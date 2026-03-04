miércoles 4 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Informe

Argentina podría tener un shock de exportaciones por el conflicto en Medio Oriente

El informe fue elaborado por Morgan Stanley, que además distinguió entre países de América beneficados y perjudicados por el conflicto bélico.

Por Agencia NA
image

El crecimiento del conflicto en Medio Oriente favorecerá a la Argentina, que podría tener un shock de exportaciones de materias primas, según un informe publicado por Morgan Stanley.El estudio, elaborado por un equipo de economistas liderado por Fernando Sedano, presenta una tabla con estimaciones sobre crecimiento, inflación, impacto fiscal y cuentas externas ante un escenario con un alza del 10% en el precio del petróleo.

Lee además
Cosecha de pistachos en Irán, el segundo productor mundial. El país está convulsionado por peleas internas y abre oportunidades a exportaciones sanjuaninas. 
Comercio

Las exportaciones totales crecieron un 59% en San Juan, pero en volumen el número fue negativo
arranque de oro: las exportaciones de san juan crecieron casi un 30% y aumentaron su peso en el comercio exterior provincial
Informe

Arranque de oro: las exportaciones de San Juan crecieron casi un 30% y aumentaron su peso en el comercio exterior provincial

Además, evalúa las consecuencias que pueden traer a diversos países de la región.

En ese sentido, marca la diferencia entre las regiones exportadoras e importadoras.

El primer grupo, en el que entran Brasil, Colombia y, “de manera más creciente, Argentina”, verá sus cuentas externas favorecidas por el shock.

Mientras tanto, economías del segundo grupo —México y Chile— sufrirán la presión en los balances externos y el crecimiento.

“Si el aumento se sostiene, los precios internacionales más altos resultan ampliamente positivos para la perspectiva macroeconómica de Argentina, reforzando el rol del petróleo como motor de inversión y mejora de las cuentas externas”, explica el documento de Morgan Stanley, remarcando que la suba del petróleo impulsa el superávit energético.

En tanto respecta a la economía local, el informe destaca el peso del sector petrolero: “Con la producción en franco ascenso durante la próxima década, impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta, y el sector representando ya casi el 6% del PBI, una cotización más robusta del crudo amplifica la inversión, el gasto de capital y los ingresos por exportaciones”.

De hecho, el texto asegura que, de mantenerse constantes los niveles de producción y demanda de 2025, “un avance del 10% en el precio internacional se traduce en un superávit comercial superior en unos u$s800 millones”.

Asimismo, agrega que el equipo de economistas del banco internacional prevé un aumento adicional del 11% en la producción de petróleo para 2026, ya que la proyección podría quedar corta frente a los incrementos esperados en la producción.

Sin embargo, el documento muestra un contrapeso en materia inflacionaria. “En un entorno de mercado desregulado para la gasolina, la suba del crudo puede representar un riesgo para la evolución de los precios internos”, detalla, por lo que la presión inflacionaria se ubicaría en un rango de 20 a 40 puntos básicos sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, de 2 a 4 puntos porcentuales.

Respecto al crecimiento, el informe calcula que la variación sería prácticamente neutra para Argentina, con oscilaciones mínimas en el Producto Interno Bruto (PBI), mientras que la balanza comercial muestra una mejora estimada del 0,12% del PBI.

Explica que “la dinámica de precios internacionales más altos refuerza el atractivo del sector petrolero argentino para la inversión y la captación de divisas”, aunque advierte la necesidad de monitorear la respuesta de la política económica local.

“El impacto final sobre la inflación dependerá de las políticas de traspaso de precios y del accionar de las empresas en el mercado de combustibles”, dice el estudio.

Temas
Seguí leyendo

Irán informó que, desde que comenzó el ataque de EEUU e Israel, murieron 1.045 personas

Caputo explicó que Argentina tiene "el mejor escudo" ante la guerra de Medio Oriente

Milei recibió al embajador estadounidense, Peter Lamelas, en medio del conflicto en Medio Oriente

Estados Unidos desplegará más tropas y aviones en Medio Oriente

El papa León XIV pidió frenar la escalada de violencia en Medio Oriente "antes de que se convierta en una vorágine irreparable"

Peligra la Finalissima: Qatar suspendió su actividad deportiva y el partido no se jugaría

Irán confirma la muerte del Ayatolá Alí Jameneí tras ofensiva aliada

El gobierno volvió a intervenir una importante obra social sindical

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la ruta 40 y despidieron a 95 obreros
Decisión

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Perfiles

Quiénes son los tres detenidos por el supuesto ajuste de cuentas que terminó con un hombre quemado en la Terminal

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle
Desempleo

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle

Imagen ilustrativa
Delitos cibernéticos

Mediante un virus troyano estafaron en $4.000.000 a una clínica sanjuanina

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros
Decisión

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros

Cayó en Chimbas una familia acusada de vender droga en dos barrios
Golpe narco

Cayó en Chimbas una familia acusada de vender droga en dos barrios

Te Puede Interesar

El Dique de Ullum es el que más sufre la baja de agua. El agro sanjuanino rechazó la decisión de recibir menos agua por los canales. 
Conflicto por el agua

El campo sanjuanino, en alerta por una decisión que altera la temporada

Por Elizabeth Pérez
El penitenciario acusado de estafar a sus compañeros por $222.000.000 continuará tras las rejas
Complicado

El penitenciario acusado de estafar a sus compañeros por $222.000.000 continuará tras las rejas

El SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para el Gran San Juan y alrededores.
Clima

Tormentas fuertes y ráfagas de hasta 90 km/h: renuevan el alerta amarilla para el este sanjuanino

¡A tomar por Cuyo! Tres días a puro teatro en una edición internacional
Arte

¡A tomar por Cuyo! Tres días a puro teatro en una edición internacional

La canasta escolar en San Juan.
Encuesta de TIEMPO

Del reciclaje a las billeteras virtuales: las tácticas de los sanjuaninos para enfrentar el costo de la canasta escolar