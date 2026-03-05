jueves 5 de marzo 2026

Ciclismo

Maribel Aguirre, la ama provisoria de la Vuelta a San Juan Damas 2026: voló en Rivadavia y nuevamente terminó como líder

La integrante de la Municipalidad de Pocito volvió a destacarse en la segunda etapa de la competencia femenina al quedarse con la contrarreloj individual disputada en la zona del Parador del Ciclista y mantenerse al frente de la clasificación general.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen de archivo.

Maribel Aguirre sigue marcando el ritmo en la Vuelta a San Juan Damas 2026. Este jueves, la ciclista de la Municipalidad de Pocito fue la más rápida en la segunda etapa, una contrarreloj individual de 12,6 kilómetros, y volvió a consolidarse como líder de la clasificación general.

Aguirre completó el recorrido en 16:58:490, con una velocidad promedio de 45.597 km/h, imponiéndose por una diferencia mínima sobre Jenifer Francone (Diberbool), que terminó segunda con 16:59:850. El tercer puesto quedó en manos de Julieta Benedetti (Pablo González Team), quien registró 17:17:460.

La etapa se desarrolló con largada y llegada en el Parador del Ciclista, en Rivadavia. El trazado incluyó un recorrido por Avenida Libertador General San Martín, continuó hacia calle Galíndez y luego hacia el norte hasta una rotonda para ingresar a Ruta 60, llegando hasta la rotonda de la ex Cerámica San Juan. Desde allí, las ciclistas regresaron por el carril opuesto hasta la línea de meta, completando los 12,6 kilómetros previstos para la jornada.

El gran momento de Aguirre se suma a lo realizado el miércoles, cuando también fue protagonista en la primera etapa con pelotón. En esa jornada, la ciclista de Pocito se impuso tras recorrer 87,5 kilómetros entre Santa Lucía y San Martín, quedándose además con la Meta Sprint.

La concentración de esa etapa se realizó en calle Roque Sáenz Peña, frente al Club López Peláez, y la prueba se disputó sobre un circuito de cuatro giros de 21,9 kilómetros, que incluyó tramos por Avenida Libertador, Rawson, Sarmiento y Colón, antes del regreso al punto de partida para la definición. En el sprint final, Aguirre logró imponerse y subirse a lo más alto del podio, acompañada por Julieta Benedetti (Pablo González Lula Bikes) y Valentina Luna (Don Aníbal).

La competencia femenina, que se disputa del 3 al 8 de marzo, reúne a 124 ciclistas de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y Uruguay. Organizada por la Fundación Planeta Ramírez y fiscalizada por la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta, la Vuelta incluye un prólogo y cinco etapas, que en total superarán los 300 kilómetros de carrera a lo largo de distintos departamentos de la provincia.

Temas
