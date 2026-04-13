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Reunión

El PJ sanjuanino puso primera con la Federación de Municipios y la carta contra Milei

Con Aballay a la cabeza, los jefes comunales peronistas respaldaron una nota de la FAM para reclamar más fondos a Nación. Hubo ausencias y, por ahora, no apuntan contra la gestión provincial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El peronismo sanjuanino empezó a mover fichas y este lunes dio el primer paso con la puesta en marcha del foro de intendentes. La reunión, que se realizó en la sede del Partido Justicialista (PJ) reunió a la mayoría de los jefes comunales justicialistas y tuvo un objetivo claro: alinearse detrás del reclamo que la Federación Argentina de Municipios (FAM) presentará este martes ante Nación.

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El encuentro contó con la presencia de los intendentes del PJ, aunque hubo tres ausencias que no pasaron desapercibidas: Matías Espejo, Sebastián Carbajal y Mario Riveros.

También participaron autoridades partidarias, legisladores provinciales como Juan Carlos Quiroga Moyano y Graciela Seva, y el intendente de Pocito, Fabián Aballay, quien además tendrá un rol central en lo que viene.

Según indicaron desde el partido, la reunión sirvió para respaldar la presentación que la FAM elevará al Ministerio de Economía de la Nación. El documento apunta directamente contra las políticas de ajuste del presidente Javier Milei y reclama una mayor coparticipación para los municipios.

En ese marco, Aballay y Espejo estarán presentes este martes en Buenos Aires, donde además está prevista una reunión de intendentes de todo el país a partir de las 15, en la que se buscará unificar postura frente al Gobierno nacional.

Mientras tanto, en el plano local, el PJ evita por ahora escalar el conflicto con la gestión provincial de Marcelo Orrego. Si bien existe malestar entre algunos intendentes por la distribución de fondos, por el momento no hay planteos formales hacia el Ejecutivo sanjuanino.

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