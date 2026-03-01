domingo 1 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Farándula

Se retocó: el ex Gran Hermano que apareció "distinto" y reveló el secreto detrás de su cambio

Sus seguidores notaron algo raro en su rostro y en su cabeza. En medio de rumores y especulaciones, el influencer rompió el silencio y contó qué se hizo y por qué decidió hacerlo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
O24FLDAF2FHYJNJ6KQJDHCD7HI

*]:pointer-events-auto scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]" tabindex="-1" dir="auto" data-turn-id="request-WEB:f7228400-de0d-4843-82a4-b73c69c0987b-0" data-testid="conversation-turn-2" data-scroll-anchor="true" data-turn="assistant">

Lee además
El sanjuanino Darío Barassi, junto a los amores de su vida: Inés, Emilia y Luli.
Un ganador

Darío Barassi, el último romántico: el emotivo texto que le dedicó a su esposa por su aniversario de casados
wanda nara volvio con un expareja: su decision sorprendio a todos
Enamoradísima

Wanda Nara volvió con un expareja: su decisión sorprendió a todos

Desde su explosivo paso por Gran Hermano, Tomás Holder entendió que cada movimiento suyo genera repercusión. Esta vez no fue una frase polémica ni un cruce en redes: fue su propia imagen la que desató una ola de comentarios.

En los últimos días, sus seguidores comenzaron a notar que algo había cambiado. “¿Qué te pasó en la cabeza?”, “Estás diferente”, “¿Te operaste?”, fueron algunas de las preguntas que inundaron sus redes. Ante la creciente inquietud, el rosarino decidió hablar sin rodeos y despejar el misterio.

“Muchos me preguntan qué me pasó en la cabeza o qué me hice. Gente, me hice un implante capilar”, confesó en un video, mostrando incluso el proceso de curación. Según explicó, tenía “un poco de entradas” que, aunque no eran tan visibles con su corte habitual, a él sí le molestaban. “Quería cambiarlo, quería mejorarlo”, aseguró.

Embed - Dr. Gaston Forza on Instagram: "Implante capilar con un invitado muy especial, Tomas Holder (@tomasholder_ ) Lo buscado en esta ocasión por el paciente fue un tratamiento de entradas y primera línea, además de un aumento de densidad. En un grado 2, se utilizaron 2400 unidades foliculares para lograr el resultado deseado. ¿Que pensas? Te leo "
View this post on Instagram

Holder aclaró que el procedimiento aún está en etapa de recuperación y exhibió las zonas intervenidas, lo que generó aún más reacciones. Pero no fue lo único que llamó la atención: también hubo quienes señalaron cambios en su rostro.

Lejos de sumar otra intervención a la lista, el influencer negó haberse hecho retoques faciales. “No me hice nada. Ajusté la dieta. Estoy haciendo mucha dieta. Facciones más definidas y barba. La barba es el maquillaje de cualquier hombre”, lanzó, fiel a su estilo.

Como suele ocurrir con cada aparición pública suya, los comentarios no tardaron en multiplicarse. Entre bromas y críticas, algunos hablaron de “Holder en situación de implante capilar” y otros ironizaron sobre su nueva imagen.

No es la primera vez que el ex participante del reality queda en el centro de la escena. En 2024 ya había generado controversia con un video motivacional en el que proponía “cambiar la vida en un año” a fuerza de disciplina extrema, gimnasio y lectura, además de frases que despertaron fuertes cuestionamientos.

Entre transformaciones físicas, rutinas exigentes y declaraciones que no pasan inadvertidas, Holder vuelve a demostrar que su mayor habilidad sigue intacta: reinventarse frente a cámara y lograr que todos hablen de él.

Seguí leyendo

"Belén", la película en la que actuó la sanjuanina Pilar Mestre, ganó un Goya

Revolución en las redes: la China Suárez mostró el backstage de su campaña de lencería

Tras varias polémicas, Eugenia Tobal terminó su programa de "Escuela de Cocina"

Un imperdible y creativo paseo por los 'parrales' en la Casa de Sarmiento

Charles Leclerc se casó con una influencer y lo celebraron arriba de una Ferrari que vale 30.000.000 de euros

Vuelve el sanjuanino Darío Barassi a la TV y así queda la programación de El Trece

Entrarían a la casa de Gran Hermano tres famosos: los nombres son explosivos

La película más engañosa: de un thriller sensual de los '90 a la mirada actual de las relaciones, en dos horas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias
Exclusivo

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias

Chau losas de antaño: en avenida España, cómo avanza la histórica renovación y cuándo se termina video
Cambio profundo

Chau losas de antaño: en avenida España, cómo avanza la histórica renovación y cuándo se termina

Wanda Nara volvió con un expareja: su decisión sorprendió a todos
Enamoradísima

Wanda Nara volvió con un expareja: su decisión sorprendió a todos

Imagen ilustrativa.
Comisaría 34°

A punta de pistola, asaltaron a un delivery en Rivadavia: lo golpearon en la cabeza y le robaron mercadería

Un videoclip 100% sanjuanino está nominado en el festival audiovisual más importante de Latinoamérica: compite contra Nicki Nicole y Tiago PZK video
Orgullo

Un videoclip 100% sanjuanino está nominado en el festival audiovisual más importante de Latinoamérica: compite contra Nicki Nicole y Tiago PZK

Te Puede Interesar

Por dentro, así se encuentra el histórico centro comercial que preocupó al B° Aramburu y la Villa Lourdes video
Videonota

Por dentro, así se encuentra el histórico centro comercial que preocupó al B° Aramburu y la Villa Lourdes

Por David Cortez Vega
Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias
Exclusivo

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias

Ante la seguidilla de pervertidos atrapados por las cámaras, ¿cuándo la fiscalía debería actuar de oficio?
Análisis

Ante la seguidilla de pervertidos atrapados por las cámaras, ¿cuándo la fiscalía debería actuar de oficio?

Ley de Proveedores: qué piensa el sector libertario de San Juan de esta ley en espera
Minería

Ley de Proveedores: qué piensa el sector libertario de San Juan de esta ley en espera

Una parte del Cementerio de la Capital se encuentra administrada por una empresa privada. Es uno de los complejos más caros que ofrece servicio de sepelio.
Informe

Cementerios privados vs. públicos en San Juan: las diferencias de precios, mantenimiento y financiación que hay que saber