Orgullo sanjuanino

Maribel, ¡qué mujer!

La ciclista rawsina se quedó con la Vuelta a San Juan Damas 2026 tras una semana brillante. Ganó etapas claves, defendió la malla líder hasta el final y coronó la historia justo en el Día Internacional de la Mujer. La corona quedó en casa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-03-08 at 12.11.18

El ciclismo sanjuanino tiene nueva reina. Este domingo, en la Avenida de Circunvalación, Maribel Aguirre se consagró campeona de la Vuelta a San Juan Damas 2026 después de una semana en la que combinó potencia, inteligencia y regularidad para quedarse con la clasificación general.

La historia comenzó a tomar forma desde el inicio. Tras el prólogo disputado en Santa Lucía, la pedalera rawsina dio el primer gran golpe en la primera etap. Allí la sanjuanina fue la más fuerte del pelotón, se quedó con la victoria y se adueñó de la malla líder de la competencia femenina.

WhatsApp Image 2026-03-08 at 12.11.17

La primera etapa, Aguirre ganó el parcial, marcando desde temprano que iba a ser una de las grandes protagonistas de la carrera. Ya el jueves jueves llegó otra demostración de su gran momento, cuando se volvió a imponer en la contrarreloj individual disputada en Rivadavia.

En la tercera etapa, corrida en Chimbas, la victoria fue para Paola Wynants. Sin embargo, Aguirre volvió a mostrar regularidad al finalizar tercera, resultado que le permitió seguir firme al frente de la general. En la etapa "reina", que trasladó la acción a Sarmiento, la victoria quedó en manos de Florencia Revetria. Pero Maribelse metió entre las mejores y terminó tercera, manteniendo el liderazgo y defendiendo la diferencia que había construido desde los primeros días.

WhatsApp Image 2026-03-08 at 12.19.21

La definición llegó este domingo en la Avenida de Circunvalación, donde el pelotón completó varios giros para cerrar la competencia. Aunque la etapa quedó para Ana Claudia Seijas Gómez, Aguirre controló la carrera, llegó con el grupo principal y aseguró la clasificación general.

Así, con una actuación sólida de principio a fin, la representante de la Municipalidad de Pocito terminó levantando los brazos como campeona de la Vuelta a San Juan Damas 2026, logrando una consagración especial: ganar en su tierra y celebrar el título justo en el Día Internacional de la Mujer. Una vuelta soñada para la ciclista sanjuanina. ‍

WhatsApp Image 2026-03-08 at 12.19.20 (2)
