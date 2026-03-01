"A lo Milei": la foto de los legisladores sanjuaninos de LLA en la Asamblea Legislativa

En la previa del discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias, los tres representantes sanjuaninos de La Libertad Avanza posaron para una foto con un gesto característico del mandatario.

Municipales Elecciones en Mendoza: LLA+Cambia Mendoza avanzó en tres comunas y el PJ resistió en sus bastiones

El senador Bruno Olivera y los diputados nacionales José Peluc y Abel Chiconi se fotografiaron en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina con el pulgar en alto, en una imagen que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

image

La postal fue tomada en el inicio de la Asamblea Legislativa, minutos antes de que Milei brinde su tercer discurso anual ante el Congreso de la Nación Argentina, donde el Presidente expondrá los lineamientos centrales de su gestión para el nuevo período parlamentario.

Con la consigna de respaldo al jefe de Estado, los tres legisladores libertarios mostraron sintonía política y acompañamiento en una jornada clave para el oficialismo.