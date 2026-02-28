El termómetro del endeudamiento familiar en Argentina está en el centro de la escena. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), al cierre de diciembre de 2025 la irregularidad en los préstamos a familias alcanzó el 9,3%. El número refleja tensiones persistentes sobre los ingresos reales y, especialmente, un impacto más fuerte en los sectores de menores recursos.

En ese contexto, desde Tiempo de San Juan salimos a la calle para preguntarles a los sanjuaninos cómo están con sus cuentas. La consigna fue simple y directa: del 1 al 10, ¿qué tan endeudados se sienten?

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Del 1 al 10: ¿qué tan endeudados están los sanjuaninos? Salimos a la calle y las respuestas fueron contundentes: casi todos se ubicaron entre el 7 y el 8 en nivel de deuda. Solo una mujer dijo estar en 1 porque “se sabe administrar”. Servicios, tarjetas y cuentas acumuladas, entre los principales problemas. “Le debo a todo el mundo”, confesó un joven. Según el Banco Central de la República Argentina, la irregularidad en préstamos a familias llegó al 9,3% en diciembre de 2025. Mirá el video completo @agostinamsj @anapaulagremoliche Más info en @tiempodesanjuan" View this post on Instagram

Las respuestas dibujaron un panorama preocupante. Solo una mujer aseguró estar en nivel 1 de deuda. “Me sé administrar”, explicó, convencida de que el orden en los gastos es la clave para evitar sobresaltos a fin de mes.

El resto de los consultados se ubicó entre el 7 y el 8. Una señora contó que su mayor carga son los servicios, especialmente las boletas de la luz, que en los últimos meses se llevaron una porción cada vez más grande de sus ingresos. “Es lo que más me cuesta pagar”, reconoció.

Un joven, en cambio, resumió su situación con crudeza: “Le debo a todo el mundo”. Tarjetas, préstamos informales y cuentas pendientes forman parte de una cadena que se hace difícil de cortar cuando los salarios pierden poder adquisitivo frente a la inflación.

El dato del BCRA dialoga con estas voces callejeras: la mora no es solo una estadística, sino una realidad que atraviesa hogares y condiciona decisiones cotidianas. Entre la administración cuidadosa y el endeudamiento acumulado, los sanjuaninos navegan un escenario económico donde llegar a fin de mes se volvió un desafío constante.

Mirá el video completo