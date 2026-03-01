Murió el padre del diputado Franco Aranda

Este 1 de marzo falleció “Tato” Aranda, padre del diputado provincial Franco Aranda. La noticia fue confirmada por el propio legislador a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

El referente del Frente Renovador compartió una fotografía junto a su padre y lo despidió con palabras breves y sentidas: “Se fue un gran tipo. Se fue mi viejo”.