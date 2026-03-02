lunes 2 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Roma

Nació Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Según medios italianos, la artista dio a luz a su primera hija hoy en el Hospital Gemelli de Roma.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
oriana-sabatini-y-paulo-dybala-mostraron-como-viven-las-ultimas-semanas-del-embarazo-foto-instagramorianasabatini-5FWJ32LVSZF3LPWVUPUL3VVRWU

Medios italianos confirmaron que nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala hoy en el Hospital Gemelli de Roma. Uno de los primeros portales que dio la noticia fue Corriere dello Sport donde aseguraron que la bebé se llama Gia.

Lee además
Tras salir de la cocina, Andrea del Boca le comentó a Yipio su enojo por el poco cuidado que tienen sus compañeros con la comida
Reality

Andrea del Boca, furiosa con una situación en Gran Hermano: qué pasó
se retoco: el ex gran hermano que aparecio distinto y revelo el secreto detras de su cambio
Farándula

Se retocó: el ex Gran Hermano que apareció "distinto" y reveló el secreto detrás de su cambio

Tal como detallaron, el parto se esperaba para el 11 de marzo. Sin embargo, la hija de Sabatini y Dybala nació este lunes por la mañana.

Cabe recordar que en las últimas horas, Catherine Fulop mostró en su Instagram algunas imágenes del reencuentro de Oriana con su hermana Tiziana.

De esa manera, la joven de 29 años cumplió su anhelo de poder estar rodeada de su familia cuando naciera la beba en Italia.

En cuanto al nombre de la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, trascendió que “Gia” tiene que ver con el fanatismo de la cantante hacia Angelina Jolie.

Seguí leyendo

Darío Barassi, el último romántico: el emotivo texto que le dedicó a su esposa por su aniversario de casados

Wanda Nara volvió con un expareja: su decisión sorprendió a todos

"Belén", la película en la que actuó la sanjuanina Pilar Mestre, ganó un Goya

Revolución en las redes: la China Suárez mostró el backstage de su campaña de lencería

Tras varias polémicas, Eugenia Tobal terminó su programa de "Escuela de Cocina"

Un imperdible y creativo paseo por los 'parrales' en la Casa de Sarmiento

Charles Leclerc se casó con una influencer y lo celebraron arriba de una Ferrari que vale 30.000.000 de euros

Vuelve el sanjuanino Darío Barassi a la TV y así queda la programación de El Trece

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Tras salir de la cocina, Andrea del Boca le comentó a Yipio su enojo por el poco cuidado que tienen sus compañeros con la comida
Reality

Andrea del Boca, furiosa con una situación en Gran Hermano: qué pasó

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Grupo de personas al frente del Club Ausonia tras el grave hecho ocurrido en la madrugada de este domingo.
Capital

Un anciano murió tras ser empujado en medio de un forcejeo en el Club Ausonia: un menor quedó en la mira

Estos son los tres detenidos por el caso Branka Motors: quiénes son y de qué los acusan
Investigación

Estos son los tres detenidos por el caso Branka Motors: quiénes son y de qué los acusan

Quién era Pablito Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club
Conmoción

Quién era "Pablito" Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos
Imágenes

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia
Judiciales

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia

Te Puede Interesar

Aseguran que la megaestafa de Branka Motors sería de $500.000.000: los tres imputados seguirán presos
Fraude millonario

Aseguran que la megaestafa de Branka Motors sería de $500.000.000: los tres imputados seguirán presos

Por Redacción Tiempo de San Juan
José Luis Gioja. 
Repercusiones

Las razones (políticas) por las que Gioja hubiera votado en contra de la Ley de Glaciares

Clara Rosa Cortines: la sanjuanina que doblegó el deseo de Sarmiento
Columna

Clara Rosa Cortines: la sanjuanina que doblegó el deseo de Sarmiento

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia
Judiciales

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia

Carla Morel y Manu Armoa, días atrás disfrutando de un paseo por Abu Dabi.
Enorme preocupación

El dramático mensaje de la madre del sanjuanino Manu Armoa en Abu Dabi: "Estamos atrapados y muy cerquita de Irán"