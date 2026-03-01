Ley de Glaciares: ¿existen posibilidades reales de que haya una sanción a Celeste Giménez en el PJ?

El pasado jueves la aclaratoria de la Ley de Glaciares obtuvo media sanción en el Senado, con 41 votos a favor, 30 en contra y una abstención. En el medio, una declaración del Partido Justicialista de San Juan en la que se sentó posición a favor de la modificación. Los dos senadores justicialistas que representan a San Juan dividieron su postura. Mientras el exgobernador Sergio Uñac acompañó la iniciativa con su voto afirmativo, Celeste Giménez se pronunció en contra. Esto generó una oleada de interpretaciones tanto del periodismo como desde la política, aunque desde el seno partidario algunos dirigentes salieron a decir que “habría que ver si cabe alguna sanción” y que iban a citar a la legisladora para “conversar” sobre su decisión. La pregunta es: ¿existen posibilidades concretas de que haya una sanción partidaria hacia la senadora? Por lo pronto, el historial del justicialismo marcaría otro camino .

Si hay algo que dejó en claro el comunicado del PJ sanjuanino es que, desde la provincia, se continuaría con la tradición pro minera que marcó los últimos 20 años y que se apoyaba a los legisladores sanjuaninos a votar y a aprobar la legislación que permitiría destrabar proyectos mineros. Por eso, el voto positivo de Uñac se daba prácticamente como hecho, pero el de Giménez no. Haya sido una estrategia política para quedar bien con el establishment minero y con el peronismo nacional, la negativa de la senadora de La Cámpora trajo polémica.

En el programa “Amanecer Informados”, el dirigente peronista Rogelio Mallea dijo que “hay que revisar si le cabe una sanción partidaria a Celeste Giménez”, mientras que el presidente del partido, el diputado Juan Carlos Quiroga Moyano, planteó en Radio Sarmiento que la citarán al Consejo Provincial para “conversar sobre su voto”.

Lo cierto es que, concretamente, esta posibilidad parece lejana. Lo marca la historia del PJ. Y justamente hay un ejemplo sucedido en el marco de la construcción de esta misma ley.

En el 2010, hubo un único diputado por San Juan que votó a favor de la Ley de Glaciares, la cual generó un conflicto con la empresa Barrick, que operaba (y lo hace actualmente) la mina Veladero. Se trata de Mauricio Ibarra, quien tras distanciarse con el entonces gobernador de la provincia, José Luis Gioja, dejó la intendencia de Rawson y se sumó al movimiento Peronismo Federal.

El voto de los diputados en el 2010.

En ese momento, la directiva por parte de Gioja había sido clara: votar en contra de esta legislación que limitaba la actividad minera en San Juan y, si bien Ibarra no formaba parte del Bloque Frente para la Victoria- PJ, había sido del riñón del por entonces primer mandatario.

A Ibarra está decisión le costó, y fue criticado fuertemente por el peronismo sanjuanino. Pero no hubo interpelación, no hubo sanción, no hubo nada de lo que se habla con Giménez. De hecho, volvió al seno partidario poco a poco y hasta fue candidato a intendente de Rawson en el 2023, aunque esta vez bajo el manto de Uñac. Hoy en día es miembro del Consejo Provincial y hasta se manifestó a favor de esta aclaratoria en la reunión en la que todos coincidieron.

Por lo bajo, fuentes partidarias afirman que desconfían de que realmente pueda haber un cuestionamiento hacia Giménez, sobre todo teniendo en cuenta su postura aliada al kirchnerismo como razón principal de su voto.

Mientras tanto, hay otras fuentes del justicialismo que plantean que, al votar en contra de la aclaratoria, la senadora quedó “prácticamente sola” frente al movimiento. Admiten que, por más dificultades por las que esté pasando el peronismo, este es un tema en el que se pusieron de acuerdo “por primera vez en mucho tiempo” en el Consejo local.

La aclaratoria de la Ley de Glaciares aún necesita de la aprobación de Diputados, donde es prácticamente un hecho que el voto de los dos diputados peronistas por San Juan, Jorge “Coqui” Chica y Cristian Andino, será positivo.