domingo 1 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En redes

Javier Milei habló de un "cambio cultural y moral" antes de abrir las sesiones del Congreso

El Presidente difundió un video en redes sociales antes de presentarse ante el Congreso y sostuvo que el país enfrenta una “batalla cultural, filosófica y moral”. El mensaje anticipa el tono que marcará en la apertura de sesiones ordinarias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
114624-historico-discurso-de-javier-milei-en-la-apertura-de-sesiones-en-el-congreso.jpg

A horas de presentarse ante el Congreso de la Nación Argentina para inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei difundió un mensaje en redes sociales en el que anticipó el tono de su discurso y volvió a poner el eje en la “batalla cultural”.

Lee además
las 10 frases destacadas de milei en la apertura de sesiones
Discurso

Las 10 frases destacadas de Milei en la apertura de sesiones
el gobernador orrego participo de la apertura de sesiones ordinarias en el congreso
Discurso anual de Milei

El gobernador Orrego participó de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso

En un video publicado en sus cuentas oficiales, el mandatario afirmó que “la libertad no se negocia” y sostuvo que existen momentos en la historia en los que una sociedad debe definir su rumbo. Según expresó, su gobierno eligió “el camino que sacó a millones de la pobreza”.

El mensaje funciona como antesala de la apertura formal de sesiones ordinarias, la tercera desde que asumió la Presidencia. En esta oportunidad, el acto se desarrollará en un escenario político distinto al del año pasado, con un oficialismo que llega fortalecido tras el último turno electoral y un esquema parlamentario reconfigurado.

Desde el inicio de su gestión, Milei ha insistido en que el proceso de reformas no es solo económico, sino también cultural. En el video reiteró esa idea al señalar que “la verdadera batalla de nuestro tiempo es cultural, filosófica y moral”, una definición que resume el marco conceptual desde el cual el Ejecutivo impulsa sus políticas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2028219221692321838&partner=&hide_thread=false
Seguí leyendo

El discurso de apertura de Javier Milei: grandes reformas, alianza estratégica con Estados Unidos y cambios en el régimen penal

"A lo Milei": la foto de los legisladores sanjuaninos de LLA en la Asamblea Legislativa

Comenzó la Asamblea Legislativa en el Congreso, a la espera del discurso de Javier Milei

Un "anillo mágico" permitirá este 2026 cerrar la conectividad en todo San Juan

Liberaron en Venezuela a Nahuel Gallo tras 448 días: volverá a la Argentina

Murió el padre del diputado Franco Aranda

Javier Milei habla en el Congreso y dará los ejes para su gestión política y económica

Ley de Glaciares: ¿existen posibilidades reales de que haya una sanción a Celeste Giménez en el PJ?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
murio el padre del diputado franco aranda
Este domingo

Murió el padre del diputado Franco Aranda

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Estos son los tres detenidos por el caso Branka Motors: quiénes son y de qué los acusan
Investigación

Estos son los tres detenidos por el caso Branka Motors: quiénes son y de qué los acusan

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias
Exclusivo

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias

Las cargadas por un River-Boca y la pelea por una gorra que derivó en un asesinato en Villa General Acha
Historias del Crimen

Las cargadas por un River-Boca y la pelea por una gorra que derivó en un asesinato en Villa General Acha

TV sanjuanina 2026: nuevas caras, clásicos que se mantienen y ¿algunas sorpresas?
Programaciones

TV sanjuanina 2026: nuevas caras, clásicos que se mantienen y ¿algunas sorpresas?

Ley de Glaciares: ¿existen posibilidades reales de que haya una sanción a Celeste Giménez en el PJ?
Análisis

Ley de Glaciares: ¿existen posibilidades reales de que haya una sanción a Celeste Giménez en el PJ?

Te Puede Interesar

El discurso de apertura de Javier Milei: grandes reformas, alianza estratégica con Estados Unidos y cambios en el régimen penal
Congreso

El discurso de apertura de Javier Milei: grandes reformas, alianza estratégica con Estados Unidos y cambios en el régimen penal

Por Redacción Tiempo de San Juan
El reconocido músico sanjuanino Rubén González, cantando junto a una colega contra el ICE en una reciente protesta en Nueva York, donde reside hace casi 40 años.
Historias

"Mi vida puede cambiar de un momento a otro": el crudo testimonio de un sanjuanino en Nueva York frente a la cacería del ICE

Las 10 frases destacadas de Milei en la apertura de sesiones
Discurso

Las 10 frases destacadas de Milei en la apertura de sesiones

Ariel Martos: Fue un partido accidentado, termina siendo injusta la derrota
Declaraciones

Ariel Martos: "Fue un partido accidentado, termina siendo injusta la derrota"

El gobernador Orrego participó de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso
Discurso anual de Milei

El gobernador Orrego participó de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso