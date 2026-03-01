Javier Milei habló de un "cambio cultural y moral" antes de abrir las sesiones del Congreso

A horas de presentarse ante el Congreso de la Nación Argentina para inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei difundió un mensaje en redes sociales en el que anticipó el tono de su discurso y volvió a poner el eje en la “batalla cultural”.

En un video publicado en sus cuentas oficiales, el mandatario afirmó que “la libertad no se negocia” y sostuvo que existen momentos en la historia en los que una sociedad debe definir su rumbo. Según expresó, su gobierno eligió “el camino que sacó a millones de la pobreza”.

El mensaje funciona como antesala de la apertura formal de sesiones ordinarias, la tercera desde que asumió la Presidencia. En esta oportunidad, el acto se desarrollará en un escenario político distinto al del año pasado, con un oficialismo que llega fortalecido tras el último turno electoral y un esquema parlamentario reconfigurado.

Desde el inicio de su gestión, Milei ha insistido en que el proceso de reformas no es solo económico, sino también cultural. En el video reiteró esa idea al señalar que “la verdadera batalla de nuestro tiempo es cultural, filosófica y moral”, una definición que resume el marco conceptual desde el cual el Ejecutivo impulsa sus políticas.