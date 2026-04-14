martes 14 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Precios

La inflación en dólares del 2026 ya es del 13%

El encarecimiento de los precios medidos en moneda extranjera impacta en sectores clave y modifica los incentivos para exportar e importar en Argentina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La inflación medida en dólares muestre un avance acumulado de más del 13% en el primer trimestre del año, tras la publicación de la tercera medición oficial del Indec, de acuerdo con estimaciones privadas. Esta dinámica responde a la combinación entre una aceleración del índice de precios local y una depreciación del dólar que, en términos reales, genera efectos costosos sobre la actividad y la competitividad de diversos sectores productivos.

Lee además
caputo vuelve al fmi a buscar 1.000 millones de dolares
Desembolso

Caputo vuelve al FMI a buscar 1.000 millones de dólares
caputo: los proximos 18 meses seran los mejores de las ultimas decadas
Puro optimismo

Caputo: "Los próximos 18 meses serán los mejores de las últimas décadas"

Según el relevamiento mensual de inflación en dólares, los datos muestran una tendencia irregular a lo largo de los últimos meses. Durante abril del año pasado, la inflación en moneda extranjera marcó un descenso de 2%, tendencia que se repitió con variaciones negativas en mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Pero en octubre la tendencia cambió y los valores volvieron a ubicarse en terreno positivo y mostraron subas consecutivas hasta marzo, cuando la inflación en dólares alcanzó 4,3% como resultado de una baja de casi el 1% del dólar y el dato de 3,4% que marcó el IPC. En términos interanuales, la variación de precios en dólares es mucho menor: se ubicó en 1,4 por ciento.

El impacto de la apreciación cambiaria también se refleja en el índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) que elabora el Banco Central (BCRA). El indicador marcó 74,90 puntos a fines de 2023 y saltó a 162,20 tras la devaluación de diciembre de ese año, se ubicó en 83,31 en abril de 2026. El ITCRM incorpora movimientos de las monedas de los principales socios comerciales y la inflación interna de cada país, lo que permite una medición más precisa de la competitividad externa. Una suba implica una depreciación del peso en términos reales y una baja, una apreciación cambiaria.

image

Durante el período analizado, el dólar oficial mostró movimientos opuestos a la inflación local. En octubre de 2025, el tipo de cambio oficial superó los $1.400, mientras que en marzo de 2026 descendió a $1.370. En ese intervalo de seis meses, la inflación acumuló un 15%. En ese sentido, para igualar el poder de compra previo a el dólar necesitaría ubicarse por encima de los $1.600. Esta apreciación cambiaria, sumada al escaso y costoso acceso al crédito y a distorsiones impositivas, configuró un entorno adverso para una parte significativa de la economía.

Un informe de IDESA describió que, a pesar de un crecimiento global de la producción, los sectores urbanos como industria, comercio, hoteles y restaurantes registraron caídas en enero de 2026 respecto al mismo mes del año anterior. En contraste, el sector agropecuario, la energía y la minería mostraron expansión. Aunque no es la única variable en juego, el desempeño dispar entre sectores se vinculó con las condiciones cambiarias y la disponibilidad de financiamiento.

En ese contexto, detalló IDESA, en los primeros meses del año, la balanza comercial de bienes arrojó un saldo positivo de 4.000 millones de dólares, mientras que los préstamos internacionales a empresas privadas sumaron 3.800 millones y el atesoramiento de personas alcanzó 4.900 millones de dólares. La mayor parte de los ingresos de divisas se destinó a la compra de dólares por parte de particulares, impulsada por la incertidumbre y la experiencia de crisis previas. Este esquema permitió mantener la calma en el mercado, pero se apoyó en la contracción de importaciones y en el endeudamiento externo.

Kevin Sijniensky, economista de Econviews, puso el foco en la relación entre tipo de cambio y competitividad sectorial. “Si el tipo de cambio está muy apreciado, juega en contra de la competitividad de muchos sectores y hace que las importaciones sean más baratas”, explicó. Sijniensky advirtió que sectores como la construcción resultan especialmente sensibles al valor del dólar, dado que la mayor parte de sus costos se mide en esa moneda. Pero agregó que si bien el frente cambiario aporta su efecto, la falta de demanda y el bajo consumo de las familias constituyeron los principales obstáculos para la recuperación de la actividad en esos rubror, junto con tasas de interés que se mantuvieron altas al menos hasta hace un mes atrás y salarios reales deprimidos durante varios meses.

“Obviamente, un tipo de cambio tan bajo a mí me parece que no es saludable para la economía pero creo que no es el único factor que explica por qué tantos sectores están bastante flojos”, dijo Sijniensky.

“Recién hace un mes y feacción que estamos con tasas de interés bajas, negativas incluso ahora, con lo cual debería haber un poco de aire para el consumo. Y si ahora en los meses que vienen empieza a recuperar un poco el salario real, me parece que eso puede puede dar impulso un poco a los sectores postergados”, concluyó el especialista.

Por su parte, Marina Dal Poggetto, directora de Ecogo, describió el contexto como un intento de modificar los precios relativos sin cambios estructurales, en un escenario internacional signado por saltos de productividad y competencia de China. “Te estás volviendo carísimo en un contexto de revolución de productividad dentro de la fábrica y fuera de la fábrica no tenés infraestructura, una estructura impositiva que no te nivela la cancha con el exterior y reformas estructurales que todavía no se completaron”, señaló Dal Poggetto.

El director de IDESA, Jorge Colina, estimó que en el primer trimestre el dólar se atrasó 15 por ciento. “Sin esta apreciación, el dólar debería estar en $1.596”, calculó Colina. En términos interanuales, la apreciación fue de 4%: en marzo de 2025, el dólar se ubicaba en $1.074 y subió a $1.360 en marzo de 2026, mientras que los precios avanzaron 33 por ciento.

El informe de IDESA subrayó que el dinamismo económico se concentró en el agro, la energía y la minería, mientras que los sectores urbanos, clave para la generación de empleo, mostraron resultados negativos. Los indicadores laborales registraron aumentos del desempleo, destrucción de puestos asalariados formales, mayor informalidad y un salario real estancado en niveles similares a los de finales de 2023.

La necesidad de acelerar la normalización del régimen cambiario, monetario y financiero es uno de los puntos destacados del análisis de Colina. El informe de IDESA sugirió eliminar el cepo cambiario, permitir la libre transacción en dólares y dejar que el tipo de cambio y la tasa de interés se definan por el mercado. Este proceso, según el centro de estudios, podría generar episodios de volatilidad, pero tendría un alcance limitado si se mantiene el compromiso con el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria.

En el contexto internacional, Dal Poggetto advirtió sobre los desafíos que imponen los cambios globales en productividad y la competencia de exportadores con mayor escala y acceso a financiamiento en medio de una guerra comercial, mientras que Sijniensky insistió en que la recuperación depende de una mejora en los ingresos y el consumo, más allá del nivel del tipo de cambio.

Seguí leyendo

Scott Bessent volvió a bancar a Milei: "Éxito fantástico"

Las dos jubiladas que le prestaron dólares a Adorni se presentan en tribunales

Intendentes de todo el país marcharon al Ministerio de Economía

El Senado reanuda el debate por la Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Confirmaron el aumento definitivo de mayo para jubilados: ¿De cuánto es?

Vuelve Ficha Limpia al Congreso tras el revés del año pasado

Milei comentó el dato de inflación: "Es malo"

Agua Negra: el Gobernador de Coquimbo dice que no hay prevista una reunión binacional

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
PAMI San Juan.
Crisis

Incertidumbre por el futuro de PAMI en San Juan: gestiones políticas para evitar el éxodo de médicos, y el paro latente

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Confirmaron la identidad de la mujer fallecida en el Dique de Ullum
Deceso

Confirmaron la identidad de la mujer fallecida en el Dique de Ullum

Tristeza en el arte sanjuanino por la muerte de la hija de dos reconocidos músicos; uno de ellos falleció hace una semana
Consternación

Tristeza en el arte sanjuanino por la muerte de la hija de dos reconocidos músicos; uno de ellos falleció hace una semana

La mina Veladero, de Barrick y Shandong, en Iglesia. Cámaras de proveedores de Iglesia plantearon su malestar ante la empresa tras la desvinculación de Analía García y advirtieron por el impacto en el vínculo con la comunidad local.
Proveedores mineros en Iglesia

La salida de una ejecutiva de Barrick sigue haciendo ruido: proveedores se reunieron con la empresa y siguen las dudas

La respuesta de la mujer que los libertarios quieren como gobernadora
Tiempo de definiciones

La respuesta de la mujer que los libertarios quieren como gobernadora

Denunció a su pareja por violación y en el juicio se retractó: la fiscalía insiste en su culpabilidad y pidió 13 años de pena
San Juan

Denunció a su pareja por violación y en el juicio se retractó: la fiscalía insiste en su culpabilidad y pidió 13 años de pena

Te Puede Interesar

Economistas de San Juan aseguran que la caída del consumo sostiene la inflación y creen difícil lograr bajarla en menos de un 1% para agosto
Análisis

Economistas de San Juan aseguran que la caída del consumo "sostiene" la inflación y creen difícil lograr bajarla en menos de un 1% para agosto

Por Guillermo Alamino
Quevedo y Flores tras su detención en febrero último.
Flagrancia

Duras condenas para dos ladrones reincidentes que asaltaron a un chofer de DiDi en Concepción

Los tramos E y F del Corredor Norte, en Iglesia, son los más cercanos al campamento Batidero, de Vicuña; y se construyen a más de 4.000 metros de altura.
Inesperado

Vicuña sacó a la empresa que hacía el camino a la mina: por qué y qué pasará ahora

Tiempo en una fiesta de electrónica: cómo es la vida nocturna en San Juan
Precios y más

Tiempo en una fiesta de electrónica: cómo es la vida nocturna en San Juan

Este es Sergio Núñez, el imputado en la tragedia vial.
Revisión de medida

Otorgaron la detención domiciliaria al conductor que atropelló y mató a un ciclista en Médano