Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias

Cuando todo parecía indicar que existía la posibilidad de un arreglo a partir del ofrecimiento de 420.000.000 de pesos para compensar a los damnificados de Branka Motors , el fiscal del caso dio un golpe directo contra los responsables de la firma. Este sábado pidieron la captura de los tres supuestos dueños y ordenaron allanamientos. Los hermanos Alexis Javier y Jonathan David Marcó fueron detenidos en sus domicilios en Santa Lucía ese mismo día, mientras que Facundo Agustín Banega Suvire se entregó este domingo 1 de marzo por la mañana en una comisaría de Rivadavia.

Hilado fino Triax Motors en la mira: cuál es el vínculo que une a la empresa denunciada con el caso Branka Motors

Para el fiscal Guillermo Heredia, de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, se agotaron los tiempos y no hay, por el momento, margen para arribar a un acuerdo. En el Ministerio Público Fiscal ya acumulan 342 denuncias, con un perjuicio económico que supera ampliamente los 400.000.000 de pesos, y las pruebas recolectadas en los dos primeros meses del año indican que habría existido una maniobra ilícita orquestada por los jóvenes que dejó un tendal de estafados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2013293402805145796&partner=&hide_thread=false Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma



Video gentileza: San Juan Al Día pic.twitter.com/RQ9jkHVGHh — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 19, 2026

Los allanamientos fueron solicitados por el fiscal Heredia y ordenados por la jueza de garantías Carolina Parra. Fuentes del caso señalaron que Alexis Marcó fue apresado el sábado último en su casa del barrio Cordillera de los Andes, en Santa Lucía. A su hermano Jonathan lo sacaron esposado de su vivienda en el barrio Los Andes, en Chimbas. A Facundo Banega no lo encontraron en su domicilio de Santa Lucía y se libró una orden de captura nacional, aunque más tarde su abogado se contactó con la fiscalía para pactar su entrega, que finalmente se concretó este domingo por la mañana en la Comisaría 27ª de Rivadavia, confirmaron fuentes policiales.

Ahora, los hermanos Marcó y Banega están tras las rejas y se espera que en el término de 72 horas sean llevados a la audiencia de formalización en Tribunales. Los acusan de vender motos a precios más baratas que en otros negocios, de pactar un plazo de entrega y no cumplir con el contrato. Muchos de los damnificados relataron que pagaron de contado y otros sacaron préstamos para abonar del importe, pero no recibieron su rodado.

image Hasta la fecha, son 342 las denuncias contra los responsables de Branka Motors.

El escándalo estalló públicamente el 16 de enero de 2026, cuando un procedimiento policial en el local de avenida Rioja y 25 de Mayo puso el conflicto en la escena pública. Tres días después, el 19 de enero, decenas de clientes se concentraron frente a la concesionaria para exigir la entrega de motocicletas ya pagadas o la devolución del dinero. Desde entonces, las denuncias comenzaron a multiplicarse y la causa pasó a manos de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos.

Hasta ese momento se hablaba de 287 denunciantes, pero con el correr de las semanas la cifra trepó a 342 presentaciones formales. El perjuicio económico, según la fiscalía, supera los 400 millones de pesos y podría incrementarse a medida que se sigan sumando damnificados.

image

En paralelo, los responsables de la firma habían presentado una propuesta para ofrecer 420.000.000 de pesos como reparación integral y así intentar cerrar la causa penal. La iniciativa fue acercada a través de sus abogados ante el fiscal Heredia, con el objetivo de alcanzar una conciliación con los denunciantes y evitar mayores consecuencias judiciales.

Sin embargo, para la fiscalía el tiempo se terminó. Las detenciones del sábado marcaron un punto de inflexión en la investigación y dejan en claro que, al menos por ahora, no habrá una salida negociada sin que antes se avance con la imputación formal. Para los dueños o responsables de Branka Motors, también afrontan denuncias por otras maniobras fraudulentas con otras firmas vinculadas a su negocio, como las concesionarias EMMEBE y Triax Motors.