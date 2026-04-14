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Grupo D

Boca vs. Barcelona SC, EN VIVO por la Copa Libertadores: empezó el partido en la Bombonera

Noche de Copa Libertadores en La Bombonera, con Boca como protagonista ante Barcelona de Ecuador en un duelo clave por la segunda fecha del Grupo D. El equipo local busca hacerse fuerte en casa y seguir consolidando su camino en el torneo continental.

Por Agencia NA
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La Bombonera vuelve a latir con una noche copera, pero por ahora sin gritos: Boca Juniors y Barcelona SC igualan 0 a 0 por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

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El equipo dirigido por Claudio Úbeda intenta imponer condiciones y sostener su invicto de 11 partidos, pero se encuentra con un rival ordenado que le cierra los caminos. Boca maneja más la pelota, aunque todavía le falta profundidad en los últimos metros para romper el cero.

El Xeneize, que llega entonado tras el triunfo en Chile ante Universidad Católica, sabe que sumar de a tres en casa puede ser clave para encaminar la clasificación a octavos. Del otro lado, el conjunto ecuatoriano apuesta a resistir y lastimar de contra.

Por ahora, la historia sigue abierta en Brandsen 805: sin goles y con mucho en juego en una nueva noche de Copa.

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