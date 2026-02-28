sábado 28 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo pregunta

Del 1 al 10: ¿qué tan endeudados están los sanjuaninos?

Según el Banco Central de la República Argentina, la mora en préstamos a familias llegó al 9,3% en diciembre de 2025. En San Juan, la mayoría de los vecinos se ubicó entre el 7 y el 8 en nivel de deuda: servicios, tarjetas y cuentas atrasadas marcan el pulso de la situación económico actual.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (36)

El termómetro del endeudamiento familiar en Argentina está en el centro de la escena. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), al cierre de diciembre de 2025 la irregularidad en los préstamos a familias alcanzó el 9,3%. El número refleja tensiones persistentes sobre los ingresos reales y, especialmente, un impacto más fuerte en los sectores de menores recursos.

Lee además
En Mendoza ya se usa el juicio por jurados. En la foto, el proceso que terminó este viernes con Carlos Miguel Díaz Vilchez declarado culpable por un femicidio sin cuerpo, el de su pareja Ivana Molina.  video
Como en las películas

Sanjuaninos al estrado: cómo será el gran simulacro de juicio por jurados que promete ser revelador
La Circunvalación de San Juan, en plena transformación. video
El drone de Tiempo

Desde arriba, la Circunvalación de San Juan hecha "una pinturita": se nota la mejora de los accesos y preparan la transformación integral del anillo

En ese contexto, desde Tiempo de San Juan salimos a la calle para preguntarles a los sanjuaninos cómo están con sus cuentas. La consigna fue simple y directa: del 1 al 10, ¿qué tan endeudados se sienten?

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Del 1 al 10: ¿qué tan endeudados están los sanjuaninos? Salimos a la calle y las respuestas fueron contundentes: casi todos se ubicaron entre el 7 y el 8 en nivel de deuda. Solo una mujer dijo estar en 1 porque “se sabe administrar”. Servicios, tarjetas y cuentas acumuladas, entre los principales problemas. “Le debo a todo el mundo”, confesó un joven. Según el Banco Central de la República Argentina, la irregularidad en préstamos a familias llegó al 9,3% en diciembre de 2025. Mirá el video completo @agostinamsj @anapaulagremoliche Más info en @tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Las respuestas dibujaron un panorama preocupante. Solo una mujer aseguró estar en nivel 1 de deuda. “Me sé administrar”, explicó, convencida de que el orden en los gastos es la clave para evitar sobresaltos a fin de mes.

El resto de los consultados se ubicó entre el 7 y el 8. Una señora contó que su mayor carga son los servicios, especialmente las boletas de la luz, que en los últimos meses se llevaron una porción cada vez más grande de sus ingresos. “Es lo que más me cuesta pagar”, reconoció.

Un joven, en cambio, resumió su situación con crudeza: “Le debo a todo el mundo”. Tarjetas, préstamos informales y cuentas pendientes forman parte de una cadena que se hace difícil de cortar cuando los salarios pierden poder adquisitivo frente a la inflación.

El dato del BCRA dialoga con estas voces callejeras: la mora no es solo una estadística, sino una realidad que atraviesa hogares y condiciona decisiones cotidianas. Entre la administración cuidadosa y el endeudamiento acumulado, los sanjuaninos navegan un escenario económico donde llegar a fin de mes se volvió un desafío constante.

Mirá el video completo

Temas
Seguí leyendo

9 de Julio inauguró nueva iluminación LED en Fiorito y avanzó con la piedra basal del futuro SUM

Uñac y Giménez en contra, Olivera a favor: así se posicionaron los senadores de San Juan ante la nueva Ley Penal Juvenil

Orrego: "San Juan sigue consolidando su segunda gran etapa minera"

Milei tras la aprobación del RIGI para Veladero: "Todo marcha acorde al plan"

Nación aprobó el RIGI para Veladero: es el tercer proyecto en San Juan que recibió luz verde

Más recuperaciones y bajo nivel de recaídas: las altas por consumos problemáticos en San Juan crecieron un 170% en un año

Golpe de nocaut: en San Juan confirmaron subas de precios en lomos y pachatas y la demanda cayó hasta un 40%

Tres bodegas de San Juan recibieron una importante certificación

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
dos votos en contra y uno a favor: asi votaron los senadores sanjuaninos, tras convertir en ley la reforma laboral
Congreso

Dos votos en contra y uno a favor: así votaron los senadores sanjuaninos, tras convertir en ley la Reforma Laboral

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Gendarmería secuestró 8 mil dólares y 50 millones de pesos de dos cuevas financieras en Capital
Allanamientos

Gendarmería secuestró 8 mil dólares y 50 millones de pesos de dos cuevas financieras en Capital

Gigante de la venta de electrodomésticos, al borde de la quiebra
Consumo

Gigante de la venta de electrodomésticos, al borde de la quiebra

La funcionaria de la intendenta Daniela Rodríguez (de espaldas) junto a los concejales de la oposición terminaron en la vereda chimbera. Ellos se fueron molestos, a ella no la dejaron entrar.
Roces

Escándalo en el Concejo de Chimbas: denuncias de irregularidades y una funcionaria retenida en la puerta

La insólita charla entre el sanjuanino Franco Poggio y Andrea del Boca que nos dejó confundidos
Gran Hermano

La insólita charla entre el sanjuanino Franco Poggio y Andrea del Boca que nos dejó confundidos

Golpe de nocaut: en San Juan confirmaron subas de precios en lomos y pachatas y la demanda cayó hasta un 40% video
Tras los aumentos en la carne

Golpe de nocaut: en San Juan confirmaron subas de precios en lomos y pachatas y la demanda cayó hasta un 40%

Te Puede Interesar

La fotógrafa y arquitecta Diana Gil Bielous, junto a su muestra en la Casa de Sarmiento. video
Talento nuestro

Un imperdible y creativo paseo por los 'parrales' en la Casa de Sarmiento

Por Jorge Balmaceda Bucci
Del 1 al 10: ¿qué tan endeudados están los sanjuaninos?
Tiempo pregunta

Del 1 al 10: ¿qué tan endeudados están los sanjuaninos?

Un colectivo chocó a una peatona en una transitada esquina de Rawson
Siniestro vial

Un colectivo chocó a una peatona en una transitada esquina de Rawson

El gobierno de Milei elevó el nivel de seguridad a alto en todo el país por el conflicto en Medio Oriente y la Cancillería respaldó a Estados Unidos e Israel
Comunicado

El gobierno de Milei elevó el nivel de seguridad a "alto" en todo el país por el conflicto en Medio Oriente y la Cancillería respaldó a Estados Unidos e Israel

El sueño para la casona de Avenida Rawson: ahora buscan la llegada de inversores extranjeros
A casi dos meses del desalojo

El sueño para la casona de Avenida Rawson: ahora buscan la llegada de inversores extranjeros