Irak podría quedarse sin repechaje para el Mundial por la guerra

Irak enfrenta un escenario crítico en su intento por clasificarse al Mundial 2026 debido a que la guerra con Irán alteró la logística del seleccionado y puso en duda su participación en el repechaje intercontinental que debe disputarse a fin de mes en México.

En medio de la violencia narco La presidenta de México asegura que "no hay ningún riesgo" para el Mundial de Fútbol

La Federación Iraquí de Fútbol informó que los cierres del espacio aéreo en la región dejaron varado en los Emiratos Árabes Unidos al entrenador del equipo, Graham Arnold.

“Debido a los cierres del espacio aéreo, nuestro director técnico, Graham Arnold, no puede salir de los Emiratos Árabes Unidos”, señaló el organismo en un comunicado difundido en Instagram.

El problema no se limita al cuerpo técnico ya que la federación explicó que varias embajadas permanecen cerradas, lo que impide que futbolistas, preparadores y personal médico puedan tramitar las visas necesarias para ingresar a México.

“Además, varias embajadas permanecen cerradas en este momento, lo que impide que varios jugadores profesionales, así como miembros del cuerpo técnico y del personal médico, obtengan visas de entrada a México”, detalló el comunicado oficial.

Irak tiene programado jugar el 31 de marzo en Monterrey ante Bolivia o Surinam por un lugar en la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. Ese partido representa la vía más directa para alcanzar la clasificación y evitar depender de factores externos.

Desde la federación indicaron que mantienen una “comunicación constante con la FIFA respecto a los trámites para la participación de nuestra selección nacional”. También aseguraron que la Confederación Asiática de Fútbol está al tanto de cada novedad vinculada a la situación del equipo.

En paralelo, la incertidumbre política abre una hipótesis adicional: si Irán no pudiera competir por los ataques de Estados Unidos e Israel, se generaría una vacante.

No obstante, el ente iraquí fue claro al respecto: “No se puede esperar que miremos hacia el Mundial con esperanza”, afirmó el dirigente iraní Mehdi Taj.

Ante ese escenario, Irak o Emiratos Árabes Unidos podrían ser considerados como reemplazantes por su posición en el ranking asiático entre los no clasificados.

Sin embargo, el reglamento de la FIFA, presidida por Gianni Infantino, no establece criterios precisos y deja margen de interpretación.