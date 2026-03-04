Elogios para Andino en un sector del peronismo

El dirigente justicialista Rogelio Mallea expresó su respaldo a la figura de Cristian Andino durante una entrevista en Pelado Stream, donde destacó su perfil de gestión y su proyección política dentro del peronismo sanjuanino.

“Cristian ha demostrado capacidad de gestión. No habla desde la teoría, habla desde los hechos”, afirmó Mallea, al tiempo que subrayó que el Diputado Nacional “tiene experiencia, equipo y una mirada clara de hacia dónde debe ir el peronismo”.

“Es un dirigente que entiende la realidad de la gente porque está en el territorio todos los días. Eso no es menor en este contexto”, remarcó.

Mallea también puso el foco en el estilo político de Andino. “Tiene diálogo con distintos sectores, no se encierra. Esa capacidad de construir consensos es muy importante”, sostuvo.

Consultado sobre el futuro del espacio, el dirigente fue contundente: “El peronismo necesita dirigentes preparados, con gestión probada. Y Andino es uno de ellos”.

Si bien evitó referirse a candidaturas específicas, dejó una definición clara: “Cuando llegue el momento de tomar decisiones, habrá que mirar quién está en mejores condiciones. Y Cristian es una figura que sin dudas hay que tener en cuenta”.