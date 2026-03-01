domingo 1 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Exclusivo

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias

Los hermanos Marcó fueron detenidos el sábado último, mientras que Facundo Banega se entregó este domingo en la mañana en una comisaría. La fiscalía tiene elementos para imputarles cuantiosas maniobras fraudulentas.

Por Walter Vilca
image

Cuando todo parecía indicar que existía la posibilidad de un arreglo a partir del ofrecimiento de 420.000.000 de pesos para compensar a los damnificados de Branka Motors, el fiscal del caso dio un golpe directo contra los responsables de la firma. Este sábado pidieron la captura de los tres supuestos dueños y ordenaron allanamientos. Los hermanos Alexis Javier y Jonathan David Marcó fueron detenidos en sus domicilios en Santa Lucía ese mismo día, mientras que Facundo Agustín Banega Suvire se entregó este domingo 1 de marzo por la mañana en una comisaría de Rivadavia.

Lee además
Aquí funcionaba la firma Branka Motors, en la esquina de calle 25 de Mayo y avenida Rioja, en San Juan Capital.
Exclusivo

Branka Motors ofrece $420.000.000 para resarcir a los 287 damnificados y cerrar el escándalo de la supuesta megaestafa
triax motors en la mira: cual es el vinculo que une a la empresa denunciada con el caso branka motors
Hilado fino

Triax Motors en la mira: cuál es el vínculo que une a la empresa denunciada con el caso Branka Motors

Para el fiscal Guillermo Heredia, de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, se agotaron los tiempos y no hay, por el momento, margen para arribar a un acuerdo. En el Ministerio Público Fiscal ya acumulan 342 denuncias, con un perjuicio económico que supera ampliamente los 400.000.000 de pesos, y las pruebas recolectadas en los dos primeros meses del año indican que habría existido una maniobra ilícita orquestada por los jóvenes que dejó un tendal de estafados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2013293402805145796&partner=&hide_thread=false

Los allanamientos fueron solicitados por el fiscal Heredia y ordenados por la jueza de garantías Carolina Parra. Fuentes del caso señalaron que Alexis Marcó fue apresado el sábado último en su casa del barrio Cordillera de los Andes, en Santa Lucía. A su hermano Jonathan lo sacaron esposado de su vivienda en el barrio Los Andes, en Chimbas. A Facundo Banega no lo encontraron en su domicilio de Santa Lucía y se libró una orden de captura nacional, aunque más tarde su abogado se contactó con la fiscalía para pactar su entrega, que finalmente se concretó este domingo por la mañana en la Comisaría 27ª de Rivadavia, confirmaron fuentes policiales.

Ahora, los hermanos Marcó y Banega están tras las rejas y se espera que en el término de 72 horas sean llevados a la audiencia de formalización en Tribunales. Los acusan de vender motos a precios más baratas que en otros negocios, de pactar un plazo de entrega y no cumplir con el contrato. Muchos de los damnificados relataron que pagaron de contado y otros sacaron préstamos para abonar del importe, pero no recibieron su rodado.

image
Hasta la fecha, son 342 las denuncias contra los responsables de Branka Motors.

Hasta la fecha, son 342 las denuncias contra los responsables de Branka Motors.

El escándalo estalló públicamente el 16 de enero de 2026, cuando un procedimiento policial en el local de avenida Rioja y 25 de Mayo puso el conflicto en la escena pública. Tres días después, el 19 de enero, decenas de clientes se concentraron frente a la concesionaria para exigir la entrega de motocicletas ya pagadas o la devolución del dinero. Desde entonces, las denuncias comenzaron a multiplicarse y la causa pasó a manos de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos.

Hasta ese momento se hablaba de 287 denunciantes, pero con el correr de las semanas la cifra trepó a 342 presentaciones formales. El perjuicio económico, según la fiscalía, supera los 400 millones de pesos y podría incrementarse a medida que se sigan sumando damnificados.

image

En paralelo, los responsables de la firma habían presentado una propuesta para ofrecer 420.000.000 de pesos como reparación integral y así intentar cerrar la causa penal. La iniciativa fue acercada a través de sus abogados ante el fiscal Heredia, con el objetivo de alcanzar una conciliación con los denunciantes y evitar mayores consecuencias judiciales.

Sin embargo, para la fiscalía el tiempo se terminó. Las detenciones del sábado marcaron un punto de inflexión en la investigación y dejan en claro que, al menos por ahora, no habrá una salida negociada sin que antes se avance con la imputación formal. Para los dueños o responsables de Branka Motors, también afrontan denuncias por otras maniobras fraudulentas con otras firmas vinculadas a su negocio, como las concesionarias EMMEBE y Triax Motors.

Temas
Seguí leyendo

Las cargadas por un River-Boca y la pelea por una gorra que derivó en un asesinato en Villa General Acha

A punta de pistola, asaltaron a un delivery en Rivadavia: lo golpearon en la cabeza y le robaron mercadería

Un colectivo chocó a una peatona en una transitada esquina de Rawson

Entró a una casa con total impunidad y se llevó un celular en Rivadavia

En Chimbas, detuvieron a dos hombres tras desbaratar una banda narco y secuestraron medio kilo de cocaína, armas y casi $600.000

Comerciante denunció el robo de 60 pares de zapatillas, 50 prendas y más elementos en su local en Pocito

Una sanjuanina quiso activar su tarjeta de crédito y terminó estafada por $23.000.000

Condenaron a los tres hermanos detenidos por el ataque a un joven vecino en Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
las cargadas por un river-boca y la pelea por una gorra que derivo en un asesinato en villa general acha
Historias del Crimen

Las cargadas por un River-Boca y la pelea por una gorra que derivó en un asesinato en Villa General Acha

Por Walter Vilca

Las Más Leídas

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias
Exclusivo

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias

Chau losas de antaño: en avenida España, cómo avanza la histórica renovación y cuándo se termina video
Cambio profundo

Chau losas de antaño: en avenida España, cómo avanza la histórica renovación y cuándo se termina

Wanda Nara volvió con un expareja: su decisión sorprendió a todos
Enamoradísima

Wanda Nara volvió con un expareja: su decisión sorprendió a todos

Imagen ilustrativa.
Comisaría 34°

A punta de pistola, asaltaron a un delivery en Rivadavia: lo golpearon en la cabeza y le robaron mercadería

Un videoclip 100% sanjuanino está nominado en el festival audiovisual más importante de Latinoamérica: compite contra Nicki Nicole y Tiago PZK video
Orgullo

Un videoclip 100% sanjuanino está nominado en el festival audiovisual más importante de Latinoamérica: compite contra Nicki Nicole y Tiago PZK

Te Puede Interesar

Por dentro, así se encuentra el histórico centro comercial que preocupó al B° Aramburu y la Villa Lourdes video
Videonota

Por dentro, así se encuentra el histórico centro comercial que preocupó al B° Aramburu y la Villa Lourdes

Por David Cortez Vega
Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias
Exclusivo

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias

Ante la seguidilla de pervertidos atrapados por las cámaras, ¿cuándo la fiscalía debería actuar de oficio?
Análisis

Ante la seguidilla de pervertidos atrapados por las cámaras, ¿cuándo la fiscalía debería actuar de oficio?

Ley de Proveedores: qué piensa el sector libertario de San Juan de esta ley en espera
Minería

Ley de Proveedores: qué piensa el sector libertario de San Juan de esta ley en espera

Una parte del Cementerio de la Capital se encuentra administrada por una empresa privada. Es uno de los complejos más caros que ofrece servicio de sepelio.
Informe

Cementerios privados vs. públicos en San Juan: las diferencias de precios, mantenimiento y financiación que hay que saber