y Mariano Tomsig (audiencia en su contra en Tribunales). video
Lo último

La explosiva declaración de un barrabrava condenado complica a los empresarios acusados de mandar a golpear al bolichero Salvalaggio

Por Redacción Tiempo de San Juan
La emoción de los Velardez: de las lágrimas del papá del Colo al abrazo eterno con su nona Cati
Giro del Sol

La emoción de los Velardez: de las lágrimas del papá del "Colo" al abrazo eterno con su nona Cati

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan
¿Lo sentiste?

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan

Unión le ganó a Peñaflor y jugará con Mendoza la semifinal del Regional Amateur
4tos Regional Amateur

Unión le ganó a Peñaflor y jugará con Mendoza la semifinal del Regional Amateur

El paraíso de las girls, el lugar que vuelve locas a las sanjuaninas video
Tiempo en Chile

El paraíso de las "girls", el lugar que vuelve locas a las sanjuaninas