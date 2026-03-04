La oposición de UPCN desistió del amparo y llevó la apelación a la Junta Nacional

La oposición de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), encabezada por Alejandro Savoca, resolvió no avanzar, por ahora, con el recurso de amparo que había anunciado para frenar el proceso electoral del 9 de abril. En cambio, envió la apelación a la Junta Electoral Nacional del gremio.

Elecciones La Junta Electoral de UPCN no respondió la apelación y la oposición irá a la Justicia

La decisión fue tomada luego de que la Junta Electoral de UPCN San Juan dejara vencer el plazo para responder la presentación realizada por la lista encabezada por Alejandro Savoca. El término expiró este miércoles 4 de marzo a las 00 horas sin que hubiera contestación formal.

En ese contexto, la Lista Naranja optó por continuar el reclamo dentro de la estructura orgánica del sindicato, antes de judicializar el conflicto. El planteo apunta a revertir la impugnación que dejó fuera de competencia a la nómina que integran Savoca y Carlos Quinteros.

El conflicto se originó cuando la Junta Electoral local dio de baja alrededor de 700 avales y, en consecuencia, impugnó la lista opositora. Esa resolución favoreció al actual secretario general, José Villa, de cara a los comicios convocados para el 9 de abril.

Desde la oposición sostienen que existieron irregularidades en el procedimiento y esperan ahora una definición de la instancia nacional, mientras que sectores cercanos al oficialismo denunciaron presuntas firmas falsificadas en los avales presentados por la lista de Savoca.