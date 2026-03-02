Mientras espera a Coudet, River empató en Mendoza y estiró la transición tras la salida de Gallardo

En medio de un clima de transición y expectativa por la llegada de su nuevo entrenador, River Plate igualó 1-1 frente a Independiente Rivadavia en el estadio Estadio Malvinas Argentinas, por la octava fecha del Torneo Apertura.

Fue el primer partido tras la salida de Marcelo Gallardo y el debut interino de Marcelo Escudero al frente del equipo. Mientras tanto, la dirigencia avanza para que Eduardo Coudet asuma en los próximos días como nuevo director técnico.

El conjunto mendocino golpeó primero. A los 20 minutos del primer tiempo, Gonzalo Ríos capturó un rebote tras un tiro de esquina y sacó un zurdazo potente desde afuera del área para poner el 1-0. El local aprovechaba mejor los espacios y parecía tener el control del trámite.

Sin embargo, River encontró en su arquero a la figura de la noche. Santiago Beltrán sostuvo al equipo con al menos tres intervenciones determinantes, incluida una atajada clave ante un cabezazo de José Florentín que pudo haber significado el segundo tanto de Independiente Rivadavia.

La reacción del Millonario llegó a los 38 minutos. Tras una buena jugada colectiva por el sector derecho, Ian Subiabre envió un centro preciso al área y Gonzalo Montiel conectó de cabeza para marcar el 1-1. El lateral lo gritó con fuerza, en un contexto cargado de tensión tras el final del ciclo anterior.

En el complemento el partido perdió intensidad. Ambos entrenadores movieron el banco, pero las situaciones claras escasearon y la paridad se mantuvo hasta el final.

Más allá del resultado, la atención en Núñez está puesta en el inminente arribo de Coudet, quien llegará tras acordar su salida del Deportivo Alavés de España. La intención es que el “Chacho” asuma en los próximos días para encarar la continuidad del torneo y comenzar una nueva etapa deportiva.

Del lado mendocino, el equipo dirigido por Alfredo Berti extendió su invicto a seis partidos y se mantiene como líder de la Zona B con 17 puntos sobre 24 posibles, con Sebastián Villa como una de sus principales cartas ofensivas.

River, en tanto, sumó en una cancha difícil, pero sigue en plena reconstrucción futbolística a la espera de que el nuevo ciclo comience oficialmente.