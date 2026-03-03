Una de cada dos personas vivirá con sobrepeso u obesidad en el 2035, si se mantiene el ritmo actual de crecimiento en el mundo

Es tan preocupante el avance de la obesidad en todo el mundo que los médicos especialistas en el tema trabajan a nivel global para frenar la tendencia. Los números actuales indican que cerca de 3.000 millones de personas (de todas las edades), viven con sobrepeso u obesidad. Si continúa creciendo al mismo ritmo, para el año 2035 esa cifra podría alcanzar los 4.000 millones, es decir, aproximadamente la mitad de la población mundial, de acuerdo a los datos suministrados por la World Obesity Federation. San Juan no escapa a esta tendencia mundial y se suma junto a la Sociedad Argentina de Nutrición a una marcha que se realizará el sábado 7 de marzo a partir de las 10 desde el Centro Cívico. El único requisito es llevar una remera blanca para caminar por la salud bajo el lema “8 Mil Millones de Razones para actuar frente a la Obesidad”.

El gran problema no es sólo la magnitud de las cifras. Lo más importante es comprender el impacto que la obesidad tiene en la salud (personal y pública), y todo lo que puede llegar a desencadenar. En la provincia, María Angélica Chiappa, médica egresada de la UBA, especialista en Nutrición Clínica, Obesidad, Diabetes y Cirugía Bariátrica, da todos los detalles que rodean esta enfermedad y los obstáculos que tienen quienes la padecen.

-¿Cuál es el impacto que tiene la obesidad en un persona y qué riesgos tiene para su salud?

La obesidad aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, entre muchas otras complicaciones. No se trata simplemente de peso corporal: detrás de la obesidad existen procesos como inflamación crónica, alteraciones hormonales y metabólicas que pueden afectar seriamente la calidad y la expectativa de vida. Por eso es importante entender algo fundamental: la obesidad no es un problema estético, es una enfermedad crónica que requiere prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento médico adecuado. Actuar a tiempo puede marcar una gran diferencia. Cuidar la salud hoy también es una forma de vivir con más bienestar, más autonomía y más dignamente.

-¿Se puede prevenir?

La evidencia dice q la obesidad puede prevenirse, detectarse y tratarse de manera más eficaz mediante estrategias integradas que incluyan prevención desde la primera infancia, atención centrada en la persona, abordaje del estigma, acceso equitativo a la atención sanitaria y políticas públicas orientadas a modificar los entornos obesogénicos.

-¿Por qué el lema de los 8 millones de razones para actuar?

Básicamente lo que intentamos es subrayar que cuando la población está afectada directa o indirectamente por sistemas que no favorecen la salud, la inversión en prevención y tratamiento de la obesidad no solo mejora los resultados de salud sino que también reduce costos sanitarios a largo plazo.

-¿En qué instancias está el proyecto de la ley para la Prevención, Tratamiento y Control de la obesidad? Y ¿cuáles son los aspectos en los que favorecería a los pacientes?

Se ha presentado para su evaluación en Senadores y esperamos que sea tratada en las próximos sesiones legislativas. Es fundamental que se convierta en ley porque reconoce a la Obesidad como una enfermedad crónica que demanda un enfoque multidisciplinario y transversal. Sus principales ejes son el reconocimiento de la obesidad como problema de interés nacional, como una enfermedad crónica, inflamatoria y metabólica y se prioriza su importancia en la agenda política y su abordaje a nivel de salud pública. Además de puntos vinculados a la prevención a través de la educación; campañas para promover la alimentación saludable, resiliencia emocional, actividad física y abordaje del estigma social para prevenir la discriminación de las personas con obesidad. La creación de un Observatorio Argentino de la Obesidad con un grupo de expertos ad honorem que realizara análisis y monitoreo de datos para orientar estrategias sanitarias basadas en evidencia, independientemente de cambios de dirigencia política. Además de los tratamientos médicos con cobertura universal para medicamentos y tratamientos, entre otros aspectos.

– ¿Cuál es el mensaje para aquellas personas que todavía no se animan a realizar un tratamiento?

Debemos tomar conciencia que hay que apuntar a tener un cuerpo sano, un cuerpo cómodo. No somos un número en la balanza, somos una composición corporal, tenemos una historia y es muy importante saber que bajando el cinco por ciento del peso mejoran las comorbilidades con las que llega un paciente a la consulta. Eso mejora la glucemia en ayunas, la diabetes, mejora los patrones inflamatorios que medimos a través de laboratorio, mejora el hígado graso para que no evolucione. Es muy importante ver avances tales como que el paciente se pueda atar los cordones, caminar y no agitarse.

