Así fue el error de un mecánico por el que fue penalizado Franco Colapinto

Franco Colapinto completó su primera carrera de la temporada en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 , marcada por una penalización de stop and go que condicionó su estrategia desde el inicio.

El piloto argentino de Alpine debió largar desde el fondo del pelotón tras cumplir la sanción y finalmente cruzó la meta en la 14° posición, un resultado que valoró teniendo en cuenta las dificultades que atravesó durante la competencia en Melbourne.

"Fue una carrera larga y difícil", resumió el pilarense luego de bajarse del monoplaza.

El momento clave de su carrera ocurrió en el inicio, cuando recibió un stop and go de 10 segundos por una infracción del equipo durante el procedimiento de salida.

Colapinto admitió que aún no había podido hablar en profundidad con los ingenieros, pero dejó en claro su sorpresa por la severidad de la sanción.

"Un stop and go es una locura. Creo que el equipo tocó el auto cuando faltaban 15 segundos para largar, pero todavía no hablé bien con ellos ni entendí del todo lo que pasó. Son cosas para trabajar y mejorar", explicó tras la competencia.

La penalización obligó al argentino a modificar por completo la planificación de carrera. En busca de recuperar posiciones, Colapinto debió adoptar estrategias poco habituales.

Uno de los momentos más llamativos fue cuando el piloto de Alpine giró durante 48 vueltas con el mismo neumático, esperando la aparición de un safety car que nunca llegó.

A pesar de ese escenario adverso, el argentino destacó el comportamiento del Alpine A526, que mostró un rendimiento competitivo en ritmo de carrera.

Según explicó, el monoplaza tuvo mejores sensaciones que en clasificación y le permitió acercarse a rivales directos como Haas y Audi.