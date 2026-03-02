Nació Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Medios italianos confirmaron que nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala hoy en el Hospital Gemelli de Roma. Uno de los primeros portales que dio la noticia fue Corriere dello Sport donde aseguraron que la bebé se llama Gia .

Farándula Se retocó: el ex Gran Hermano que apareció "distinto" y reveló el secreto detrás de su cambio

Reality Andrea del Boca, furiosa con una situación en Gran Hermano: qué pasó

Tal como detallaron, el parto se esperaba para el 11 de marzo. Sin embargo, la hija de Sabatini y Dybala nació este lunes por la mañana.

Cabe recordar que en las últimas horas, Catherine Fulop mostró en su Instagram algunas imágenes del reencuentro de Oriana con su hermana Tiziana.

De esa manera, la joven de 29 años cumplió su anhelo de poder estar rodeada de su familia cuando naciera la beba en Italia.

En cuanto al nombre de la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, trascendió que “Gia” tiene que ver con el fanatismo de la cantante hacia Angelina Jolie.