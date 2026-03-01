Se retocó: el ex Gran Hermano que apareció "distinto" y reveló el secreto detrás de su cambio

Un ganador Darío Barassi, el último romántico: el emotivo texto que le dedicó a su esposa por su aniversario de casados

Desde su explosivo paso por Gran Hermano , Tomás Holder entendió que cada movimiento suyo genera repercusión. Esta vez no fue una frase polémica ni un cruce en redes: fue su propia imagen la que desató una ola de comentarios.

En los últimos días, sus seguidores comenzaron a notar que algo había cambiado. “¿Qué te pasó en la cabeza?”, “Estás diferente”, “¿Te operaste?”, fueron algunas de las preguntas que inundaron sus redes. Ante la creciente inquietud, el rosarino decidió hablar sin rodeos y despejar el misterio.

“Muchos me preguntan qué me pasó en la cabeza o qué me hice. Gente, me hice un implante capilar”, confesó en un video, mostrando incluso el proceso de curación. Según explicó, tenía “un poco de entradas” que, aunque no eran tan visibles con su corte habitual, a él sí le molestaban. “Quería cambiarlo, quería mejorarlo”, aseguró.

Embed - Dr. Gaston Forza on Instagram: "Implante capilar con un invitado muy especial, Tomas Holder (@tomasholder_ ) Lo buscado en esta ocasión por el paciente fue un tratamiento de entradas y primera línea, además de un aumento de densidad. En un grado 2, se utilizaron 2400 unidades foliculares para lograr el resultado deseado. ¿Que pensas? Te leo " View this post on Instagram

Holder aclaró que el procedimiento aún está en etapa de recuperación y exhibió las zonas intervenidas, lo que generó aún más reacciones. Pero no fue lo único que llamó la atención: también hubo quienes señalaron cambios en su rostro.

Lejos de sumar otra intervención a la lista, el influencer negó haberse hecho retoques faciales. “No me hice nada. Ajusté la dieta. Estoy haciendo mucha dieta. Facciones más definidas y barba. La barba es el maquillaje de cualquier hombre”, lanzó, fiel a su estilo.

Como suele ocurrir con cada aparición pública suya, los comentarios no tardaron en multiplicarse. Entre bromas y críticas, algunos hablaron de “Holder en situación de implante capilar” y otros ironizaron sobre su nueva imagen.

No es la primera vez que el ex participante del reality queda en el centro de la escena. En 2024 ya había generado controversia con un video motivacional en el que proponía “cambiar la vida en un año” a fuerza de disciplina extrema, gimnasio y lectura, además de frases que despertaron fuertes cuestionamientos.

Entre transformaciones físicas, rutinas exigentes y declaraciones que no pasan inadvertidas, Holder vuelve a demostrar que su mayor habilidad sigue intacta: reinventarse frente a cámara y lograr que todos hablen de él.