Ya hay un eliminado en Gran Hermano "Generación dorada", mirá quién es

La nueva edición de Gran Hermano “Generación dorada” ya tiene su primer participante eliminado. Después de una semana intensa con varias salidas y nuevos ingresos que descolocaron la naturaleza de la casa, el supremo despidió a uno de sus concursantes famosos.

TV caliente "Gran Hermano, Generación Dorada" arrancó con todo: conocé a cada uno de los participantes

Los primeros participantes en desarmar sus valijas y asegurarse una semana más en la casa más famosa del país fueron los ex hermanitos; Emanuel Di Gioia y Solange Abraham.

El juego comenzó a tensarse cuando el conductor Santiago del Moro le anunció a Brian Sarmiento que la audiencia había decidido bajarlo de la placa, dejando un mano a mano entre la exvedette Yanina Zilli y el creador de “Gente rota”, Gabriel Lucero.

Finalmente, “el supremo” eliminó a Gabriel Lucero con el 54.8% de los votos, mientras que Yanina se quedó con el 45.2%.