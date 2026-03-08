domingo 8 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Así fue el error de un mecánico por el que fue penalizado Franco Colapinto

El argentino corrió por primera vez en la máxima categoría en el circuito de Albert Park en Melbourne. Pese a una sanción por mal procedimiento del equipo que lo relegó, supo reponerse y completó la competencia en el 14º puesto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Franco Colapinto completó su primera carrera de la temporada en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, marcada por una penalización de stop and go que condicionó su estrategia desde el inicio.

Lee además
franco colapinto termino 14° en el gran premio de australia y russell gano con mercedes
Fórmula 1

Franco Colapinto terminó 14° en el Gran Premio de Australia y Russell ganó con Mercedes
la preocupacion de colapinto tras la clasificacion en australia: es muy dificil solucionarlo tan rapido
Fórmula 1

La preocupación de Colapinto tras la clasificación en Australia: "Es muy difícil solucionarlo tan rápido"

El piloto argentino de Alpine debió largar desde el fondo del pelotón tras cumplir la sanción y finalmente cruzó la meta en la 14° posición, un resultado que valoró teniendo en cuenta las dificultades que atravesó durante la competencia en Melbourne.

"Fue una carrera larga y difícil", resumió el pilarense luego de bajarse del monoplaza.

El momento clave de su carrera ocurrió en el inicio, cuando recibió un stop and go de 10 segundos por una infracción del equipo durante el procedimiento de salida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2030647065391620423&partner=&hide_thread=false

Colapinto admitió que aún no había podido hablar en profundidad con los ingenieros, pero dejó en claro su sorpresa por la severidad de la sanción.

"Un stop and go es una locura. Creo que el equipo tocó el auto cuando faltaban 15 segundos para largar, pero todavía no hablé bien con ellos ni entendí del todo lo que pasó. Son cosas para trabajar y mejorar", explicó tras la competencia.

La penalización obligó al argentino a modificar por completo la planificación de carrera. En busca de recuperar posiciones, Colapinto debió adoptar estrategias poco habituales.

Uno de los momentos más llamativos fue cuando el piloto de Alpine giró durante 48 vueltas con el mismo neumático, esperando la aparición de un safety car que nunca llegó.

A pesar de ese escenario adverso, el argentino destacó el comportamiento del Alpine A526, que mostró un rendimiento competitivo en ritmo de carrera.

Según explicó, el monoplaza tuvo mejores sensaciones que en clasificación y le permitió acercarse a rivales directos como Haas y Audi.

Temas
Seguí leyendo

La explicación de Franco Colapinto tras el peligroso incidente que protagonizó con Lewis Hamilton en la práctica del GP de Australia

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica libre del GP de Australia y Alpine sigue lejos de la pelea

Ni Magis TV, ni Xuper TV: mirá dónde ver a Franco Colapinto en el GP de Australia

Fórmula 1: Franco Colapinto pone primera con la ilusión renovada en el GP de Australia

La presentación cinematográfica de Alpine con Franco Colapinto para la nueva temporada de F1

Maribel, ¡qué mujer!

El otro Bonomo: creció entre radios, siguió los pasos de su familia y ahora tendrá su propio programa deportivo

Atención fútbol sanjuanino: la AFA crea un nuevo torneo y hay nuevo mapa del ascenso

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
franco colapinto termino 14° en el gran premio de australia y russell gano con mercedes
Fórmula 1

Franco Colapinto terminó 14° en el Gran Premio de Australia y Russell ganó con Mercedes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quiénes son los detenidos por el asalto a la anciana en Rivadavia: a la mujer de 80 años la desfiguraron y le llevaron de todo
Video

Quiénes son los detenidos por el asalto a la anciana en Rivadavia: a la mujer de 80 años la desfiguraron y le llevaron de todo

Un joven lucha por su vida tras ser atropellado por un colectivo en Rivadavia
Lamentable

Un joven lucha por su vida tras ser atropellado por un colectivo en Rivadavia

Impactante video: familiares de un preso se prendieron fuego accidentalmente al quemar neumáticos
De no creer

Impactante video: familiares de un preso se prendieron fuego accidentalmente al quemar neumáticos

Un pozo negro y el fernet de los pobres: los sorprendentes e históricos hallazgos en una plaza sanjuanina video
Videonota

Un pozo negro y el "fernet de los pobres": los sorprendentes e históricos hallazgos en una plaza sanjuanina

Ahora, el alerta por tormentas rige para todo San Juan.
Hay alerta

San Juan y ¿un domingo pasado por agua?: mirá cómo estará el tiempo

Te Puede Interesar

Maribel, ¡qué mujer!
Orgullo sanjuanino

Maribel, ¡qué mujer!

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Plan de Pavimentos Urbanos se inició en febrero de 2025 con calles de Rawson. Hoy solo queda por iniciar Valle Fértil.
Expectativa en los municipios

La ola de pavimentos urbanos en San Juan, casi concluida: ¿habrá versión 2026?

El saludo del gobernador Marcelo Orrego a las sanjuaninas por el Día de la Mujer
En las redes

El saludo del gobernador Marcelo Orrego a las sanjuaninas por el Día de la Mujer

Motociclista chocó con un camión en Santa Lucía y terminó grave en el hospital
Siniestro vial

Motociclista chocó con un camión en Santa Lucía y terminó grave en el hospital

Un comerciante devenido en ladrón, el frustrado asalto al banco de Albardón y un policía asesinado
Historias del Crimen

Un comerciante devenido en ladrón, el frustrado asalto al banco de Albardón y un policía asesinado