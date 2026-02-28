Dos votos en contra y uno a favor: así votaron los senadores sanjuaninos, tras convertir en ley la Reforma Laboral

El Senado de la Nación convirtió en ley la denominada Reforma Laboral impulsada por el oficialismo nacional y los tres representantes por San Juan quedaron divididos al momento de la votación. En sintonía con las decisiones por la nueva Ley Penal Juvenil , el exgobernador y actual senador Sergio Uñac y María Celeste Giménez, ambos integrantes del bloque peronista, votaron en contra del proyecto. En cambio, el legislador de La Libertad Avanza, Bruno Olivera, acompañó la iniciativa y se inclinó a favor de la propuesta promovida por el presidente Javier Milei.

La norma fue aprobada con 42 votos afirmativos, 28 negativos y dos abstenciones de senadores patagónicos que, si bien manifestaron su rechazo al contenido, optaron por abstenerse en desacuerdo con el sistema de votación. La sanción llegó pasadas las 22.30 de este viernes y cerró una racha positiva para el oficialismo en las sesiones extraordinarias: cinco proyectos aprobados sobre cinco presentados.

Horas antes, la Cámara alta también había convertido en ley el Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años como eje central. Con la reforma laboral, el Ejecutivo logró avanzar sobre uno de los puntos que había quedado pendiente tras el debate de la Ley Bases.

Cambios incorporados

Durante su paso por Diputados, el oficialismo aceptó modificaciones clave. Entre ellas, se eliminó el artículo 44, que reducía los plazos de licencias pagas y el porcentaje de remuneración ante accidentes o enfermedades no vinculadas al trabajo. El Senado no podía introducir nuevos cambios en esta instancia: debía avalar la versión proveniente de la Cámara baja o insistir con el texto original. Finalmente, se ratificó lo votado por Diputados.

A nivel general, también se quitaron disposiciones referidas a alivios en el impuesto a las Ganancias para grandes empresas y se realizaron ajustes en torno a los aportes compulsivos sindicales, con topes más bajos. Se mantuvo el 6% destinado a obras sociales y se reformuló el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), vinculado al pago de indemnizaciones.

Además, se incorporó como anexo el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, una decisión que recibió críticas de la oposición por el mecanismo utilizado para su tratamiento.

Los principales ejes de la ley

Entre los puntos centrales, la norma establece: