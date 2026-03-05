jueves 5 de marzo 2026

Vóley

UPCN inicia los playoffs de Liga Argentina ante San Lorenzo

El equipo sanjuanino se medirá ante el Ciclón en Tucumán. La serie será al mejor de tres partidos y comenzará este viernes por la tarde, con transmisión televisiva y online.

Por Redacción Tiempo de San Juan
upcn

UPCN San Juan Vóley comenzará este viernes su camino en los playoffs de la Liga de Vóleibol Argentina. Los Cóndores enfrentarán a San Lorenzo en la serie de cuartos de final, que se disputará en Tucumán y se jugará al mejor de tres partidos.

El primer encuentro será este viernes 6 a las 17, mientras que el segundo se disputará el domingo 8, también desde las 17. En caso de ser necesario un tercer partido, se jugará el lunes 9 en horario a confirmar.

Todos los encuentros podrán verse por Fox Sports 2 y por el canal de YouTube de ACLAV.

UPCN llega a esta instancia tras completar una sólida fase regular, en la que terminó en el segundo puesto de la tabla. El equipo dirigido por Fabián Armoa sumó 13 victorias en 18 partidos y cerró esa etapa incluso con una racha de seis triunfos consecutivos.

San Lorenzo, por su parte, finalizó séptimo con 8 festejos en 18 presentaciones. El conjunto azulgrana llega a los cuartos de final tras participar recientemente en el Campeonato Sudamericano de Clubes, por lo que se espera una serie exigente.

Además de UPCN-San Lorenzo, las otras llaves de cuartos de final serán: Ciudad Vóley frente a Defensores de Banfield, Tucumán de Gimnasia contra Boca Juniors y Monteros ante River Plate.

Temas
