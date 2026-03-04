miércoles 4 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Arte

¡A tomar por Cuyo! Tres días a puro teatro en una edición internacional

El ciclo denominado "La escena al frente", propone obras, formación y comunidad, todo con entrada a la gorra consciente en la Cooperativa Teatro de Arte.

Por Myriam Pérez
luloyjose
Obra 1
Obra 2
Obra 3
teatrowebe

Un gran desafío para el teatro sanjuanino. Durante tres días consecutivos se podrá disfrutar de comedias con mucho humor y talleres de formación artística, con la participación especial de Erika Webe que llega desde Francia para presentar una obra gestual y dictar un laboratorio de entrenamiento en esta técnica. Josefina de Cara y Lulo Milán, hacedores culturales de la provincia, son los creadores de este nuevo espacio en coproducción con la Cooperativa Teatro de Arte donde se desarrollará el encuentro los días 13, 14 y 15 de marzo.

Lee además
foeva rompe la paritaria vitivinicola y convoca a un paro nacional
Conflicto

FOEVA rompe la paritaria vitivinícola y convoca a un paro nacional
empleo joven: 84 jovenes de capital iniciaron practicas y 35 accedieron a un trabajo formal
Más oportunidades

Empleo joven: 84 jóvenes de Capital iniciaron prácticas y 35 accedieron a un trabajo formal

Se trata de un festival sin precedentes en la provincia que nace del teatro independiente con una diversidad de lenguajes. “La misión que nos hemos propuestos es mover el polvo y abrir la ronda, invitando al público a compartir sentires y crear nuevos imaginarios a través del humor y la formación”, explica Lulo.

teatrowebe
Erika Webe llega desde Francia con una obra de teatro gestual.

Erika Webe llega desde Francia con una obra de teatro gestual.

Programación

Tres noches de comedia y reflexión a partir de las 22

La cartelera del festival ofrece una diversidad de propuestas que van desde el clown hasta el musical patético y el varieté:

Viernes 13: Contramarcha - Comedia Oscura

Directo desde Francia, la Compañía Espuma -integrada por Erika Webe-, presenta una pieza donde el cuerpo es el protagonista. A través del teatro gestual, el clown y la acrobacia, esta comedia oscura invita a reírse de las contradicciones humanas mediante una técnica física que trasciende el idioma.

Sábado 14: Una en un sillón - Musical Patético

Una obra de Josefina de Cara que ha recorrido escenarios internacionales. La pieza se sumerge en una "patética y rosada historia de desamor": un fantasma de mujer que espera, un rincón detenido en el tiempo y un teléfono que arde en silencio. Es un unipersonal que combina la música con la nostalgia y el humor ácido sobre la soledad.

Domingo 15: Soberana Miseria- Show de Variedades

Una procesión de personajes empobrecidos no sólo de pan, sino también de destino, que sobreviven bajo el yugo de su soberano. La obra propone "hacer de lo miserable un show de variedades", con las actuaciones de Roxana Orihuela, María Carrizo, Gema Arias y Federico Lucero. Una mirada mordaz y necesaria sobre la supervivencia y el poder.

Formación y pensamiento colectivo

El festival no solo ocurre sobre el escenario, sino también en el intercambio, para ello se ha previsto Intangible, un laboratorio de dramaturgia gestual. Se dictará el sábado 14 y domingo 15 de 10 a 14. Esta una propuesta de la Compañía Espuma, conducido por Erika Webe en Europa y Lationamérica y Nicole Tanaka en Estados Unidos. Propone una exploración gestual basada en la técnica de Mimo Corporal de Étienne Decroux, combinada con otras prácticas de expresión tales como: Clown, acrobacia, teatro danza, método Lecoq.

Encuentratrio: Para el domingo 15 a las 19, está invitada toda la comunidad a un espacio de acceso libre y gratuito. La consigna es llevar el mate para compartir una tarde de reflexión colectiva sobre prácticas escénicas. Este espacio es coordinado por Carolina Peña, Cecilia Nievas, Marcelo Olivero, Josefina de Cara y Lulo Milán.

A la gorra consciente

Para este festival, la modalidad de Gorra Consciente es una apuesta cultural. El objetivo es que nadie se quede afuera por motivos económicos, permitiendo que cada espectador aporte un monto acorde a sus posibilidades y a la valoración del trabajo de los artistas. El monto sugerido ronda los 10.000 pesos, lo cual trae una invitación a la corresponsabilidad entre el público y los hacedores para sostener la cultura independiente.

"Queremos generar un espacio de expectación y formación que funcione como un ensayo colectivo para construir comunidad", explican Josefina y Lulo a carg de la producción integral del festival junto con la Cooperativa Teatro de Arte.

Obra 1
Obra 2
Obra 3

Más información

Lugar: Cooperativa Teatro de Arte (O’Higgins 501, Este).

Entradas: A la gorra consciente (con reserva previa por Instagram)

Reservas: En el perfil de Instagram @atomarporcuyo o al 2645874445

Seguí leyendo

"¿Vos has visto que es larga?": el video del pastor sanjuanino que es furor por una cámara oculta

La Universidad Católica de Cuyo inició las obras de su Plan Integral de Ahorro y Uso Responsable del Agua

Trencito del Parque a reparación: cómo es la ambiciosa tarea para volverlo a la vida

La sanjuanina Martina Flores brilló en los Video Prisma Awards

Jóvenes y adultos sanjuaninos ya pueden inscribirse en las Escuelas de Oficios: los detalles

Una reliquia con astillas de la Cruz de Jesús que se perdió en el terremoto del '44, volverá a ser expuesta en San Juan

Aumenta la obesidad infantil en San Juan: los consejos de una especialista y cómo alimentar a los niños cuando ajusta el bolsillo

Comenzó la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Jóvenes y adultos sanjuaninos ya pueden inscribirse en las Escuelas de Oficios.
Para aprovechar

Jóvenes y adultos sanjuaninos ya pueden inscribirse en las Escuelas de Oficios: los detalles

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Perfiles

Quiénes son los tres detenidos por el supuesto ajuste de cuentas que terminó con un hombre quemado en la Terminal

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle
Desempleo

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle

Imagen ilustrativa
Delitos cibernéticos

Mediante un virus troyano estafaron en $4.000.000 a una clínica sanjuanina

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros
Decisión

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros

Cayó en Chimbas una familia acusada de vender droga en dos barrios
Golpe narco

Cayó en Chimbas una familia acusada de vender droga en dos barrios

Te Puede Interesar

El Dique de Ullum es el que más sufre la baja de agua. El agro sanjuanino rechazó la decisión de recibir menos agua por los canales. 
Conflicto por el agua

El campo sanjuanino, en alerta por una decisión que altera la temporada

Por Elizabeth Pérez
El penitenciario acusado de estafar a sus compañeros por $222.000.000 continuará tras las rejas
Complicado

El penitenciario acusado de estafar a sus compañeros por $222.000.000 continuará tras las rejas

El SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para el Gran San Juan y alrededores.
Clima

Tormentas fuertes y ráfagas de hasta 90 km/h: renuevan el alerta amarilla para el este sanjuanino

¡A tomar por Cuyo! Tres días a puro teatro en una edición internacional
Arte

¡A tomar por Cuyo! Tres días a puro teatro en una edición internacional

La canasta escolar en San Juan.
Encuesta de TIEMPO

Del reciclaje a las billeteras virtuales: las tácticas de los sanjuaninos para enfrentar el costo de la canasta escolar