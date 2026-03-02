martes 3 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Torneo Apertura

Mientras espera a Coudet, River empató en Mendoza y estiró la transición tras la salida de Gallardo

Con Marcelo Escudero como interino, el Millonario igualó 1-1 ante Independiente Rivadavia en el Malvinas Argentinas. Santiago Beltrán fue figura con atajadas decisivas y Gonzalo Montiel marcó el gol del empate.

Por Redacción Tiempo de San Juan
river plate

En medio de un clima de transición y expectativa por la llegada de su nuevo entrenador, River Plate igualó 1-1 frente a Independiente Rivadavia en el estadio Estadio Malvinas Argentinas, por la octava fecha del Torneo Apertura.

Lee además
mientras se debate si habra o no futbol, en san juan la liga anuncio que recien habra partidos la proxima semana
Comunicado oficial

Mientras se debate si habrá o no fútbol, en San Juan la Liga anunció que recién habrá partidos la próxima semana
fideo dejo la puerta entreabierta: volver se puede volver siempre
Ilusión albiceleste

Fideo dejó la puerta entreabierta: "Volver se puede volver siempre"

Fue el primer partido tras la salida de Marcelo Gallardo y el debut interino de Marcelo Escudero al frente del equipo. Mientras tanto, la dirigencia avanza para que Eduardo Coudet asuma en los próximos días como nuevo director técnico.

El conjunto mendocino golpeó primero. A los 20 minutos del primer tiempo, Gonzalo Ríos capturó un rebote tras un tiro de esquina y sacó un zurdazo potente desde afuera del área para poner el 1-0. El local aprovechaba mejor los espacios y parecía tener el control del trámite.

Sin embargo, River encontró en su arquero a la figura de la noche. Santiago Beltrán sostuvo al equipo con al menos tres intervenciones determinantes, incluida una atajada clave ante un cabezazo de José Florentín que pudo haber significado el segundo tanto de Independiente Rivadavia.

La reacción del Millonario llegó a los 38 minutos. Tras una buena jugada colectiva por el sector derecho, Ian Subiabre envió un centro preciso al área y Gonzalo Montiel conectó de cabeza para marcar el 1-1. El lateral lo gritó con fuerza, en un contexto cargado de tensión tras el final del ciclo anterior.

En el complemento el partido perdió intensidad. Ambos entrenadores movieron el banco, pero las situaciones claras escasearon y la paridad se mantuvo hasta el final.

Más allá del resultado, la atención en Núñez está puesta en el inminente arribo de Coudet, quien llegará tras acordar su salida del Deportivo Alavés de España. La intención es que el “Chacho” asuma en los próximos días para encarar la continuidad del torneo y comenzar una nueva etapa deportiva.

Del lado mendocino, el equipo dirigido por Alfredo Berti extendió su invicto a seis partidos y se mantiene como líder de la Zona B con 17 puntos sobre 24 posibles, con Sebastián Villa como una de sus principales cartas ofensivas.

River, en tanto, sumó en una cancha difícil, pero sigue en plena reconstrucción futbolística a la espera de que el nuevo ciclo comience oficialmente.

Seguí leyendo

Manu Armoa, en medio de la guerra en Medio Oriente: "Estamos encerrados, da miedo estar cerca de las ventanas"

Coudet se despidió del plantel de Alavés y tiene todo listo para llegar a River

Hinchas de Desamparados quemaron una camiseta de San Martín: el video

La pesadilla de San Martín en Buenos Aires por una intoxicación masiva

Martes caliente en AFA: podría levantarse el paro el fin de semana y disputarse la fecha

Dolor por la muerte de un referente del básquet en Jáchal

España presiona para jugar la Finalissima contra Argentina: "Buscar otra sede"

Desamparados goleó en el Serpentario y Unión mira a todos desde arriba

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la pesadilla de san martin en buenos aires por una intoxicacion masiva
Drama

La pesadilla de San Martín en Buenos Aires por una intoxicación masiva

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Grupo de personas al frente del Club Ausonia tras el grave hecho ocurrido en la madrugada de este domingo.
Capital

Un anciano murió tras ser empujado en medio de un forcejeo en el Club Ausonia: un menor quedó en la mira

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia
Judiciales

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia

Quién era Pablito Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club
Conmoción

Quién era "Pablito" Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos
Imágenes

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos

Imagen ilustrativa
Escándalo en 25 de Mayo

Sorprendieron a un policía junto a una estudiante encerrados dentro de una escuela de La Chimbera

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Escándalo en 25 de Mayo

Sorprendieron a un policía junto a una estudiante encerrados dentro de una escuela de La Chimbera

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las ausencias de un cortista y una duda que gana terreno
Justicia sanjuanina

Las ausencias de un cortista y una duda que gana terreno

UPD masivo en San Juan: aseguran que clausuraron la fiesta de la que iban a participar 16 escuelas de la provincia
Resolución

UPD masivo en San Juan: aseguran que clausuraron la fiesta de la que iban a participar 16 escuelas de la provincia

La ruptura entre ediles de Cambia San Juan que se sumó al nuevo esquema político en el Concejo de Chimbas
Política

La ruptura entre ediles de Cambia San Juan que se sumó al nuevo esquema político en el Concejo de Chimbas

Mientras espera a Coudet, River empató en Mendoza y estiró la transición tras la salida de Gallardo
Torneo Apertura

Mientras espera a Coudet, River empató en Mendoza y estiró la transición tras la salida de Gallardo