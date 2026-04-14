Quirno negó que vaya a reemplazar a Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, expresó hoy su respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y desmintió las versiones que lo indicaban como uno de sus posibles reemplazantes en el cargo.

" Estoy extremadamente ocupado en la Cancillería, a donde llegué hace menos de seis meses y, además, tenemos un excelente jefe de Gabinete", expresó Quirno al preguntársele si se veía al frente de la Jefatura. en caso de la renuncia o el desplazamiento de Adorni, cuya figura quedó afectada tras conocerse la compra de una vivienda por un valor superior al que podría hacer frente con su salario de funcionario público.

Quirno habló en el marco del Summit 2026 de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham), en el que valoró el rol del presidente Javier Milei por el acuerdo de preferencias comerciales con Estados Unidos, así como destacó el cierre que en el mismo sentido logró el Mercosur con la Unión Europea luego de más de 20 años de negociaciones.

Argentina y la guerra

Asimismo, reconoció que la guerra en Medio Oriente "genera un mayor grado de incertidumbre", pero que a su vez encuentra a la Argentina "mejor posicionada" que hace algunos años, con abastecimiento de hidrocarburos, equilibrio fiscal y acumulación de reservas internacionales.

"Si hace tres años nos encontraba un conflicto de esta naturaleza, hubiésemos tenido problemas fuertes, hoy nos encuentra en una situación totalmente distinta", rescató.

Quirno subrayó que el conflicto en Medio Oriente excede el marco de esa región y por el contrario implica "un rebalanceo del mapa geopolítico mundial", en un contexto en el que incluyó la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y "lo que puede pasar en Cuba".

Acuerdo con Estados Unidos

Asimismo, valoró el "acuerdo muy importante con Estados Unidos", que consideró el "fruto de una relación que el presidente Milei fue armando desde que era candidato".

"No es sólo un acuerdo comercial, sino también de inversiones, que abre un camino para que lleguen más a la Argentina", indicó.

Quirno puntualizó que "más allá de la relación espectacular entre ambos presidentes (por Milei y Donald Trump), es consecuencia del trabajo que hizo la Argentina, ya que por primera vez el país hizo los deberes antes".

Mercosur, un lugar seguro

En cuanto al acuerdo Mercosur-UE, señaló que "estamos a días de que empiece su ejecución provisoria", que se concretará el 1° de mayo.

En en nuevo contexto internacional, el canciller destacó que "el Mercosur en general y la Argentina en particular se trasforma en un lugar seguro de inversiones, y de suministro energético, principalmente desde la guerra en Rusia y Ucrania".