miércoles 4 de marzo 2026

Vuelta a San Juan Damas 2026: Maribel Aguirre se quedó con la primera etapa y es líder

La ciclista de la Municipalidad de Pocito se impuso en los 87,5 kilómetros de la etapa inicial, ganó también la Meta Sprint y quedó al frente de la clasificación general tras el arranque en Santa Lucía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-03-04 at 9.49.21 PM

Tras el prólogo disputado el martes en Santa Lucía, este miércoles se puso en marcha la etapa inicial con pelotón, que reunió a 124 corredoras de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y Uruguay. La concentración fue en calle Roque Sáenz Peña, frente al Club López Peláez, y el parcial unió Santa Lucía con San Martín a lo largo de 87,5 kilómetros, distribuidos en cuatro giros de 21,9 kilómetros cada uno.

image

La prueba, organizada por la Fundación Planeta Ramírez, fiscalizada por la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta y con el auspicio principal del Gobierno de San Juan, recorrió un circuito que incluyó Avenida Libertador, Rawson, Sarmiento y Colón, antes de regresar al punto de partida para la definición.

image

Aguirre mostró solidez durante toda la jornada y se impuso en el sprint final, quedándose también con la Meta Sprint. El podio lo completaron Julieta Benedetti (Pablo González Lula Bikes) y Valentina Luna (Don Aníbal).

La Vuelta, que contempla un prólogo y cinco etapas para superar los 300 kilómetros totales, incluye categorías Junior, Sub 23, Elite y Máster +45. La acción continuará este jueves con la contrarreloj individual de 12,6 kilómetros, que se disputará desde el Parador del Ciclista hasta la ex Cerámica San Juan y regreso, en lo que será la segunda etapa de la competencia femenina.

