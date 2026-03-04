¡A tomar por Cuyo! Tres días a puro teatro en una edición internacional

Un gran desafío para el teatro sanjuanino. Durante tres días consecutivos se podrá disfrutar de comedias con mucho humor y talleres de formación artística, con la participación especial de Erika Webe que llega desde Francia para presentar una obra gestual y dictar un laboratorio de entrenamiento en esta técnica. Josefina de Cara y Lulo Milán, hacedores culturales de la provincia, son los creadores de este nuevo espacio en coproducción con la Cooperativa Teatro de Arte donde se desarrollará el encuentro los días 13, 14 y 15 de marzo.

Se trata de un festival sin precedentes en la provincia que nace del teatro independiente con una diversidad de lenguajes. “La misión que nos hemos propuestos es mover el polvo y abrir la ronda, invitando al público a compartir sentires y crear nuevos imaginarios a través del humor y la formación”, explica Lulo.

teatrowebe Erika Webe llega desde Francia con una obra de teatro gestual.

Programación

Tres noches de comedia y reflexión a partir de las 22

La cartelera del festival ofrece una diversidad de propuestas que van desde el clown hasta el musical patético y el varieté:

Viernes 13: Contramarcha - Comedia Oscura

Directo desde Francia, la Compañía Espuma -integrada por Erika Webe-, presenta una pieza donde el cuerpo es el protagonista. A través del teatro gestual, el clown y la acrobacia, esta comedia oscura invita a reírse de las contradicciones humanas mediante una técnica física que trasciende el idioma.

Sábado 14: Una en un sillón - Musical Patético

Una obra de Josefina de Cara que ha recorrido escenarios internacionales. La pieza se sumerge en una "patética y rosada historia de desamor": un fantasma de mujer que espera, un rincón detenido en el tiempo y un teléfono que arde en silencio. Es un unipersonal que combina la música con la nostalgia y el humor ácido sobre la soledad.

Domingo 15: Soberana Miseria- Show de Variedades

Una procesión de personajes empobrecidos no sólo de pan, sino también de destino, que sobreviven bajo el yugo de su soberano. La obra propone "hacer de lo miserable un show de variedades", con las actuaciones de Roxana Orihuela, María Carrizo, Gema Arias y Federico Lucero. Una mirada mordaz y necesaria sobre la supervivencia y el poder.

Formación y pensamiento colectivo

El festival no solo ocurre sobre el escenario, sino también en el intercambio, para ello se ha previsto Intangible, un laboratorio de dramaturgia gestual. Se dictará el sábado 14 y domingo 15 de 10 a 14. Esta una propuesta de la Compañía Espuma, conducido por Erika Webe en Europa y Lationamérica y Nicole Tanaka en Estados Unidos. Propone una exploración gestual basada en la técnica de Mimo Corporal de Étienne Decroux, combinada con otras prácticas de expresión tales como: Clown, acrobacia, teatro danza, método Lecoq.

Encuentratrio: Para el domingo 15 a las 19, está invitada toda la comunidad a un espacio de acceso libre y gratuito. La consigna es llevar el mate para compartir una tarde de reflexión colectiva sobre prácticas escénicas. Este espacio es coordinado por Carolina Peña, Cecilia Nievas, Marcelo Olivero, Josefina de Cara y Lulo Milán.

A la gorra consciente

Para este festival, la modalidad de Gorra Consciente es una apuesta cultural. El objetivo es que nadie se quede afuera por motivos económicos, permitiendo que cada espectador aporte un monto acorde a sus posibilidades y a la valoración del trabajo de los artistas. El monto sugerido ronda los 10.000 pesos, lo cual trae una invitación a la corresponsabilidad entre el público y los hacedores para sostener la cultura independiente.

"Queremos generar un espacio de expectación y formación que funcione como un ensayo colectivo para construir comunidad", explican Josefina y Lulo a carg de la producción integral del festival junto con la Cooperativa Teatro de Arte.

Obra 1

Obra 2

Obra 3

Más información

Lugar: Cooperativa Teatro de Arte (O’Higgins 501, Este).

Entradas: A la gorra consciente (con reserva previa por Instagram)

Reservas: En el perfil de Instagram @atomarporcuyo o al 2645874445