Murió el padre del diputado Franco Aranda

Este 1 de marzo falleció “Tato” Aranda, padre del diputado provincial Franco Aranda. La noticia fue confirmada por el propio legislador a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.
domingo 1 de marzo 2026
El referente del Frente Renovador lo despidió con un emotivo mensaje en sus redes sociales.
El referente del Frente Renovador compartió una fotografía junto a su padre y lo despidió con palabras breves y sentidas: “Se fue un gran tipo. Se fue mi viejo”.