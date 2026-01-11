Escándalo: señalan que Wanda Nara tuvo un "affaire" con un hombre casado

Wanda Nara quedó pegada a una historia sentimental con versiones cruzadas, desmentidas y un nombre que empezó a circular con fuerza. Esta vez, el foco no está puesto en su reciente separación de Martín Migueles , sino en un presunto encuentro con un empresario casado llamado Ramiro, algo que ella niega de manera contundente, pero que sumó capítulos por estas horas.

Todo comenzó cuando Fede Flowers contó que desde hace tiempo tiene datos del vínculo que Wanda habría comenzado con un empresario durante un viaje a Salta, el año pasado. Según su relato, se trata de algo que empezó a tomar forma hacia fines de 2025. “Wanda no da puntada sin hilo, tengo información que manejo desde hace más o menos desde noviembre”, sostuvo.

Y dio precisiones de ese viaje de Nara al norte argentino. “En noviembre se fue a Salta, para ser más preciso, a una empresa del rubro de hortalizas y bananas. A partir de ese momento, a mí me empieza a llegar información del entorno... y de la esposa de él (Sofía)”, explicó, como parte de algo que le habría llegado a través de personas muy cercanas a este episodio.

No es la primera vez que Wanda queda envuelta en la polémica, más allá de que su vida sentimental ha sido bastante cambiante en el último tiempo. Sin embargo, el hecho de tratarse de un hombre casado hace que la historia tenga tintes diferentes, sobre todo sabiendo el historial de traiciones e infidelidades que la han afectado.

Qué dijo Wanda Nara sobre su supuesto nuevo romance

No obstante, al enterarse de la versión que comenzó a circular, Wanda Nara no tardó en reaccionar y decidió ir con todo. A través de su cuenta de X salió a responderle al propio periodista y amenazó con tomar medidas legales. De hecho también contó su versión de los hechos, explicando que nunca estuvo a solas con nadie y que su novio en ese entonces la estaba acompañando.

“¡Fake! Y lo que decís lo vas a tener que demostrar en la justicia. Me cansé del invento, con el único fin de dañar. Estuve trabajando y estaban las parejas de las personas que nombrás y mi novio invitado (ya estaba con Migueles)”, escribió molesta. Wanda no titubeó y, de la misma forma que pasó otras veces, salió a desmentir rápidamente las versiones falsas sobre su vida.

Por su parte, el periodista redobló la apuesta. Aseguró que tiene información de primera mano y que el conflicto con Wanda habría tenido consecuencias en el matrimonio del empresario. “Yo hablé con las partes involucradas. La información que aporté la tengo desde fines de noviembre. El detalle es que él es casado y cuando pasó lo de Wanda la pareja tuvo una gran pelea”, afirmó.

En ese mismo mensaje, el panelista sumó un dato clave sobre el supuesto encuentro que habría desatado el conflicto. “Todo sale del entorno de las mujeres que estaban en esa mesa y en la fiesta. Evento al que él le habría pedido a su esposa que no fuera y fue así. Esa noche habrían tenido ese encuentro con Nara”, escribió, alimentando la polémica. ¿Qué pasó realmente con Wanda en aquel viaje a Salta?

Fuente: Paparazzi