Boca acelera en el mercado y apunta a un volante clave del fútbol argentino

Después de una victoria tan necesaria como contundente frente a Lanús para recuperar aire en el Torneo Apertura, en Boca Juniors el foco dejó de estar por un momento en la cancha y se trasladó de lleno al mercado de pases.

La salida de Lucas Blondel rumbo a Huracán está prácticamente encaminada y, una vez oficializada, abrirá un cupo que el club de la Ribera pretende utilizar de inmediato. Con plazo hasta el 10 de marzo, la dirigencia xeneize deberá moverse rápido para intentar cerrar a su principal objetivo: el volante creativo de Argentinos Juniors, Alan Lescano.

En las oficinas de La Bombonera su nombre no es nuevo. De hecho, el mediocampista de 24 años viene siendo ofrecido y analizado en distintos mercados, y seduce especialmente a Juan Román Riquelme, quien entiende que al plantel le falta un jugador capaz de conectar líneas y aportar creatividad en la mitad de la cancha.

Si bien también aparecieron otras alternativas como Hernán López Muñoz, el elegido es el capitán del Bicho. Por eso, ya hubo contactos iniciales con su entorno mientras Boca evalúa cómo convencer a Cristian Malaspina, presidente del club de La Paternal.

Desde Argentinos, sin embargo, la postura es firme. Malaspina explicó que el club no tiene intención de venderlo, en parte por una cuestión contractual: la institución posee el 50% de su pase, adquirido en su momento a Gimnasia y Esgrima La Plata por dos millones de dólares, mientras que la otra mitad continúa en manos del Lobo.

“Es un jugador que nos costará un montón reemplazarlo. Hasta que no cambie la situación contractual, la posición del club es esta”, aseguró el dirigente en DSports Radio.

Con ese escenario, en Boca saben que la negociación será compleja. Aun así, con apenas cinco días por delante y el mercado a punto de cerrarse, en Brandsen 805 están decididos a intentar un último movimiento fuerte para quedarse con el volante que consideran ideal para reforzar el equipo. Todo, literalmente, a contrarreloj.